Ihmisten elinajanodote on kasvanut merkittävästi vuosisadan aikana, mutta mihin asti se voi yltää? Tutkijat ovat erimielisiä. Kuva: Compassionate Eye Foundation/Steven Errico

Onko ensimmäinen 150-vuotiaaksi elävä ihminen keskuudessamme jo tänään?

Se on aiheena ”miljardin taalan vedonlyönnissä” kahden johtavan ikääntymistutkijan välillä. Toinen on S. Jay Olshansky, epidemiologian ja biotilastotieteen professori Illinoisin yliopiston kansanterveystieteen laitokselta Chicagosta. Toinen on Steven N. Austad, biologi Alabaman yliopistosta Birminghamista.