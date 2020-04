Se tuntui mukavalta idealta vielä kiirastorstaina 9. huhtikuuta Tarton kaupungissa Virossa.

14 opiskelijaa Tarton yliopiston ulkomaisten opiskelijoiden asuntolassa osoitteessa Raatuse 22 kokoontui samaan huoneeseen sosiaalisen kanssakäymisen merkeissä.

Sitten asuntolassa todettiin koronavirustartuntoja ja 17. huhtikuuta Viron pääministeri Jüri Ratas allekirjoitti poikkeuksellisen päätöksen.

Hän eristi asuntolan noin 280 opiskelijaa poliisivalvontaan ja poistumiskieltoon, kunnes tartuntojen määrä olisi selvitetty.

Nyt testitulokset on saatu lähes kaikilta, ja kuudellatoista on todettu tartunta.

”Terveysviranomaisemme ovat todenneet, että tartunnan saaneita oli mukana juuri huhtikuun 9. päivän kokoontumisessa. Jälkikäteen on silti vaikea määritellä, milloin ja miten virus pääsi asuntolaan”, Tarton pormestari Urmas Klaas kertoo HS:lle sähköpostitse.

Tartunnan saaneet on eristetty yhteen kerrokseen ja heidän on pysyttävä huoneissaan. Oven saa avata kolme kertaa päivässä ovelle tuodun ruoka-annoksen nappaamiseksi. Määräysten rikkomisesta saa 2 000 euron sakon.

Suljetun opiskelija-asuntolan sisäänkäynti Raatuse 22 -osoitteessa Tartossa. Kuva: Sille Annuk

”Heillä oli huono onni”, Tarton yliopiston kriisiryhmän johtaja Tõnis Kark kertoo puhelinhaastattelussa HS:lle.

”Mutta huonon onnen mahdollisuus kasvaa, jos ei noudata Viron 2+2 -määräystä”, Kark lisää.

Virossa se tarkoittaa, että kulkea saa vain kahden ihmisen ryhmissä ja muihin pidetään kahden metrin turvaväli.

”Korostin opiskelijoille, että tätä pitää noudattaa myös sisätiloissa. Minulla ei ole todisteita bilettämisestä ja saattoihan siinä olla opiskeluun liittyvistä asioistakin kyse. Mutta se oli neljäntoista ihmisen kokoontuminen samassa huoneessa ja siis kiellettyä toimintaa”, Kark sanoo.

Kuudentoista huoneisiinsa suljetun sairastuneen lisäksi asuntolassa on 39 opiskelijaa, jotka olivat lähikontaktissa tartunnan saaneisiin. Vaikka he läpäisivät virustestin, he ovat lievemmässä kahden viikon karanteenissa.

”Heille on eristetty oma alue asuntolassa ja he saavat käydä haukkaamassa raitista ilmaa tai tupakoimassa aidatulla takapihalla”, Kark kertoo.

Sairastuneissa sekä heidän kanssaan lähikontaktissa olleissa opiskelijoissa ei ole suomalaisia eikä virolaisia, Kark kertoo.

”Heitä on kahdeksasta Euroopan maasta. Lisäksi yksi heistä on Turkista ja yksi Yhdysvalloista.”

Loput yli 200 asuntolan opiskelijaa todettiin puhtaiksi viruksesta eivätkä he ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneisiin. He ovat saaneet poistua asuntolasta vapaasti sunnuntaista lähtien.

Nuorilla oireet ovat keskimäärin vanhempaa sukupolvea lievemmät. Joillakin sairastuneilla on nyt yskää ja kuumeilua, mutta osa tartunnan saaneista on yhä oireettomia.

”He olivat hyvin hämmästyneitä tartuntatestin tuloksesta”, Kark kertoo.

Viron 2+2-säännön rikkomisesta ei näillä näkymin eroteta Tarton yliopistosta tai häädetä sen asuntolasta, Kark kertoo.

Mutta Tarton teknillinen yliopisto on jo varoittanut opiskelijoitaan siitä, että heidän asuntolastaan tulee lähtö, jos luvattomia kokoontumisia havaitaan.

Ainakin toistaiseksi Tartossa ja Tartunmaan maakunnassa on päästy myös tilastojen mukaan vähemmällä kuin Viron Saarenmaalla. Siellä italialaisen lentopallojoukkueen vierailu sekä NOM-festivaali tekivät saaresta Viron pahimman korona-alueen.

Saarenmaan kriisi johti myös Saarenmaan pormestarin eroilmoitukseen maanantaina.

Kaikkiaan Virossa oli torstaihin mennessä rekisteröity yli 1 500 tartuntaa, joista 44 oli johtanut kuolemaan.

Suojapukuinen poliisi karanteenissa osittain yhä olevan opiskelija-asuntolan ovella Tartossa 18. huhtikuuta. Kuva: Sille Annuk

Se tuntui hyvältä idealta vielä 8. maaliskuuta New Jerseyssä Yhdysvalloissa: 90-vuotisjuhlat äidille kirkonmenojen jälkeen lounaan merkeissä papin ja 25 seurakunnan jäsenen kanssa.

Juhlat järjesti radiotoimittaja Alice Stockton-Rossini, joka oli vähän aikaisemmin raportoinut New Yorkin pohjoispuolelle Westchesterin piirikuntaan saapuneesta viruksesta paikan päällä.

Kokoontumiskieltoja ei vielä ollut ja presidentti Donald Trump arvioi tuolloin, että tavalliset flunssat ovat paljon tappavampia kuin koronavirus. Kättelyt korvattiin varmuuden vuoksi nyrkkitervehdyksin ja halailuja vältettiin.

Silti juhlien jälkeisenä päivänä 90-vuotias päivänsankari Jackie Stockton sairastui ja sai paikkakuntansa ensimmäisen koronavirusdiagnoosin.

Saman diagnoosin sai pian myös päivänsankarin puoliso ja sen jälkeen radiotoimittajana työskentelevä tytär. Viranomaiset arvioivat, että juuri tytär toi viruksen Westchesteristä kotipaikkakunnalleen.

Katuva toimittaja kertoo Philadelphia Inquirerin ja CNN:n haastatteluissa, että ainakin seitsemän juhlavierasta sai tartunnan ja kaksi heistä on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen.

Toinen heistä oli 90-vuotiaan äidin paras ystävä.

Gangeltin pikkukaupungin raja. Paikkakunta on tullut tunnetuksi ”Saksan Wuhanina”. Kuva: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Vastaavia tarinoita riittää ympäri maailmaa.

Joissakin tapauksissa ei ollut vielä joukkokokoontumisen kieltoa, ja näin esimerkiksi Gangeltin pikkukaupunki Saksassa nousi helmikuun puolivälin festivaalinsa jälkeen maailmanmaineeseen ”Saksan Wuhanina”.

Joissa tapauksissa väkimäärä pidettiin alle kymmenen, kuten paikallisissa määräyksissä edellytettiin. Se ei estänyt viruksen leviämistä hää-, syntymäpäivä- ja pääsiäiskokoontumisissa Cabarrussin maakunnassa Pohjois-Carolinassa, viranomaiset kertovat.

Joissakin tapauksissa määräyksiä on rikottu tietoisena vastalauseena kokoontumisvapauden rajoituksia kohtaan.

”Olemme sulkutoimien vastaisen liikkeen pioneereja”, yksi bilettäjä kertoi, kun poliisi hajotti lauantaina 60 ihmisen muihinkin laittomuuksiin johtaneet bileet Brooklynissa New Yorkissa.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo luettelee lisää esimerkkejä maanantaina julkaistussa Tiede-lehden blogissaan. Virusta ovat tehokkaasti levittäneet esimerkiksi korealainen uskonnollinen yhteisö, tukholmalaiset syntymäpäivät, italialainen jalkapallo-ottelu, eteläsuomalaiset häät, yhdysvaltalaiset koulutuspäivät ja intialainen saarnaaja.

Asia on kuolemanvakava, mutta joissakin rikkomuksissa on myös hitunen komiikkaa.

Tämän kuun alkupuolella 54-vuotias John Maldjian halusi soittaa kaverinsa kanssa New Jerseyssä kotinsa edustalla Pink Floyd -yhtyeen klassikkoja Facebook-livekonserttiin. Yleisöksi kerääntyi kolmisenkymmentä tukevasti keski-ikäistä naapuria ja tuttua nauttimaan musiikista ja virvokkeista.

”Kun muistutimme koronajuhlakiellosta, saimme huomautuksia, kuten F-ck the Police ja tervetuloa natsi-Saksaan 40–50-vuotiailta AIKUISILTA”, paikallinen poliisi tiedotti isoin kirjaimin.

Letkeähkö poliisitiedote edellyttää, että koronabilettänyt varttuneisto näyttää vastaisuudessa parempaa esimerkkiä nousevalle nuorisolle.

Potentiaalisesti huolestuttava on myös The New York Timesin viikonloppuna esiin nostama teoria, jonka mukaan nuoremman sukupolven kannattaisi nyt koronabilettää ja saada itselleen tartunta.

”Tyttäreni, taloustieteilijä Harvardista, toistelee minulle, että hänen ikäryhmänsä pitää järjestää covid-19-juhlia immuniteetin kehittämiseksi ja talouden rattaiden pyörittämiseksi”, Stanfordin yliopiston maailmanterveyden innovaatiokeskuksen johtaja Michele Barry sanoi The New York Timesille.

Lehden mukaan on taustalla on olettamus, jonka mukaan taudista todistetusti toipuneet pääsevät nopeammin matkustelemaan ja voivat saada työmarkkinoilla etumatkaa muihin nähden.

Tahallaan sairastumiseen on pyritty ennenkin. Esimerkiksi hiv-tartunnan saaneet nauttivat aikoinaan Kuubassa niin kadehdittavia etuja, että kymmenet nuoret hankkivat tartunnan tahallisesti – ja osa kuoli tartunnan seurauksena.

Vaarat ovat ilmeiset myös tahallisen koronavirustartunnan hankkiville nuorille. Myös perusterveinä pidettyjä, normaalipainoisia nuoria on jo kuollut covid-19-sairauteen, The New York Times muistuttaa.

Voi myös kysyä, pystyykö tahallista tartuntaa yrittänyt jopa viikkojen vapaaehtoiseen karanteeniin ennen ja jälkeen diagnoosin. Voiko hän taata, että yksikään riskiryhmäläinen ei kuole hänen tartuntansa kautta?

Ainakaan Saksassa siihen ei uskottu, ja koronabilevillitys tukahdutettiin viime kuussa määrätietoisesti.

Rokotteeseen on vielä matkaa, mutta pandemian hoidossa otetaan viikoittain muita edistysaskeleita. Esimerkiksi veren liiallista hyytymistä osataan nyt varoa paremmin kuin vielä muutamia viikkoja sitten. Tehohoidon yksityiskohtiakin pystytään yhä tarkentamaan tapausten ja datan karttuessa.

”Tämä virus on parempi sairastaa syksyllä kuin nyt. Monia lääkkeitä on jo testauksessa ja monet pienetkin asiat, kuten yksinkertaiset hoitotoimenpiteet, voivat parantaa selviytyvyyttä”, arvioi tutkimustohtori Tuomas Aivelo HS:lle.

Nuortenkaan suhteen emme voi Aivelon mukaan tietää, kenelle tauti aiheuttaa vakavampia oireita tai komplikaatioita tai minkälaisia pidemmän aikavälin tai kroonisia terveysongelmia tartunta voi aiheuttaa.

”Vaaratonta tartuntaa ei siinä mielessä ole”, hän arvioi.

”En lähde kannustamaan koronabileiden järjestämiseen”, korostaa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane HS:lle.

”Kyllä tässä tietysti pitää mennä hallituksen linjausten mukaisesti ja välttää turhia kokoontumisia.”