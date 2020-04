Useissa maailman maissa teknologiaa pidetään nyt toivon pilkahduksena taistellussa koronavirusta vastaan. Kehittäjät ovat käyneet kilpajuoksuun kehittääkseen tartunnoista ja altistuksista varoittavia tietoliikennemalleja ja mobiilisovelluksia, joilla ihmiset voisivat suojata itseään paremmin.

Saksassa sovellusta kaavailtiin käyttöön jo huhtikuussa, mutta se on myöhässä. Suomessa sovellusta ei saada käyttöön ainakaan ennen kesää, jos vielä silloinkaan.

Valtioneuvosto tiedotti keskiviikkoiltana, että sovelluksen käyttöönottoa valmistellaan. Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee toukokuun alkuun mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti ja siirtymiseksi kohti taudin etenemisen hillinnän seuraavaa vaihetta. Hallituksen neuvottelu hybridistrategiaksi kutsutuista toimista järjestetään 3. toukokuuta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja yksilön tietosuojaa kunnioittava malli.

Pääministeri Marinin ehdot ovat Euroopan komission linjauksen mukaiset. Linjaukset esiteltiin samoihin aikoihin, kun sovellusten kehittämisessä kärkimaaksi ennättänyt Saksa esitteli omia suunnitelmiaan.

Periaate on melko selkeä.

Älypuhelinsovellus lähettää käyttäjälle varoituksen, mikäli tämä on ollut tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, joka on saanut tietää sairastuneensa koronavirukseen. Sovellus laittaa älypuhelimet keskustelemaan keskenään bluetooth-yhteyden avulla. Bluetooth kerää tokeneita eli eräänlaisia sähköisiä jälkiä toisista lähistöllä olevista laitteista, joissa on sama sovellus.

Ihmisten tiedot säilytettäisiin pseudonymisoidusti, eli siten, ettei nimiä tai paikkatietoja varsinaisesti kerättäisi ihmisistä, vaan ihmisten henkilöllisyyden korvaavista numerotunnisteista.

Sen sijaan ihmisten tietojen säilyttäminen on herättänyt kansainvälisesti suoranaisen riidan.

Nyt erilaisia toteutusprotokolliakin on jo ainakin kolme. On PePP-PT, Dp3t ja Robert-protokolla. Kehittäjät vaikuttavat riitaantuneen keskenään sen suhteen, mikä malleista on paras. PePP-PT:n kehittäjiä on huhtikuun puolivälissä suomittu siitä, että protokollassa ihmisten dataa voidaan säilyttää keskitetysti. Se ei ole kuulemma yksityisyyden kannalta paras mahdollinen ratkaisu, kertoi Franfurter Allgemeine -lehti.

Saksa on ottanut edelläkävijän roolin Euroopassa tartuntaketjusovelluksen kehittäjänä. Sovelluksen tosin piti olla valmis ja julkaistu jo aiemmin huhtikuussa, mutta hanke näyttää viivästyvän. Riitely ei työskentelyä helpota, ja julkinen riitely voi vaarantaa yleisön luottamuksen. Silloin riski siitä, että entistä harvempi suostuu lataamaan sovelluksen, kasvaa.

Mitä harvempi sovellusta käyttää, sitä heikommin se toimii, ja sitä useampi tartunta uhkaa jäädä piiloon.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kirjoitti blogissaan huhtikuun alussa, että jopa kolmen miljoonan suomalaisen olisi hyvä ryhtyä käyttäjiksi. Mallia on haettu Singaporesta, jossa vastaavalla teknologialla käyttöön otettu sovellus on sen sivujen mukaan noin miljoonan ihmisen käytössä.

Singaporessa on 5,6 miljoonaa asukasta, ja Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa. Singaporessa sitä käyttää joka viides, ja sovelluksen toimivuutta on kiitelty laajasti. Sitä, miksi tavoitteeksi on asetettu 60 prosentin käyttöaste, eli kolme miljoonaa käyttäjää, ei ole tiedossa.

Ensin sovellus kuitenkin pitäisi saada käyttöön.

Hallituksen hybridistrategiatyöryhmän varapuheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila. STM on myös vastuuministeriö, joka valmistelee sovelluksen käyttöönottoa.

”Aikaisintaan kesällä pilotointi ja mahdollinen käyttö sen jälkeen”, Varhila kertoi torstaina HS:lle sähköpostitse.

Ensin tarvitaan kuitenkin poliittinen päätös. Hallitus neuvottelee asiasta toukokuun alussa.

Järjestelyt on tehtävä hankintalain mukaisesti. Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustesekoilu päättyi niin nolosti, että toisintoja ei nyt valtionhallinnossa kaivata. Kilpailuttaminen on hidasta, joten todennäköisesti sovellus hankittaisiin suorahankintana. Se on hankintalain mukaista, mutta kilpailuttamista nopeampaa, arvioi eräs asiaan perehtynyt virkamies.

STM:n Varhilan mukaan sovelluksen käyttöön saaminen Suomessa edellyttää lakimuutoksia.

”Lähtökohtaisesti määräaikaiset muutokset tartuntatautilakiin ja mahdollisesti asiakastietolakiin”, kertoo kansliapäällikkö Varhila.

”Asia sisältää vaikeusasteita suhteessa yksilön arkaluonteisiin tietoihin eli tarkkaa perustuslain ja EU tietosuoja-asetuksen tulkintaa ja tarkastelua.”

Hankkeeseen osallistuvat myös liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö.

Sovellustarjokkaita tulee nyt ovista ja ikkunoista, liikenne- ja viestintäministeriöstä todettiin HS:lle aiemmin kuluvalla viikolla. Kansalaisten laitteisiin on yritetty jo tarjoutua myös oma-aloitteisesti: esimerkiksi suomalaisten lääkäreiden kautta markkinoitu Finpandem-niminen sovellus julkaistiin jo huhtikuun alussa.

Finpandemia ei löydy Googlen eikä Applen sovelluskaupoista. Applen jakeluun pääseminen voi jäädä haaveeksi, sillä yhtiö tiukensi App Storeen pyrkivien koronavirukseen liittyvien sovellusten kriteerejä jyrkästi jo maaliskuussa. Asiaa App Storeen on vain tunnetusti hyvämaineisilla, pitkän linjan terveysteknologiayrityksillä, tunnetuilla järjestöillä kuten Punaisella Ristillä sekä valtiollisten instituutioiden tukemilla sovelluksilla.

Tämä tarkoittaa, että Suomesta sovelluksen voisivat saada ketterästi jakoon esimerkiksi ainakin suuri yritys, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tai sosiaali- ja terveysministeriö.

Suomessa eniten huomiota on saanut tähän mennessä kahden suuren ohjelmistoyhtiön yhteishanke. Reaktor ja Futurice ovat saaneet Ketju-nimellä kutsuttuun projektiin apua Business Finlandilta. Business Finland on auttanut hankkeen käynnistämisessä sekä sidosryhmien ja kontaktiverkoston rakentamisessa.

Erilaisia toteutusmalleja käyttäjien yksityisyyden varmistamiseksi on vertailtu. Hankkeessa konsultoidaan liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimivaa Kyberturvallisuuskeskusta.

Sovelluksen tietoturvan varmistaa F-Secure. Käytännössä yhtiön osaajat hakkeroivat sovelluksen ennen kuin se päästetään jakeluun. Kun ammattilaiset ovat murtautuneet sovellukseen ja näennäisesti koeajaneet kaikki mieleen tulevat ilkeydet, ne raportoidaan kehittäjille ja korjataan, jotta oikeasti pahat mielessä liikkuvat eivät enää voisi tehdä samaa perässä.

Yleinen huolenaihe sovellusten kehittämisessä on käyttäjien tietosuoja. Terveystiedot ja paikkatiedot ovat arkaluontoisia ja tapoja käyttää niitä väärin on lukemattomia. Turvallisuutta vartioidaan tarkasti ja se pitää pystyä varmistamaan moninkertaisesti. Siksi useat ovatkin nyt kääntymässä sille kannalle, että vähäkin kerätty informaatio on parempi säilyttää hajautetusti useassa eri paikassa.

”Kun paikkatietoa ei varsinaisesti kerätä, en periaatteessa näe tartuntaketjujen kartoittamisessa sovelluksella ongelmia, kunhan käyttäjien yksityisyys turvataan”, sanoo F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.

Bluetooth-teknologian käytössä on tietoturvariskejä, ainakin teoriassa. Käytännössä hyökkäyksiä näkyy Hyppösen mukaan kuitenkin varsin vähän. Ja koronaviruksen leviämisen torjuminen on yhteinen etu.

”Hyödyn ja haitan suhde on tässä asiassa ihan hyvä. Trade-off on kohdallaan.”

Singaporessa käytössä oleva TraceTogether -sovellus on noussut esikuvaksi useissa maissa, joissa omia sovelluksia vielä kehitetään. Kuva: Edgar Su / REUTERS

Oikaisu 23.4. kello 17.15: Toisin kuin uutisessa aiemmin kirjoitettiin, hanke ei ole saanut rahoitusta Business Finlandilta.