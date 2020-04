Oikeudenkäynnit

Saksassa käynnistyi torstaina ensimmäinen oikeudenkäynti maailmassa, jossa syytettyjen penkillä istuu miehiä, joiden epäillään syyllistyneen kidutuksiin Syyrian hallituksen palveluksessa.

Kahta syyrialaista miestä epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Heidän epäillään osallistuneen oppositioaktivistien kidutuksiin Syyrian sisällissodan aikana.

Pääepäilty Saksan Koblenzissa alkaneessa oikeudenkäynnissä on 57-vuotias syyrialainen mies, jonka uskotaan olevan Syyrian armeijan entinen eversti. Hänen epäillään valvoneen kidutuksia Al-Khatibin vankilassa Damaskoksessa.

Häntä syytetään 57 murhasta ja jopa neljäntuhannen ihmisen kiduttamisesta Al-Khatibin vankilassa huhtikuun 2011 ja syyskuun 2012 välillä.

Toinen syytetty on 43-vuotias syyrialainen mies, jota epäillään osallisuudesta rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Syytteiden mukaan hän on auttanut mielenosoittajien pidättämisessä ja heidän kuljettamisessaan Al-Khatibin vankilaan syksyllä 2011.

Molemmat syytetyistä ovat saapuneet Saksaan turvapaikanhakijoina, mutta heidät pidätettiin helmikuussa 2019. Saksaan on saapunut viime vuosina satojatuhansia turvapaikanhakijoita Syyriasta.

”Tämä oikeudenkäynti on ensimmäinen kerta, kun [uhrit] saavat äänensä kuuluviin – ei vain julkisuudessa vaan myös oikeuden edessä”, sanoi uhreja tukevan European Center for Constitutional and Human Rights -järjestön perustaja Wolfgang Kaleck AFP:lle.

Syytetyt on haastettu oikeuteen niin kutsutun yleismaailmallisen oikeudenkäytön periaatteella. Sen nojalla ulkovallat voivat viedä oikeuteen muualla tehtyjä vakavia rikoksia kuten rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Tätä pidetään ainoana keinona saada Syyrian valtion edustajien tekemiä rikoksia oikeuden eteen, sillä Venäjä ja Kiina ovat estäneet niiden tuomisen Kansainväliseen rikostuomioistuimeen Haagiin.

Ihmisoikeusjärjestöt kehottivat muita maita seuraamaan Saksan mallia.

”Niille, jotka yhä syyllistyvät rikoksiin Syyriassa, Koblenzin tapauksen pitäisi olla vakava varoitus, että kukaan ei ole lain ulkopuolella”, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch sanoi tiedotteessa.

Syyrian hallituksen ylläpitämistä kidutuskeskuksista on valunut tietoja jo sisällissodan alkuajoista saakka.

Mappeihin on kerätty todistusaineistoa Syyrian hallinnon epäillyistä rikoksista ihmisyyttä vastaan Saksan Koblenzissa. Kuva: Thomas Loone / Reuters

HS haastatteli helmikuussa 2012 Libanonissa Khaled Akari -nimistä syyrialaista miestä. Mies kertoi, että häntä kidutettiin Syyrian hallituksen kidutuskeskuksissa Homsissa ja Damaskoksessa kolmen kuukauden ajan.

Akaria muun muassa riiputettiin ranteista ilmassa ja hakattiin. Häntä myös estettiin nukkumasta.

Akari vapautettiin lunnaita vastaan, minkä jälkeen hän pakeni perheineen Libanonin puolelle Wadi Khalediin.

Lue Khaled Akarin haastattelu tästä.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on tuonut julkisuuteen todistusaineistona kymmeniätuhansia valokuvia Syyrian hallinnon pidätys- ja kidutuskeskuksista. Vuonna 2015 järjestö julkaisi raportin, joka perustuu Syyriasta paenneen turvallisuuspalvelun entisen oikeustieteellisen valokuvaajan kuviin.

Caesar-koodinimen saanut kuvaaja toi mukanaan yli 53 000 kuvaa, kun hän pakeni Syyriasta elokuussa 2013.

Kuvista 28 707 oli hallinnon pidätyskeskuksissa kuolleista vangeista. Kaikki kuolleet oli kuvattu byrokraattisista syistä. Vainajat oli numeroitu kuvissa.

Saksassa alkaneessa oikeudenkäynnissä on määrä kuulla myös uhrien todistuspuheenvuoroja.

Valtionsyyttäjä Jasper Klinge luki syytekirjelmästä torstaina, että vankiloiden olosuhteet olivat ”epäinhimillisiä.” Vangeista monet oli otettu kiinni niin kutsutun arabikevään mielenosoituksissa, joissa vaadittiin Syyriaan demokratiaa, sananvapautta ja ihmisoikeuksia.

Kirjelmän mukaan vankeja hakattiin ”nyrkeillä, vaijereilla ja piiskoilla”, ja heille annettiin sähköiskuja. Toisia ”riiputettiin ranteista niin, että vain heidän varpaansa koskivat maata, ja ”hakkaamista jatkettiin tässä asennossa”. Vankeja myös ”estettiin nukkumasta useita päiviä”.

Menetelmille pyrittiin puristamaan vangeilta tietoja opposition toiminnasta, syytekirjelmä kertoo.

Syyrian hallinto ja Syyrian presidentti Bashar al-Assad ovat toistuvasti kiistäneet opposition jäsenten kidutuksen.

Britanniassa toimiva, Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights sanoo, että vähintäänkin 60 000 ihmistä on kuollut kidutuksissa Syyrian hallinnon pidätyskeskuksissa.