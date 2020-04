Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt uuden, lähes puolen biljoonan dollarin elvytyspaketin maan talouden tukemiseksi koronaviruspandemian keskellä. Senaatti oli hyväksynyt paketin jo aiemmin, ja presidentti Donald Trump on kertonut aikovansa allekirjoittaa sen.

Paketti hyväksyttiin äänin 388–5.

Äänestys ja sitä edeltänyt keskustelu käytiin erityisjärjestelyiden puitteissa. Kongressiedustajat pitivät kasvomaskeja, ja heitä päästettiin istuntosaliin vain pienissä ryhmissä.

Elvytyspaketti on suuruudeltaan 483 miljardia dollaria eli noin 448 miljardia euroa. Se on jatkoa kongressin maaliskuun lopussa hyväksymälle 2,2 biljoonan dollarin elvytyspaketille.

Tukipaketista suurin osa, 320 miljardia dollaria, on tarkoitus osoittaa pienyrityksille. Rahaa ohjataan myös muun muassa sairaaloille ja koronavirustestauksen laajentamiseen.

Yhdysvaltain talous on kärsinyt pahoin koronaviruksen vuoksi aloitetuista rajoitustoimista. Maaliskuun puolivälistä lähtien yli 26 miljoonaa ihmistä on menettänyt työnsä. Torstaina maassa julkistettiin jälleen synkkiä työllisyyslukuja, kun 4,4 miljoonan ihmisen kerrottiin ilmoittautuneen työttömäksi viime viikon jälkeen.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa Yhdysvalloissa oli Fortune-lehden mukaan enimmillään 15,3 miljoonaa työtöntä. Nykyinen taso on korkein sitten 1930-luvun laman.

Yhdysvalloissa on kirjattu Worldometer-tilastosivuston mukaan yli 879 000 koronavirustartuntaa. Covid-19-tauti on tappanut maassa yli 49 000 ihmistä, mikä on noin 150 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli torstaina 31.