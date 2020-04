Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle vuonna 1997. Juhlallisuuksiin osallistunut prinssi Charles kirjoitti tuolloin päiväkirjaansa: toivottavasti demokraattijohtaja Martin Leetä ei pidätetä. Viime lauantaina Lee pidätettiin. Koronakevät hiljensi mielenosoituksia Hongkongissa, mutta silti kaupunki kiehuu yhä.

Julkaistu: 9:00

Kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle vajaat 23 vuotta sitten, prinssi Charles osallistui juhlallisuuksiin ja piti niitä ilmeisen tylsinä – ainakin myöhemmin julkisuuteen vuotaneiden päiväkirjamerkintöjen perusteella.

Kammottava neuvostotyylinen näytös, hän kuvaili erästäkin seremoniaa. Kiinalaisten arvovieraiden Charles kirjoitti olleen “kammottavia vahanukkeja”.

Jo heinäkuussa 1997 prinssi Charles – ja toki muutkin – oli huolissaan, miten Hongkongin tulevaisuudessa käy. Prinssi kirjoitti, että seremonioiden taustalla luikersi huoli korruption kasvusta ja oikeusvaltioperiaatteen murenemisesta Hongkongissa.

Valkoiseen univormuun puettu prinssi katsoi, miten Britannian lippu laskettiin alas ja Kiinan punainen lippu vedettiin ylös.

Prinssi Charles, Hongkongin kuvernööri Chris Patten ja pääministeri Tony Blair Hongkongin luovutusjuhlallisuuksissa vuonna 1997. Kuva: Peter Turnley / ZUMA

Satoi kaatamalla vettä, oli keskiyö ja skottilainen kansanlaulu soi. Britanniassa tv-selostaja sanoi, että kuvassa näkyy Hongkongin hidas marssi uuteen järjestykseen.

Hongkongia johtanut brittikuvernööri itki. Kiinalle hetki symboloi nöyryytyksen ajan loppua.

Kiinalaiset sotilaat saapuivat 29. kesäkuuta 1997 Hongkongiin, vallan vaihtuessa alueella Iso-Britannialta Kiinalle. Kuva: Getty Images

Prinssi Charles kirjoitti päiväkirjaansa:

”Täten jätimme Hongkongin oman kohtalonsa varaan, toivoen, että Martin Lee, demokraattien johtaja, ei joudu pidätetyksi…”

Viime lauantaina Martin Lee pidätettiin.

Hän on 81-vuotias asianajaja ja merkittävä poliitikko Hongkongissa.

Martin Leetä on kutsuttu Hongkongissa ”demokratian isäksi”. Kuva: Liau Chung-ren / ZUMA

Hän oli aikoinaan mukana työstämässä Hongkongin peruslakia, joka on vähän kuin erityishallintoalueen perustuslaki. Lee tosin potkittiin pois peruslakielimestä, kun hän kritisoi Pekingin toimia Tiananmenin verilöylyssä vuonna 1989. 1990-luvulla Lee perusti Hongkongin ensimmäisen demokraattisen puolueen

Lauantaiaamuna seitsemän poliisia koputti Leen ovelle. Heillä oli kotietsintälupa.

”He veivät matkapuhelimeni ja t-paidan, jota käytin viime elokuussa mielenosoituksessa, johon osallistui 1,7 miljoonaa muutakin ihmistä”, Lee kertoi mielipidekirjoituksessaan The Washington Postissa.

Leen kanssa samana päivänä pidätettiin myös 14 muuta kokenutta demokratia-aktiivia.

Martin Lee lähti poliisiasemalta Hongkongissa viime lauantaina. Häntä syytetään laittomaan mielenosoitukseen osallistumisesta ja järjestämisestä. Lee vapautui takuita vastaan. Kuva: Isaac Lawrence / AFP

Hongkongissa mielenosoittajat ja poliisit ottivat rajusti yhteen pitkin syksyä. Kuva on marraskuulta. Kuva: Kalle Koponen

Koko kevät on ollut Hongkongissa poliittisesti kireä.

Vaikka jättimielenosoitukset ovatkin olleet tauolla koronaviruksen takia, rauha on näennäistä ja todennäköisesti tyyntä myrskyn edellä.

Syksyllä järjestetään vaalit, joissa valitaan edustajat Hongkongin lainsäädäntöneuvostoon eli parlamenttiin. Se on Hongkongin korkein lainsäädäntöelin ja valitut ovat ikään kuin kansanedustajia. Vaalit on määrä pitää syyskuussa.

Kaupungissa on yhä tukea mielenosoittajien vaatimuksille. Maaliskuussa tehdyn Reutersin mielipidekyselyn mukaan Hongkongin demokratiamielenosoituksia tuki 58 prosenttia vastanneista. Joulukuun kyselyssä vastaava osuus oli 59 prosenttia.

Hongkongin yliopiston apulaisprofessori Victor Teo sanoi Al-Jazeera-kanavan haastattelussa, että joukkopidätys oli Kiinan muistutus Hongkongille, että yksi maa, kaksi järjestelmää -systeemissä yksi maa mainitaan ennen kahta järjestelmää.

Kiina on huolissaan, että Hongkongista tulee uusi Taiwan, joka on käytännössä itsenäinen valtio ja suurin kivi kommunistisen puolueen kengässä. Kiristystoimien tavoite on estää se, Teo sanoi.

”Peking on huolissaan tulevasta kesästä.”

Kuluneina viikkoina Hongkongin kriisi on saanut uusia käänteitä.

Manner-Kiinalla on Hongkongissa kaksi pääviestinviejää: Pekingin Hongkongin ja Macaon asioiden virasto HKMAO sekä Kiinan yhteystoimisto. Molemmat toimistot ovat saaneet tämän vuoden aikana uudet, kovasanaiset johtajat. Nimitykset tulkittiin laajalti jälleen uudeksi merkiksi Pekingin lisääntyneestä kontrollinhalusta Hongkongin suhteen.

Runsas viikko sitten toimistot hyökkäsivät kovin sanoin Hongkongin demokratiapoliitikkoja vastaan. Ne syyttivät kansanedustajia asemansa väärinkäytöstä, valan rikkomisesta sekä vihamielisyydestä.

Samoihin aikoihin uutistoimisto Reuters julkaisi jutun, jossa kolme Hongkongissa työskentelevää tuomaria kertoi, että kommunistisen puolueen paineen takia Hongkongin oikeusjärjestelmä on uhan alla. Monet Hongkongin vapauksista perustuvat riippumattomaan oikeuslaitokseen, ja tuomareiden kokeman mukaan se on nyt vaarassa.

Luo Huining aloitti Pekingin-yhteystoimiston johtajana tammikuussa. Hän on tunnettu kovasta linjastaan. Kuva: Navesh Chitrakar

Tämäkin oli merkittävää: Viime keskiviikkona Kiinan yhteystoimiston johtaja Luo Huining vaati Hongkongia ottamaan käyttöön kansallisen turvallisuuden lait niin pian kuin mahdollista.

Viesti ei sinänsä ole uusi. Kiina on todennut vuosien varrella toistuvasti eri suilla, että se ei hyväksy kansallisen turvallisuuden vaarantamista eikä keskushallinnon vallan kyseenalaistamista. Lakien myötä emomaa saisi Hongkongista entistä tiukemman otteen ja pääsisi kiinni toisinajattelijoihin.

Turvallisuuslait olivat syynä Hongkongin laajoihin mielenosoituksiin vuonna 2003. Silloin lakialoite lopulta hylättiin.

Turvallisuuslaki sanoo, että valtionsalaisuuksien paljastaminen tai Kiinan valtion vastainen toiminta on rikos. Laki ei kuitenkaan määrittele tarkasti, mikä on esimerkiksi valtion vastaista toimintaa. Manner-Kiinassa käytäntö on osoittanut, että tarpeen vaatiessa vähäinenkin rike voidaan tulkita sellaiseksi.

Hongkongissa on sanan-, uskon ja kokoontumisen vapaus sekä riippumaton lehdistö.

Kiinalaislehdet kertoivat perjantaiaamuna, että Kiina on nostanut ensimmäistä kertaa syytteet ulkomaalaista vastaan Hongkongin levottomuuksiin liittyen.

Belizeläistä liikemiestä syytetään Hongkongin sisäisiin asioihin puuttumisesta ja Kiinan kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Hänet pidätettiin Manner-Kiinan puolella Guangzhoussa marraskuussa, ja tutkinta valmistui tällä viikolla.

Monet asiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat viime päivinä todenneet, että Manner-Kiina vaikuttaa käyttävän koronaviruspandemiaa hyväkseen tukahduttaakseen demokratialiikettä Hongkongissa.

Kun maailman huomio on kiinnittynyt koronakriisiin, Kiina kiristää otettaan. Hongkongin johto ei ole asettunut vastahankaan.

Hongkong yrittää taistella koronavirusta vastaan kaikin keinoin. Hallintojohtaja Carrie Lamilla oli kasvomaski tiedotustilaisuudessa maanantaina. Kuva: Xinhua / Zuma

Human Rights Watchin Kiinan-johtaja Sophie Richardson totesi tiedotteessa, että Hongkongin tunnetuimpien demokratia-aktiivien pidätykset kyseenalaisin syyttein sekä Hongkongin peruslain uudelleentulkinta Kiinalle edullisella tavalla on kommunistiselle puolueelle ominaista toimintaa.

”Peking vaikuttaa hyödyntävän covid-19-pandemiaa iskeäkseen hongkongilaisia entistä kovemmin heidän taistellessaan omista oikeuksistaan”, Richardson sanoi.

Viikko sitten pidätettyjen demokratia-aktiivien joukossa oli entisiä ja nykyisiä poliitikkoja ja esimerkiksi demokratialiikettä tukevan sanomalehden Apple Dailyn kustantaja.

Jos heidät tuomitaan, he eivät todennäköisesti kelpaa ehdolle syksyn vaaleissa.

Hongkongin johto on puolustautunut sanomalla, että pidätykset eivät ole poliittisia. Heidän mukaansa kyse on yksinkertaisesti lain noudattamisesta.

Martin Lee vapautui lauantaina takuita vastaan.

Häntä syytetään laittomien mielenosoitusten järjestämisestä sekä niihin osallistumisesta viime kesänä ja syksynä.

Päästyään pois poliisiasemalta Lee kommentoi medialle olevansa ylpeä, että saa viimein seisoa nuorten demokratian puolustajien rinnalla.

Al-Jazeeran haastattelussa Lee sanoi, ettei syytä Hongkongin johtoa vaan Pekingiä.

Martin Lee osallistui nobelisti Liu Xiaobon muistoksi järjestettyyn kynttilämielenosoitukseen Hongkongissa vuonna 2017. Kuva: Liau Chung Ren / ZUMA

Washington Postissa Lee kirjoitti, että pidätykset ovat hänen näkemyksensä mukaan osa Kiinan suurempaa suunnitelmaa Hongkongin haltuunotosta.

Turvallisuuslait olisivat toteutuessaan ilmeinen riski esimerkiksi hongkongilaisille toimittajille, jotka selvittivät uuden koronaviruksen tietoja ja leviämistä alkuvaiheessa, kun Peking asiaa vielä peitteli.

”Hongkongilaiset toimittajat, jotka paljastivat todisteita epidemiasta, voisivat saada syytteet suojatun tiedon luvattomasta paljastamisesta.”

Manner-Kiinan puolella sellainen on rikos.

Esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia ovat kyseenalaistaneet Hongkongin pidätykset ja muistuttaneet, että Hongkongin autonomian pitäisi kestää sovitusti vuoteen 2047 asti.

Hongkongin viimeinen kuvernööri Chris Patten – hän on se, joka itki luovutusseremonioissa vuonna 1997 – sanoi viime viikolla, että maailman huomion kiinnittyessä koronavirukseen, Peking ja sen ohjaama hallitus Hongkongissa on ottanut jälleen uuden askeleen haudatakseen yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteen.

Hongkongille laaja itsemääräämisoikeus on koko olemassaolon ja elämäntavan peruskivi.

”Tämä ei ole oikeusvaltion toimintaa vaan tällaista tekevät autoritaariset hallinnot. Käy viikko viikolta ja päivä päivältä selvemmäksi, että Pekingin päämäärä on kuristaa Hongkong.”