Jopa viidennes eli 21 prosenttia New Yorkin kaupungin asukkaista on saattanut jo sairastaa covid19-taudin, kuvernööri Andrew Cuomo sanoi torstai-iltana.

Arvio perustuu vasta-ainetutkimuksiin. New York on testannut koronaviruksen vasta-aineet noin 3 000 ihmisen verikokeista.

Tulosten perusteella virus on saattanut vierailla jopa 2,7 miljoonan newyorkilaisen elimistössä. Jos tämä pitäisi paikkansa, virus olisi huomattavasti vähemmän tappava kuin nyt oletetaan.

Vasta-ainetutkimuksiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta.

Ruotsin julkaisema vasta-ainetutkimus näyttäisi samansuuntaiselta kuin New Yorkisssa.

Ruotsi julkaisi korjatun vasta-ainetutkimuksensa torstaina. Sen mukaan 26 prosenttia eli noin neljännes tukholmalaisista olisi sairastanut taudin toukokuun alkuun mennessä.

Ruotsin alun perin tiistaina julkaisemissa tuloksissa oli karkea virhe: laskelmat perustuivat muuttujalle, jonka mukaan taudin sairastaneita tukholmalaisia olisi kohta enemmän kuin Tukholmassa on asukkaita.

New Yorkin tutkimuksessa kysymyksiä herättää myös otoksen laatu. Jotta tuloksen voisi yleistää koko väestöä koskevaksi, testit pitää tehdä satunnaisotannalla.

New York on testannut ruokakauppojen asiakkaita, missä on tutkijoiden mukaan ilmeisiä ongelmia. Asiakkaina saattaa esimerkiksi olla muuta väestöä enemmän liikkuvia ihmisiä, varsinkin kun testi on tehty liikkumisrajoitusten jo ollessa voimassa.

”[– –]meidän pitää olla varovaisia tulkitsemaan supermarketin asiakkaita edustavaksi otokseksi, kun osavaltiossa on voimassa liikkumisrajoitukset”, Minnesotan yliopiston tutkija Michael Osterberg sanoi sanomalehti The New York Timesissa.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo huomauttaa Twitterissä, että Tukholman ja New Yorkin karkeasti samankaltaiset tulokset vasta-ainetesteissä ovat epäilyttäviä, sillä kaupunkien koronatilanteet ovat aivan erilaiset.

New Yorkissa on kuollut 183 ihmistä sataatuhatta asukasta kohden, Tukholmassa 48. ”Jompikumpi on villisti väärässä. Näiden lukujen välissä ja sivuissa on niin paljon tilaa että molemmat voi olla villisti väärässä”, Aivelo kirjoittaa.

Perusongelma vasta-ainetesteissä on se, että testit antavat vääriä positiivisia tuloksia. Ne siis näyttävät usein ihmisen sairastaneen taudin, vaikka näin ei olisi. New Yorkin tutkijat sanovat tasapainottaneensa testiä niin, että väärien positiivisten määrä olisi huomioitu. Tästä metodista ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa.

Vääriä positiivisia voi eliminoida myös tekemällä jatkotutkimuksia, jotka varmistavat testituloksen. Näin on tehty THL:n huhtikuun alussa käynnistämässä vasta-ainetutkimuksessa, josta odotetaan tuloksia ensi viikolla.

Vasta-ainetesti on eri asia kuin diagnostiikkatesti, joka kertoo siitä, onko ihmisen elimistössä virusta testin ottamishetkellä. Vasta-ainetesti otetaan verikokeesta, diagnostiikkatesti kurkusta tai nenänielusta.

Koronaviruksen tiedetään aiheuttavan useimmissa tapauksissa lievät oireet. Todettujen ja sairaalahoitoa vaatineiden tartuntojen suuri määrä kertoo, että myös diagnosoimattomia tartuntoja on todennäköisesti paljon.

New Yorkiin tauti on iskenyt kovalla voimalla. New Yorkin osavaltiossa yli 15 000 ihmistä on kuollut, ja tauti on todettu yli 263 000 ihmisellä. Osavaltiossa on 19,45 miljoonaa asukasta.

Northeastern-yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan New Yorkissa on saattanut olla yli 10 000 tartuntaa jo siinä vaiheessa, kun ensimmäinen tartunta diagnosoitiin maaliskuun 1. päivänä. Epidemia olisi siis ollut pitkällä jo helmikuussa, kun maailma seurasi vielä huipussaan olevaa Kiinan epidemiaa.

Viime päivät New Yorkissa todettujen tartuntojen määrä on ollut laskussa.

Koronavirus tunnetaan yhä heikosti. Ei ole täyttä varmuutta siitä, miten vasta-ainetestin tulosta pitäisi tulkita.

”Suhtaudun vasta-ainetesteihin hyvin ristiriitaisesti, koska emme vielä tiedä varmasti, mitä se tarkoittaa, että kehossa on viruksen vasta-aineita”, sanoi New Yorkin yliopiston patologian laitoksen kliinisten tutkimuksien osaston apulaisjohtaja Joan Cangiarella sanomalehti The New York Timesissa.

Olennaisin epäselvä kysymys on se, kuinka pitkästä immuniteetista vasta-aineet kertovat. Tauti on niin uusi, että tästä ei ole vielä mitään varmaa tietoa.

Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittelee, että vasta-ainetestien perusteella tehtäisiin päätöksiä esimerkiksi siitä, voiko ihminen palata työpaikalleen turvallisesti. WHO:n mukaan vasta-ainetestit pitäisi aina tehdä laboratorio-olosuhteissa.

Vasta-ainetestejä tullaan todennäköisesti käyttämään poliittisen päätöksenteon tukena.

New Yorkin kuvernööri Cuomo sanoo, että vasta-ainetestit otetaan huomioon, kun päätetään liikkumisrajoitusten lieventämisestä. ”Kun rajoituksia alkaa purkaa, voi seurata, onko tartuntaosuus nousemassa ja jos on, hidastaa hieman”, Cuomo sanoi torstaina.

Taudin tappavuuden kannalta kuulostaisi huojentavalta, jos viidesosa newyorkilaisista olisi jo läpikäynyt taudin. Mutta se olisi ylivoimainen vähemmistö: Neljä viidestä olisi yhä ilman immuniteettia.