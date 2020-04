Koronavirus on mullistanut maailman monin tavoin. Arjen sosiaaliset kontaktit on minimoitu ja elämä on rajautunut kotioloihin. Yhteiskunnassa on otettu käyttöön poikkeustoimet, ja talous on pysähtynyt.

Korona on tarkoittanut kiireistä aikaa tutkijoille ja filosofeille. Korona-aikaa tahdotaan ymmärtää, suhteuttaa ja asettaa mittakaavaan. Erityisesti kiinnostaa, mitä meille ja yhteiskunnillemme tapahtuu koronan jälkeen? Selviämmekö me, ja toiveikkaasti: muuttuuko kaikki paremmaksi, kun ymmärrämme lopulta enemmän?