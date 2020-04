Euroopan unioni taipui itsesensuuriin Kiinan vaatimuksesta, kertovat yhdysvaltalaislehti The New York Times ja uutistoimisto Reuters. Kiina vaati itseään koskevan raportin julkaisematta jättämistä, minkä johdosta raporttia muutettiin ja sen julkaisu viivästyi tiistaista perjantaihin.

Kyseessä on EU:n ulkosuhdehallinnon strategisen viestinnän yksikön julkaisu. Valtioiden ja valtiollisten toimijoiden levittämän väärän ja tahallisesti epätarkan informaation tarkkailuun ja korjaamiseen keskittynyt Euvsdisinfo-yksikkö oli julkaisemassa raporttinsa tiistaina 21. huhtikuuta.

Verkkolehti Politico oli saanut julkaisun nähtäväkseen omien lähteidensä kautta ja uutisoi sen sisällöstä tiistaiaamuna. Myös HS kertoi uudesta raportista tuoreeltaan Politicon uutisen pohjalta.

Raportissa viitattiin tiistaina Politicon mukaan erityisesti Kiinaan. Kiina on jo pidemmän aikaa levittänyt harhaanjohtavaa tietoa siitä, mistä ja miten nykyinen koronavirus lähti leviämään. Tarkoituksena on ohjata Kiinaan ja Kiinan valtion toimiin kohdistuvat syytökset sivuraiteille. Käytössään Kiinalla on tässä sekä avoimia että piilotettuja menetelmiä, HS lainasi Politicon uutista.

Politicon uutisessa mainittiin myös ”globaali disinformaatiokampanja”.

Raportti ei ilmestynyt tiistaina. Se ilmestyi perjantaina, eikä siinä enää kerrottu Kiinan käyttävän sekä avoimia että piilotettuja menetelmiä ohjatakseen sivuun itseensä kohdistuvaa huomiota viruspandemian alkulähteenä. Ei enää kuvailua globaalista disinformaatiokampanjasta.

EU:n tiedottaja Peter Stano kiisti raportin myöhästymisen The New York Timesille perjantaina ja kertoi, että raportti julkaistaisiin, kun se valmistuu. Stanon mukaan raportista ei muutettu mitään.

The New York Timesin mukaan raportti kuitenkin kiersi jo tiistaiaamuna sisäisessä jakelussa saatesanoilla ”valmis julkaistavaksi”. Yksi ulkosuhdehallinnon työntekijöistä kirjoitti kollegoilleen, että on suoranainen valhe, että raportista ei muka muutettu mitään, ja että sitä ei olisi tehty Kiinan painostuksen takia.

Lehden haastattelemien lähteiden ja sen haltuunsa saamien sisäisten sähköpostien perusteella Politicon ennakkouutinen oli luettu myös Kiinan ulkoministeriössä, ja painostus alkoi välittömästi.

Kiina uhkaa jo reaktioilla jos raportti julkaistaan, kirjoitti EU:n ulkosuhdehallinnon informaatioanalyysilinjan johtaja Lutz Güllner sähköpostitse kollegoilleen.

Ainakin yksi hänen kollegoistaan ulkosuhdehallinnossa protestoi, että raportin siivoaminen Kiinan kannalta miellyttävämmäksi on itsesensuuria, jolla lepyteltäisiin Kiinan kommunistipuoluetta.

Määräyksen raportin siivoamisesta antoi EU:n ulkosuhteista vastaavan korkean edustajan Josep Borrellin erityisavustaja.

Hänen avustajansa kirjoitti The New York Timesin mukaan EU:n ulkosuhdehallinnon disinformaatioraportin tekijöille, että näiden tulisi keskittyä vähemmän Venäjään ja Kiinaan ja välttää asenteellisuutta.

Lehden näkemän sähköpostin mukaan Borrellin avustaja kirjoitti, että raportissa pitäisi tehdä ero tahallisesti väärän tiedon, eli disinformaation, ja narratiivin, eli strategisessa viestinnässä käytettävän kertomuslinjan, välille.

”Näemme jo voimakasta ärtymystä CN:lta”, Borrellin avustaja kirjoitti viitaten Kiinaan.

Uutistoimisto Reuters kertoo Kiinan lukeneen Politicon uutisen tiistaiaamulta. Reuters lainaa neljää diplomaattilähdettä. Niiden mukaan yhteyttä otti Kiinan ulkoministeriön Eurooppa-yksikön virkamies Yang Xiaoguang.

Keskusteluissa oli todettu Yangin sanoneen että raportin julkaiseminen tekisi Kiinan ”hyvin vihaiseksi” ja syyttäneen EU:n yrittävän miellyttää ”erästä toista”. Tämä oli tulkittu viittaukseksi Yhdysvaltojen hallintoon.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kutsunut toistuvasti koronavirusta ”kiinalaiseksi virukseksi” ja ollut Kiinaa ja sen tekemiä toimenpiteitä kohtaan avoimen kriittinen.

EU näyttää siis jääneen Yhdysvaltojen ja Kiinan välikäteen. Kiina on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. Suurin on Yhdysvallat.

Reutersin lähteet vahvistivat, että juuri Kiinan painostus viivästytti ulkosuhdehallinnon raportin julkaisua.

Reuters tutustui myös raportin alkuperäiseen versioon ja havaitsi saman muutoksen kuin The New York Times. Huomio siitä, että Kiina käyttää sekä avoimia että piilotettuja menetelmiä huomion ohjailemiseksi pois itsestään, ei enää ollut perjantaina julkaistussa raportissa. Myös muilta osin Kiinaan kohdistuvat väitteet oli siirretty raportin loppuun ja tai muuten liudennettu sivulauseisiin.

Kiina kiistää painostaneensa Euroopan unionia. Financial Timesin tavoittama Kiinan EU-edustaja Zhang Ming kuittasi, että koronaviruspandemian aikana pitäisi unohtaa kaikenlainen politikointi, sillä kyseessä on ”taistelu ihmisen ja viruksen välillä”.

Perjantaina Zhang Ming esiintyi ajatushautomo Friends of Europen verkkolähetyksessä. Silloinkin hän puhui yhteisestä vihollisesta. The New York Timesin mukaan lähettiläs Zhang sanoi näin:

”Disinformaatio on meidän kaikkien vihollinen ja meidän kaikkien tulee puuttua siihen.”

Kiina yritti suitsia keskustelua koronaviruksesta jo niinkin aikaisin kuin joulukuussa.

Viruksesta varoittanut wuhanilaislääkäri Li Wenliang otettiin kiinni sosiaalisessa mediassa kirjoitettujen viestien takia. Li:stä tuli taistelun sankari ja symboli, kun hän kuoli viruksen aiheuttamaan covid-19:aan helmikuussa.

Maaliskuussa Kiinan ulkoministeriön viestintäpäällikkö väitti sosiaalisessa mediassa, että yhdysvaltalaiset sotilaat toivat koronaviruksen Wuhaniin syksyllä 2019. Disinformaatio on oli vastaus Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin twiitteihin, jossa Trump syytti viruksen leviämisestä Kiinaa.

Huhtikuun alussa Yhdysvaltojen nimettömät tiedusteluviranomaiset kertoivat uutistoimisto Bloombergille, että Kiina on vääristellyt julkisesti kertomiaan lukuja koronavirustartunnoista ja -kuolemista. Lukuja on ilmoitettu pienemmiksi kuin ne todellisuudessa ovat.

Myös kiinalaisia toimittajia on ajettu takaa ja kadonnut. Yksi palasi julkisuuteen kuluvalla viikolla oltuaan lähes kaksi kuukautta kadoksissa. Verkkolehti Buzzfeedin mukaan toimittaja Li Zehua kertoi, että viranomaisten mukaan hän oli käynyt ”kielletyillä alueilla” ja ollut kaksi kuukautta ”karanteenissa”.

Oikaisu 25.4. klo 14.34: Kuvassa on Kiinan kommunistisen puolueen lippu, ei Kiinan lippu, kuten kuvatekstissä virheellisesti kirjoitettiin.