Venäjällä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi määrätyt eristyssäännöt ovat monin paikoin tiukempia kuin vaikkapa Suomessa.

Säännöt ovat kiristyneet sitä mukaa kuin virus on levinnyt. Esimerkiksi Moskovassa ihmiset on määrätty pysymään kotona. Ulkona saa käydä vain kaupassa tai ulkoiluttamassa koiraa.

Eristäytyminen on koetellut monien hermoja, ja esimerkiksi kotiväkivallan on pelätty lisääntyvän. Maanantaina Pohjois-Ossetiassa puhkesi mielenosoitus rajoituksia ja niiden taloudellisia seurauksia vastaan. Toiset taas ovat valitelleet tylsyyttä, mitä on lievennetty erilaisilla nettihaasteilla.

Pian kuitenkin muistettiin, että Venäjällä on iso joukko eristyksen kokemusasiantuntijoita. Vinkkejään ovatkin jakaneet naparetkeilijät, kosmonautit eli venäläiset astronautit ja muiden muassa oikeuden määräämässä kotiarestissa ollut ohjaaja Kirill Serebrennikov.

Ohjaaja Kirill Serebrennikov oikeustalon edustalla Moskovassa marraskuussa 2018. Kuva: Sergei Karpuhin / Reuters

Serebrennikov on Venäjän tunnetuin nykyohjaaja, jonka pidätys kesällä 2017 kohahdutti Moskovan kulttuurikenttää. Viranomaiset syyttivät Serebrennikovia kulttuuriministeriön tukien kavaltamisesta, mutta hänen tukijansa ovat pitäneet tapausta poliittisena.

Joka tapauksessa Serebrennikov oli puolitoista vuotta kotiarestissa. Kokemuksensa pohjalta hän antoi 10 neuvoa koronaviruksen vuoksi eristyksiin joutuville.

Serebrennikovin mukaan eristystä ei pidä ottaa rangaistuksena, vaan kohtalon lahjana. Aika kannattaa käyttää hyväkseen miettiäkseen, kuka on ja mitä pitää tärkeimpänä. Päiväkirjaa kannattaa pitää. Klassikoita on kerrankin aikaa lukea. Kunnostaan ja ruokavaliostaan on pidettävä huolta.

Kauan suunnittelemansa harrastus on hyvä aloittaa. Voi ryhtyä myös kirjoittamaan muistelmiaan, mutta niitä ei saa sekoittaa päiväkirjaan. Vieraita kieliä on aikaa opiskella. Sanavarastosta pitää poistaa sanat karanteeni, eristys ja eristäytyminen ja suhtautua tilanteeseen mahdollisuutena muuttua ja pitää yhteyttä läheisiin. Hauskaakin on muistettava pitää.

Neuvoja ovat antaneet myös avaruudessa pitkiä aikoja viettäneet kosmonautit.

”Me kosmonautit tiedämme tarkkaan, ettei eristyksessä ole mitään hirveää. Pitää löytää itselleen tekemistä, tehdä työtä ilolla, lukea ja seurustella perheen kanssa. Käyttää aika hyödyksi”, kosmonautti Sergei Prokopjev sanoi Komsomolskaja Pravda -lehden mukaan.

”Ja muistakaa, että edes kaukana näkyvät tähdet eivät ole vähemmän kirkkaita”, Prokopjev lohdutti.

Kosmonautti Fjodor Jurtšihin taas sanoi uutistoimisto AFP:lle, että karanteeni voi olla ”hyvä asia” ja jopa ”nautinto”. Ainakin siihen kannattaa suhtautua huumorilla.

Hän muistutti kaikilla olevan sukulaisia ja ystäviä, joihin ei ole ehtinyt pitää yhteyttä. Nyt ennättää, Jurtšihin sanoi. Samoin perheen kanssa voi lähentyä, hän lisäsi.

Tekemättömien töiden listaa kannattaa vilkaista. Panna taulu seinälle, järjestää arkistoaan ja niin edelleen.

”Toimi heti. Kun karanteeni päättyy, ei niitä enää saa tehtyä.”

Omanlaisen eristyksen koki Aleksandr Smolejevski, joka osallistui Mars-lentoa simuloineeseen Mars-500-projektiin vuosina 2010–2011. Hän vietti 520 päivää moskovalaisen instituutin pihalle rakennetuissa kapseleissa.

Mars-500-miehistö yhteiskuvassa punaisissa suojalaseissa. Aleksadr Smolejevski on toinen oikealta. Kuva: ESA

Smolejevski antoi valtiollisella OTR-televisiokanavalla kaksi neuvoa.

”Jotta eritys ei tuntuisi vaivalta, pitää huolehtia kahdesta ehdosta: päättää tämän olevan kiinnostava harjoitus ja seuran olevan hyvää. Jos keksitte jotain kiinnostavaa tai hyödyllistä tai asetatte jonkin tavoitteen ja huolehditte, ettette pilaa suhteita ihmisiin, jotka ovat kohtalon oikusta lähellänne, kaikki sujuu hyvin ja rauhallisesti”, Smolejevski sanoi.

OTR haastatteli myös naparetkeilijä Viktor Bojarskia, joka huomautti tosin naparetkeilijöiden eristyksen olevan vapaaehtoista.

Bojarski kuitenkin kehotti muistamaan, että tilanne voisi aina olla huonompi. Kotonaan eristyksissä olevan on hyvä ajatella, että pahemmassa tilanteessa voisi olla eristyksissä infektiosairaalassa.

”Tärkeintä on keksiä jotain tekemistä. Aina on jotain tekemistä. Karanteeni ei ulotu aivoihin.”