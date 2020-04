Koronapandemia voi olla meille mahdollisuus luoda entistä parempi yhteiskunta, pohtii Thomas Hylland Eriksen, sosiaaliantropologian professori Oslon yliopistosta.

Muutaman kuukauden aikana yksi pieni virus on saanut maailman polvilleen. Lentomatkustaminen on vähentynyt, maailmantalous on kriisissä, miljoonien tai jopa miljardien ihmisten liikkumista on rajoitettu ja suurimman osan elinpiiri on pienentynyt kriisiä edeltäneestä ajasta.