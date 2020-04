Kommentti: Joko korona kypsyttää ja vappujalka vipattaa?

Kuusitoista vuotta sitten tein Helsingin Sanomiin juttua siitä, kuinka arkinen asia taudista nimeltä aids oli monelle suomalaiselle tullut. 1980-luvulla ihmisiä pelottanut tappava tauti ei enää vuonna 2004 ollut se juttu, jota jaksaisi pelätä tai jolta viitsisi suojautua.

Helsingin yliopiston sosiaalityön professori Kari Huotari kertoi haastatelleensa noin 50-vuotiaita miehiä, jotka eivät enää halunneet käyttää yhdynnässä kondomia ventovieraidenkaan kanssa. He ajattelivat, että mikäli he aidsiin sairastuisivat, kehittyneillä lääkkeillä pääsee ihan potrasti elämän loppuun. Rokotetta ei ollut silloin, eikä ole vieläkään.

Kondomit eivät trendanneet tuohon aikaan enää nuortenkaan parissa. Klamydia-tapaukset olivat nousseet kaksinkertaisiksi kymmenessä vuodessa nuorten keskuudessa. Klamydiatartuntoja oli silloin Suomessa noin 13 000 vuosittain (viime vuonna 16 178, uusi ennätys).

Aidsin kohdalla pelko vaihtui jopa välinpitämättömyydeksi noin kahdessa vuosikymmenessä. Covid-19-taudin osalta sama kaari näyttää toteutuvan joidenkin kohdalla parissa kuukaudessa.

Suomalaiset ovat noudattaneet hallituksen määräyksiä ja ohjeita verraten hyvin, mikä näkyy esimerkiksi tehohoitopotilaiden määrän laskuna ja melko vähäisinä kuolintapauksina.

Suomessa, Yhdysvalloissa ja muuallakin kuulee kuitenkin yhä äänekkäämpää epäilyä siitä, onko tauti sittenkään niin tappava. Onko rajoitusten kanssa menty jo pahemman kerran överin puolelle? Ollaanko ajauduttu koronauskovaisten diktatuuriin? – näinkin kekseliästä termiä näkee käytettävän.

Eikö olisi syytä juhlistaa porukalla vappua, antaa taudin mennä ainakin lasten, nuorten ja aikuisten lävitse, kunnes kehittyy niin sanottu laumasuoja eli väestöä koskeva immuunisuoja? Näinhän Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinenkin tuntui televisiossa ehdottavan.

Väestön immuunisuoja saataisiin aikaan ennen rokotetta. Tukholmassa ja New Yorkissa siihen näytettäisiin olevan jo kovasti matkalla, jos sikäläiset mallinnukset tai vasta-ainetestien tulokset pitävät paikkansa.

Jos pitävät paikkansa.

Tukholmassa ensimmäiset mallinnukset oli laskettu väärin ja New Yorkissa oli käytetty otantana kauppojen pihoilta löytyneitä ihmisiä. Nämä tutkimukset eivät ole huuhaata, mutta kuten monessa asiassa koronan suhteen, tarkempia tietoja on maltettava odottaa.

Sosiaalisessa mediassa näkee usein argumentin, että koronakeskustelu pitäisi jättää asiantuntijoille. Se on varmasti hyvä nyrkkisääntö, mutta koronakriisi on luonut poikkeuksellisen nopeassa ajassa ainutlaatuisen vaikean ongelmakentän, johon kenelläkään ei ole kaikkia vastauksia: ei virologeilla, epidemiologeilla, eikä edes ekonomeilla.

On erityisen kiinnostavaa, että omaa leppoisaa linjaansa vetävässä Ruotsissa asiantuntijat ovat sotajalalla toisiaan vastaan. Joidenkin mielestä maassa on menossa vaarallinen ja julma ihmiskoe, kun toisten mielestä hallitus tekee viisaasti kuunnellessaan asiantuntijoiden ääntä.

Se mikä on Asko Järvisen mielestä hyvä ajatus, on toisten oppineiden mukaan täysin vastuutonta puhetta, suorastaan lääkärinetiikan vastaista. (Ja toisten mielestä hänen sanansa on ymmärretty väärin, jos oikein asiantuntijoita tulkitsen.)

”Miten otettaisiin vastaan rokote joka tappaisi 2/1000 rokotetuista?”, hämmästeli Järvisen ajatuksia HUSin neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki Twitterissä.

Mainittakoon, että Pälvimäki on erikoistunut selkäleikkauksiin ja minä olen filosofian maisteri. Mutta Pälvimäki siis käyttää Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n esittämää nykyarviota siitä, mikä osuus tartunnan saaneista kuolee tautiin.

Lääkintöneuvos Heikki Pälve totesi Suomen Kuvalehdessä aiemmin laumasuojan osalta, että ”lääkärin etiikan ja potilaan parhaan tulee ohjata päätöksentekoa silloinkin, kun potilaana on koko kansa”.

”Laumaimmuniteettiin pyrkiminen tarkoittaa antautumista taudin edessä, suurta kuolleisuutta – ja on [lääkärin etiikan] arvojen vastaista. Vaihtoehto Suomelle ei voine olla muu kuin päämäärätietoinen epidemian pysäyttäminen yleisten rajoitusten asteittaisen poiston yhteydessä”, kirjoitti Pälve, entinen Maailman lääkäriliiton eettisen komitean puheenjohtaja.

Ottamatta kantaa siihen, kuka lääkärismiehistä on laumasuojatavoitteen suhteen oikeassa, tieteellisen tiedon epävarmuus ja johtopäätösten kirjo hämmentävät sekä maallikkoja että poliittisia päättäjiä. Ja asiantuntijoita.

Ja miksi eivät hämmentäisi: kyseessä on ennennäkemätön kriisi, jonka syynä on noin puoli vuotta sitten ilmaantunut, aiemmin tuntematon virus.

Koska kukaan ei halua, että talous on tuhkana, yhteiskunnan rajoituksia halutaan purkaa ennen laumasuojan syntymistä tartuntojen ja / tai rokotteen kautta.

Silloin syntyy uhka, että tartunnat lähtevät nousuun. Ja niinpä uusia tartuntoja yritetään nuijia pois testien, tartuntaketjujen jäljittämisen ja karanteenien avulla, kunnes rokote viimeistään pysäyttää taudin, ehkä 1–2 vuoden päästä. Ja jos ne eivät auta, taas pannaan yhteiskuntaa kiinni ja matkalaukut pölyttyvät kellarikomeroissa.

Joidenkin mielestä tämä ei ole strategia, mutta on se. Suomi on tehnyt valinnan nollaan tartuntaan pyrkimisen epätoivoisen tavoitteen ja talouden täystuhon sekä hallitsemattomasti rymistävän epidemian väliltä. Näin tehdään miltei joka maassa, kussakin vähän eri mausteilla ja kaikkialla parhaimpien asiantuntijoiden neuvoja kuullen.

On kiusaus ajatella, että jos koronavirus tappaa vähemmän ihmisiä kuin aluksi pelättiin, maailma on pantu kiinni turhaan.

Näin ajatellessa kannattaa palauttaa mieliin se, kuinka ensin Kiinan Wuhanissa terveydenhuoltojärjestelmä romahti. Tilanne saatiin hallintaan 11-miljoonaisen kaupungin sulkemisella ja kuudentoista väliaikaissairaalan lisäavulla.

Seuraavaksi terveydenhuollon romahdus nähtiin Italiassa, vieläpä maan vauraimmalla alueella. Mielessäni kaikuvat Italian hallitusta neuvovan terveysasiantuntija Walter Ricciardin sanat, kun haastattelin häntä maaliskuun 10. päivä, viikko ennen kuin Suomen hallitus ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta:

”Älkää aliarvioiko sitä, miten nopea ja vaarallinen tämä virus on. On parempi toimia liian aikaisin, koska muuten saatatte tehdä liian vähän ja liian myöhään.”

Tästä varoituksesta on vasta puolitoista kuukautta. Tässä ajassa presidentti Sauli Niinistön ”voitettavissa olevaksi pirulaiseksi” kutsuma sars-cov-2-virus ei ole muuttunut miksikään, mitä tulee sen tarttuvuuden, tappavuuden tai sairaalajärjestelmien romuttamiskyvyn suhteen.

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on nyt Suomessa lasku-uralla, koska ihmiset kohtaavat ja tartuttavat tautia vähemmän.

Samoin kuin hiviltä puuttuu rokote, covid-19-taudin koko kuva valmistuu vasta paljon paljon myöhemmin. Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi torstaina, että koronakriisissä ”ei olla loppuvaiheessa, vaan vielä aivan alussa”.

Vaikka asiantuntijat ovat oppineet koronataudista valtavasti, sen ympärillä leijuu yhä suuria kysymysmerkkejä. Jotkut tutkimustulokset säikäyttävät, kun toiset tarjoavat orastavaa toivoa.

Vielä ei esimerkiksi ole edes varmuutta siitä, syntyykö kaikille covid-19-tautiin sairastuville suojaavaa immuniteettia.

Turun yliopiston virustutkijat ovat tähän mennessä osoittaneet, että virustartunta synnyttää vasta-aineita noin 7–10 päivässä oireiden alettua. Mahdollisesti syntyvän suojan kestosta voidaan esittää vasta arvailuja muiden virustautien perusteella: ehkä kuukausia, ehkä loppuelämän.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti perjantaina, ettei tässä vaiheessa voi alkaa myöntää ”immuniteettipasseja” koronan sairastaneille ihmisille merkkinä siitä, että nämä voisivat käydä töissä ja matkustella huolettomasti.

Toiveikkuutta voi sen sijaan saada tutkimustiedoista, joiden mukaan koronavirus ei todennäköisesti tartu lapsiin kovin helposti. Lisäksi he tartuttavat virusta vanhempaa väestöä vähemmän. Lapsilla tauti on usein myös lievempi ja kuolemat todella harvinaisia.

Se taas ei lohduta, että uudesta koronaviruksesta ensimmäisten joukossa kertonut kiinalaislääkäri Li Wenliang kuoli tautiin 34-vuotiaana. Mieltä huojentavat jonkin verran tilastot, joiden mukaan kuolleisuus vaikuttaa olevan melko alhainen alle 70-vuotiaissa ja hyvinkin alhainen alle 50-vuotiaissa.

Mutta kuoleeko tautiin keskimäärin 0,05 prosenttia vai 1 prosentti tartunnan saaneista vai se THL:n arvioima 0,2 prosenttia?

Jos THL olisi oikeassa ja Suomen kansasta 60 prosenttia saisi tartunnan ennen rokotteen kehittämistä, se tarkoittaisi karkean laskelman mukaan jopa 6 600:aa kuollutta.

Se olisi noin neljäsosa verrattuna talvisodassa kaatuneisiin suomalaisiin ja tekisi covid-19-taudista ainakin yhden vuoden osalta Suomen neljänneksi yleisimmän kuolinsyyn.

Tuo 60 prosenttia olisi tietenkin hyvä tartuntojen osuus, koska se antaisi meille sen laumasuojan, kuten jotkut asiantuntijat laskevat. Ellei siihen tarvita sitten 75:tä prosenttia, kuten jotkut toiset asiantuntijat arvelevat.

Sen verran kaikki on epäselvää, että narskuttelen tämän vapun tippaleivät kotioloissa. Ja niille, jotka haluavat hallituksen ohjeita uhmaten lähteä vappurientoihin, antaisin kaksi maisterin neuvoa: kasvosuojukset ja kondomit mukaan.