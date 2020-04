Saksa on muuttanut mielipidettään siitä, millaiseen teknologiaan sen koronaviruksen torjuntaan käytettävän mobiilisovelluksen tulisi perustua.

Terveysministeri Jens Spahn ja liittovaltioministeri, Angela Merkelin ministerikanslian johtaja Helge Braun kertoivat näkemyksiään Welt am Sonntag -lehdessä.

Welt am Sonntagia lainaa myös uutistoimisto Reuters.

Käänne on merkittävä, sillä Saksa on ottanut johtotähden aseman tartuntaketjujen jäljittämiseen käytettävän mobiilisovelluksen kehittämisessä. Saksa on tietosuojasta jopa piinallisen tarkka, ja tekninen osaaminen on huippuluokkaa. Ratkaisua ovat kehitelleet yhdessä Saksan Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava Robert Koch -instituutti, pari muuta virallista tahoa sekä joukko vapaaehtoisia.

Pepp-pt-nimellä kutsuttu teknologia on ollut tarjolla myös useiden muiden maiden sovelluskehittäjien työn pohjaksi, ja sitä on sommiteltu yhtenä vaihtoehtona myös Suomessa kehiteltävien sovellusten pohjaksi.

Sovellus paikantaa toisia sovelluksia bluetooth-teknologian avulla ja antaa varoituksen toisille käyttäjille, jos nämä ovat olleet sellaisen käyttäjän lähistöllä jolta paljastuu koronavirustartunta.

Ihmisten tiedot säilytettäisiin pseudonymisoidusti, eli siten, ettei nimiä tai paikkatietoja varsinaisesti kerättäisi ihmisistä, vaan ihmisten henkilöllisyyden korvaavista numerotunnisteista.

Ihmisten tietojen säilyttämisestä seurasi kuitenkin huhtikuun puolivälissä kansainvälisen tason kiista. Sen johdosta uusia toteutustapoja ryhdyttiin kehittämään, ja Pepp-pt:n rinnalle syntyi sveitsiläinen Dp3t. Ranskalaiset ryhtyivät kehittämään omaa protokollaa nimeltä Robert.

Pepp-pt:n ja Dp3t:n keskeisin ero on siinä, säilytetäänkö vähät laitteista ja niiden käyttäjistä kerätyt tiedonmurut keskitetysti vai hajautetusti. Pepp-pt säilyttäisi keskitetysti, Dp3t hajauttaisi niiden säilyttämisen useisiin eri paikkoihin.

Nyt Saksan ministerit ovat kallistuneet hajautetun säilyttämisen ja Dp3t:n kannalle.

Sen myötä käyttöön tulisi sovellus joka ”käyttää suurimpien mobiilikäyttöjärjestelmien rajapintoja, jotka tulevat saataville pian ja samalla yhdistävät epidemiologisen laadunvarmistamisen parhaalla mahdollisella tavalla”, ministerit kertoivat Welt am Sonntagille.

Käytännössä ministerit viittaavat Appleen ja Googleen. Ne julkistivat omat suunnitelmansa käyttöjärjestelmätason yhteiseksi ratkaisuksi tartuntaketjujen jäljittämiseen perjantaina illalla Suomen aikaa, eikä näiden teknologiajättien tarjoama ratkaisu Reutersin mukaan toimi käytännössä ollenkaan ellei taustalla ole hajautettu tietojen säilyttämisen malli.

HS osallistui Applen ja Googlen edustajien taustatilaisuuteen, jossa yhtiöiden edustajat kertoivat, että yhteinen rajapinta saadaan käyttöön toukokuun puolivälissä.

Ranskalaisen Les Echos-lehden mukaan Applen toimitusjohtaja Tim Cook tosin maalaili aiemmin kuluvalla viikolla, että sovelluskehittäjille tarkoitettu yhteinen rajapinta olisi ensimmäisten kehittäjien käytettävissä jo tulevana tiistaina.

Kehittäjien rajapinta mahdollistaa esimerkiksi sen, että käyttäjä voi kytkeä bluetoothin lähettämät ja vastaanottamat merkkisignaalit kokonaan pois silloin kun ei ole liikenteessä. Tämä ei ilmeisesti ole ollut täysin mahdollista aikaisemmin, vaan bluetoothin merkkisignaalien on toisinaan havaittu kulkevan, vaikka bluetooth on ollut kytkettynä laitteesta pois.

Lisäksi tulevaisuudessa vielä bluetoothin metadata eli lähetys- ja vastaanottotiedotkin salakirjoitetaan erikseen. Google ja Apple vakuuttivat perjantaina, että ne eivät itse pääse käsiksi sovellusten käyttäjien paikannustietoihin.

Tarkemmat tekniset yksityiskohdat on julkaistu Googlen blogissa.

Myöhemmässä vaiheessa, Applen ja Googlen taustatilaisuuden mukaan ”lähikuukausina”, Applen Ios- ja Googlen Android-käyttöjärjestelmiin tehdään päivitys, joka mahdollistaa tartuntaketjujen kartoittamiseen osallistumisen käyttäjille suoraan käyttöjärjestelmien kautta.

Kehitteillä olevien tartuntaketjusovellusten käyttöön tarkoitettuun rajapintaan eivät pääse mitkä tahansa sovelluskehittäjät. Apple ja Google rajaavat pääsyn kehittäjille, jotka edustavat valtiollisia terveysorganisaatioita, pitkän linjan teknologiayrityksiä tai tunnettujen hyvämaineisten järjestöjä, jotka toimivat jonkin kansallisen toimijan valtuuttamina.

Apple tiukensi sovelluskauppansa App Storen jakeluun pääsyä koronavirukseen liittyvien sovellusten osalta rankasti jo maaliskuussa.

Tarkkana pitää olla, linjasi myös Euroopan komissio jo huhtikuun puolivälissä. Tuolloin Euroopan komissio muistutti, että myös koronasovellusten on noudatettava EU:n tietosuojasääntöjä.

”Vahva yksityisyydensuoja on edellytys näiden sovellusten käyttöönotolle ja niiden hyödyllisyydelle”, digiasioista vastaava sisämarkkinakomissaari Thierry Breton totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ranskalaisen Les Echos-lehden mukaan komissaari Breton on tavannut Googlen ja Applen yhteistyön tiimoilta sekä Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichain että Applen toimitusjohtaja Tim Cookin.

Huolena on ollut se, mitä Google ja Apple voisivat tehdä eurooppalaisten tartuntatiedoilla, Breton sanoi Les Echosille. Google on jo aiemmin jäänyt kiinni siitä, että se on käyttänyt yhdysvaltalaisten potilastietoja tuotekehityksessään ilman, että potilaat tiesivät asiasta.

Matkustaja kulki Berliinin Zoologischer Gartenin asemalla älypuhelimen ja kasvosuojaimen kanssa huhtikuun 21. päivä. Kuva: Odd Andersen / AFP

Nyt Googlen ja Applen ei ole tarkoitus päästä käsiksi edes sovelluksien välillä liikkuviin bluetoothin merkkisignaaleihin, yhtiöt vakuuttivat perjantaina. Thierry Bretonin mukaan sovellukset ja niiden keräämä data pitää määrätä hävitettäväksi kun koronaviruspandemia on ohi.

Komissaari Breton myös painotti Applen toimitusjohtajalle, että jättiyhtiöillä on vastuu kehittää teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ja parantavat kansallisten sovellusten käyttöönottoa, Lec Echos kertoi keskustelusta Tim Cookin kanssa.

EU-alueen ulkopuolella käyttäjien datan turvallisuutta yritetään varmistaa lisälainsäädännöllä. Esimerkiksi Australiassa tartuntaketjusovellusten datan käyttäminen mihinkään muuhun kuin terveysviranomaisille käyttöön ollaan kriminalisoimassa. Datan väärinkäytöstä tulisi siis rangaistava rikos, kertoi Australian pääministeri Scott Morrison perjantaina.