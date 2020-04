Tukholmalaisilla on tapana halata tavatessa, kuten helsinkiläisilläkin. Tästä tavasta ei ole poikettu vielä koronan kanssa. Olen itse sattumalta törmännyt kavereihini ja tuttuihini, ja joutunut jokaisella kerralla pakkohalatuksi.

Ruotsi on valinnut erilaisen strategian koronan suhteen kuin muu maailma. Itse olen seurannut sitä Tukholmassa koko epidemian ajan. Ja ärtymykseni ruotsalaisten piittaamattomuutta kohtaan kasvaa viikko viikolta. Ruotsissa normaali elämä ei ole katkennut missään vaiheessa, mitä nyt käsiä pestään hiukan useammin kuin normaalisti. Silti ruotsalaiset kokevat, että he ovat joustaneet ja normiarki on kaukana.

Olen päivittäin miettinyt lukemattomia kertoja, onko minun itse-eristäytymisessäni mitään mieltä. Ennen tätä viikkoa en ollut hengaillut yhdenkään kaverini kanssa helmikuun lopun jälkeen. Sen jälkeen olen käynyt työpaikallani kolme, neljä kertaa. Kaupassa käyn kahdesti viikossa. Iltaisin olen pyrkinyt käymään kävelyillä.

Kaikki muut tuntuvat elävän normaalia elämää ja minä yksinäni kykin kotona, varsinkaan kun en ole minkään sortin introvertti. Sitten olen yrittänyt muistuttaa itselleni, miltä Ruotsin, Suomen ja muiden Pohjoismaiden tilastot näyttävät.

Täällä puolen Suomenlahtea yritykset ovat ajaneet koronalta suojautumisen vankkureita. Koska koronaa ei täällä torjuta valtiojohtoisesti, käytännössä työpaikkojen koronalinjaukset määrittelevät, kuinka hyvin ihmiset pystyvät suojautumaan koronalta.

Omassa työpaikassani koronaan on suhtauduttu vakavasti. Hyvissä ajoin töihin tuli selkeät ohjeet, kuinka koronan suhteen toimitaan, ihmisiä suojataan ja etätyö on suurelle osalle pakollista. Tosin alkuvaiheessa oli hitautta ja ensi alkuun erilaisia suojavarusteita piti pyytää.

Ruotsalaiset kannattavat Ruotsin valtion löysää linjaa ja muualta tänne muuttaneet haluaisivat tiukempia toimia. Tämä näkyy myös omassa kaveripiirissäni.

Työpaikkojen varotoimet eivät näy vapaa-ajalla, kaduilla, kaupoissa ja ravintoloissa. Täällä kukaan ei pidä turvaväliä eikä kukaan väistä. Olen suomalaisten kavereideni kanssa sadatellut, kuinka koko ajan joutuu itse hyppäämään ajoradan puolelle, koska ruotsalaiset eivät useinkaan väistä eivätkä ryhmity kävellessä mitenkään. Ensi kesänä olen haka pesäpallossa. Sen verran monta kertaa yhdellä kauppareissulla saa syöksyä hyllyjen väliin piiloon.

Olen asunut Ruotsissa muutaman vuoden ajan. Asun Tukholman kantakaupungissa, tullien sisäpuolella, kuten paikalliset pääkaupunkiseudun hahmottavat. Vieressäni on ravintolatarjonnastaan tunnettu Nytorgetin alue, kesäkatu Skånegatan ja Koffin puistoa muistuttava Vitabergsparken. Heti auringon ilmestyttyä taivaalle naapurustoni oli täynnä elämää. Ihmiset istuvat nurmikolla, juovat skumppaa ja tuttujen kanssa halaillaan. Aiemmin ihmiset viihtyivät lähialueeni baareissa.

Lue myös: Kuvia Ruotsista: HS kuvasi Tukholmassa näkyjä, jotka eivät Suomessa olisi nyt mahdollisia

Paikallisliikenteessä on iso ero. Bussien etuosat on sinetöity ja kulku sisään käy loppupään ovista. Paikallinen HSL:n vastine SL on myös kehoittanut ihmisiä välttämään joukkoliikenteessä turhaa matkustamista.

Ihmiset pitivät turvaväliä toisiinsa jonottaessaan H&M-vaateketjun myymälään Tukholmassa keskiviikkona. Kuva: Jonathan Nackstrand / AFP

Moni on minulta kysynyt ja olen itsekin yrittänyt miettiä, mistä ruotsalaisten poikkeuksellinen koronalinja johtuu. Olen päätynyt ajattelemaan, että se johtuu kahden ääriruotsalaisen piirteen yhdistymisestä.

“Nu blev det visst lite dålig stämning”, on ehkä ruotsalaisin lause maailmassa. Huonon tunnelman synty pitää aina sanoa ääneen pienen naurun kera. Sen tarkoituksena on hälventää syntynyttä kiusaantuneisuutta, jota itse en edes tiedosta muutoin kuin tuosta lauseesta.

Ruotsalaiseen keskustelukulttuuriin ei kuulu suoranainen erimielisyyden esittäminen. Ruotsissa vallitsee samanmielisyyden vaade. Siihen kuuluu, että oma vastakkainen mielipide pitää pystyä esittämään niin, ettei se luo säröjä ilmapiiriin.

Käytännössä se tarkoittaa yhdenmukaisuuden pakkoa. Ruotsissa on tärkeää rakentaa harmoniaa ihmisten kesken. Siihen ei kuulu epämiellyttävien totuuksien kertominen. Koska korona on näkymätön, katseen kääntäminen on helppoa.

Tänä aikana se tarkoittaa sitä, ettei maan poikkeuksellista linjaa saa kritisoida. Ruotsissa ei ole ollut tapana kritisoida asekauppaa diktatuurien kanssa tai maan epäonnistunutta integraatiopolitiikkaa. Siitä on alettu puhua vasta viime vuosina, kun ruotsidemokraatit onnistuivat lyömään läpi ruotsalaisessa politiikassa. Aiemmin puoluekenttä on ollut hyvin jähmeä.

Tukholmassa nautittiin keskiviikkona lämpimästä kevätilmasta. Kuva: Anders Wiklund / AFP

Ruotsalaisilla on tapana puhua politiikkaa vain heidän kanssaan, jotka äänestävät samalla tavalla. Ihmiset ovat leimautuneet puolueiden edustamiin yhteiskuntaluokkiin ja äänestävät sen mukaisesti. Koska ihmiset ovat ikääntyneet samaa puoluetta äänestäen, äänestyksen kritisoiminen olisi sama kuin itsensä kritisoiminen ja pitäminen tyhmänä.

Omien virheiden läpikäynti on epäruotsalaista. Ruotsalainen saattaa ylimalkaisesti todeta, että paljon virheitä on tullut tehtyä. Tähän liittyy se, ettei Ruotsissa ole tapana kritisoida tehtyjä päätöksiä, riippumatta siitä, kuinka isoja ja epäonnistuneita ne olisivat. Kun yhdessä ollaan päätetty ja kunnolla fundeerattu, niin eihän se voi olla mahdollista, että Ruotsi tekisi virheitä. Hyvä esimerkki tästä on, ettei aiempi demarijohtoinen hallitus ole muuttanut kouluilla ja terveydenhuollolla voittoa mahdollistavaa lakia.

Lue myös: HS-analyysi: Eniten koronakriisissä on yllättänyt Ruotsin kyky katsoa pois päin kuolleistaan

Nyt korona-aikoina ruotsalaiset suhtautuvat Ruotsin koronalinjan kyseenalaistajiin yhteisen veneen keikuttajina. Moni ruotsalainen suhtautuu koronatoimenpiteisiin kuin terroristeihin. He eivät suostu neuvottelemaan näkymättömän uhkan kanssa.

Ruotsin koronapolitiikassa tiivistyy ruotsalaisten ekseptionalismi, eli ajatus maan ylivertaisuudesta muihin nähden. Vaikka muu maailma toimii koronan suhteen yhtenäisesti, Ruotsin ei tarvitse. Koska täällä koronatilastoissa ovat yliedustettuina ulkomailla syntyneet, on se vain vahvistanut ruotsalaisten käsitystä, ettei tauti vaikuta heihin kuin muihin.

Kun Ruotsin naapurimaissa Tanskassa, Norjassa ja Suomessa aloittettiin merkittävät koronatoimet ja hallitukset alkoivat hallita poikkeuslakien avulla, moni ruotsalainen ystäväni shokkisäikähti. Heidän mielestään se kertoi demokratian ohuudesta.

He korostavat joka käänteessä, että Ruotsissa koronatoimia johtavat riippumattomat virkamiehet, päätökset perustuvat tieteellisiin arvioihin eivätkä poliitikot ole päässeet väliin sotkemaan. Kaikki olivat tyytyväisiä, että oppositio uskalsi puolustaa demokratiaa ja torjui pääministeri Stefan Löfvenin (s.) johtaman hallituksen aikeet vahvistaa valtaansa.

Ruotsalaiset haluavat nähdä itsensä kansakuntana, joka uskaltaa ottaa riskejä, tietenkin vain hallittuja. Ruotsalaiset ovat järkyttyneitä siitä, että ulkomailla kritisoidaan heidän koronapolitiikkaansa. Monia loukkaa aidosti, miten heitä voidaan pitää edesvastuuttomina, etenkin jos huomio käännetään maan kuolinlukuihin. Ruotsalaiset itse vertaavat itseään ja lukujaan suurvaltoihin. He kokevat pärjänneensä hyvin.

Ruotsissa halutaan puhua tulevaisuudesta. Siksi heistä on tärkeää varmistaa, että myös tulevaisuudessa talous on kunnossa. Useampi kaverini on selittänyt, kuinka tärkeää on, että talous toimii ja hyvinvointivaltiosta voidaan pitää kiinni. Keskusteluyritykseni siitä, että eikö juuri hyvinvointivaltion pitäisi huolehtia kansalaisten pysymisestä hengissä, ei juuri ole kiinnostanut.

Kirjoittaja on töissä Sveriges Radiossa.