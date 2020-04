Jelena Kozlovan kommunalkassa on ryhdytty siivoamaan tavallista useammin koronan takia. Kuva: Nikolai Gontar

Kontaktien vähentämisen tärkeyttä korona-aikana toistellaan Venäjälläkin, mutta kommunalkassa se ei oikein onnistu.

Pietarilainen eläkeläinen Nadežda Averjanova, 71, asuu kahdeksan huoneen yhteisasunnossa eli kommunalkassa Pietarin keskustassa. Asukkaita on tällä hetkellä nelisentoista – tarkasta luvusta hän ei ole perillä vuokralaisten tiheän vaihtuvuuden vuoksi.

Huonenaapurukset jakavat keittiön, kylpyhuoneen ja wc:n. Asunnossa ei ole siivousvuoroja. Averjanova huolehtii yhteisten tilojen siivouksesta yksin.

”Pesin tänään kloorilla kylpyhuoneen, vaikka olen asunnon sairain ja vanhin asukas. Kylpyhuone oli kammottavan likainen. Asunnossa on niin paljon ihmisiä”, Averjanova kertoo puhelimitse Pietarista.

Pietarissa neuvostoajoilta periytyvät kommunalkat ovat yleinen asumismuoto, vaikka kaupunki ja osin asukkaatkin pitävät niitä ongelmana. Yksityisyyttä ei ole, yhteisistä tiloista ei huolehdita.

Nadežda Averjanova pitää yli 14 hengen kommunalka-asunnon yhteiskeittiön putipuhtaana. Kuva: Nikolai Gontar

Kaupunki käynnisti yli kymmenen vuotta sitten ohjelman, jonka tavoitteena on hajottaa kommunalkat ja kohentaa ihmisten asumisoloja, mutta se on edennyt odotettua hitaammin.

Pietarissa on edelleen lähes 69 000 kommunalkaksi rekisteröityä asuntoa, joissa asuu kaupungin mukaan lähes 230 000 perhettä.

Kommunalkat ovat pitäneet pintansa, sillä niissä voi elää edullisesti ja vieläpä Pietarin keskustassa. Kääntöpuolena pitää sietää naapureita.

Kommunalkojen ongelmat tiedostetaan kaupunginhallinnossa, mutta koronaviruspandemiassa niiden asukkaille ei ole suotu erityishuomiota tai helpotuksia.

Averjanova tuntee olevansa oman onnensa nojassa. Hän on asunut huoneessaan 40 vuotta, mutta jonottanut kaupungilta omaa asuntoa jo vuosikausia – toistaiseksi tuloksetta.

Kommunalkan keittiöön pitää mahduttaa monen ihmisen ruokatarvikkeet. Kuva: Nikolai Gontar

Kommunalkassa asuminen on stressaavaa. Averjanovalta leikattiin kaksi vuotta sitten rintasyöpä. Lisäksi hänellä on sydänvaivoja ja krooninen laskimoiden vajaatoiminta. Koronavirus huolestuttaa monien sairauksien vuoksi.

”Minä vielä sairastun kaikesta tästä, sitä pelkään. Istun kotona, enkä käy missään.”

Viimeiset yhdeksän vuotta Averjanova on jakanut 22 neliön huoneensa nelikymppisen poikansa ja tämän puolison kanssa. Koronakaranteenissa näin lähellä asuvasta pojasta on ollut iloa. Hän on käynyt äitinsä puolesta asioilla.

Siivoukseen Averjanova ei saa naapureilta apua, eikä heitä juuri tunnekaan. Yhdessä huoneessa asuu toimistotyötä tekevä nainen koiransa kanssa. Toisessa neljä Keski-Aasiasta muuttanutta vierastyöläistä, kolmannessa neljä sotilasta.

”Kukaan ei halua siivota. ’Tehkää te, kun ette käy töissä. Teillä on paljon vapaa-aikaa’, minulle sanotaan. Näin oli jo ennen koronavirusta”, Averjanova kertoo.

Riitoja välttääkseen hän klooraa asuntoa itse. Muutenkin tuntuu, että uurastusta ei palkita, kuten pitkää työuraa rakennuksilla. Asuntojonossa Averjanova kertoo olevansa nyt sijalla 43.

”Kirjoitan kaupungille ja mitään ei tapahdu. Joudun asumaan kommunalkassa, sairas ihminen”, Averjanova puhkeaa itkuun.

Kommunalkassa kylpyhuone jaetaan monen ihmisen kesken. Kuva: Nikolai Gontar

”Minulla on huoneen nurkassa pieni sohva, siinä asun. Minun pitäisi saada asua yksin”, Averjanova kyynelehtii puhelimessa.

Pietari kuuluu Venäjän koronaviruspesäkkeisiin. Sunnuntaina iltapäivään mennessä kaupungissa oli todettu neljänneksi eniten uusia tartuntoja Venäjällä: 151 kappaletta.

Kaikkiaan Pietarissa on rekisteröity yli 3 000 koronavirukseen sairastunutta. Todellisten lukujen uskotaan olevan suurempia.

Varsinkin kommunalkassa koronavirukselta suojautuminen riippuu myös naapureista. Siinä suhteessa valokuvaaja Jelena Kozlovaa, 42, on onnistanut.

Hänen kuuden huoneen keskustakommunalkassaan asuu kahdeksan 30–70-vuotiasta ihmistä, jotka ovat vuosien kuluessa oppineet tuntemaan toisensa.

Jelena Kozlova omassa huoneessaan. Kuva: Nikolai Gontar

Naapureina on työtön graafikko, kokki, sairaanhoitaja, työläinen, eläkeläisiä ja työtilakseen yhtä huonetta vuokraava arkkitehti, joka on poikkeustilan aikana lakannut käymästä työhuoneellaan.

Koronakriisissä yhteisistä pelisäännöistä on saatu sovittua. Aiemmin lattiat siivottiin kerran viikossa, nykyään kolmesti. Kozlova puhdistaa kätensä aina desinfiointiaineella, kun saapuu huoneeseensa yhteisistä tiloista.

Ulkona käydään vain välttämättömillä asioilla, eikä kotona käy enää vieraita.

”Meillä on maksimikaranteeni, jotta suojelisimme itseämme mahdollisimman hyvin”, Kozlova sanoo puhelimessa.

Työttömälle Maria Petuninalle pitävät kotona seuraa lemmikifretit. Kuva: Nikolai Gontar

Syksystä asti työttömänä olleen graafikon Maria Petuninan, 33, elämää karanteeni ei ole juuri muuttanut. Hän viihtyi kotona jo ennen sitä. Töiden etsintä ja satunnaisten freelance-töiden tekeminen internetissä jatkuu.

Hinnat nousevat ja työtulot laskevat, mutta vielä riittää rahaa vuokraan, mitä hän maksaa 30 neliön huoneestaan 11 000 ruplaa eli noin 135 euroa kuussa.

”En ole huolissani itsestäni. Voin aina löytää etätöitä. Toivon vain, että jumppasali avattaisiin. Raskaampaa tämä on koronan takia työnsä menettäneille”, Petunina miettii.

Presidentti Vladimir Putinin Venäjälle julistama poikkeustila jatkuu toistaiseksi ainakin huhtikuun loppuun saakka.