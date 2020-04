Koronavirus on mullistanut ihmisten elämää lähes kaikkialla, kun hallitukset ovat määränneet poikkeustoimia ja talous on syöksymässä lamaan.

Ei siis ihme, että moni on alkanut miettiä, miltä maailma näyttää, kun pandemia on ohi. Osa arvelee, että edessä oleva ”uusi normaali” on jotain ihan muuta kuin mihin olemme tottuneet.