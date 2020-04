Euroopan turvallisuustilanteen muutos Venäjän 2014 tekemän Krimin niemimaan valtauksen ja Yhdysvaltain 2016 presidentinvaalien jälkeen näyttää heijastuvan selvimmin Saksan kohonneisiin sotilaallisiin menoihin. Asia selviää Tukholman rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen Siprin maailman sotilasmenojen vuosiraportista, joka julkaistiin maanantaina.

Saksan sotilaalliset menot ovat nousseet vuoden 2015 pohjalukemista neljän vuoden aikana yli neljänneksellä. Siprin vertailu on tehty Yhdysvaltain dollareissa kiinteällä vuoden 2018 rahan arvolla. Loppusummissa ovat mukana asemenojen lisäksi kaikki muutkin puolustusmenot kuten palkat ja kiinteistökulut.

Näin laskien Saksan sotilasmenot olivat viime vuonna yli 51 miljardia dollaria, joka oli kymmenen prosenttia vuoden 2018 kuluja suurempi summa. Vuoden 2019 kurssilla laskettu summa oli 49,3 miljardia dollaria eli 45,5 miljardia euroa.

Näillä luvuilla Saksa on maailman sotilasmenoissa seitsemäntenä, Ranskan ja Britannian välissä ja kaksi sijaa korkeammalla kuin vuotta aiemmassa vertailussa.

”Saksan sotilasmenojen kasvu voidaan osittain selittää Venäjän sotilaallisen uhan pelolla, kuten monissa muissakin Nato-maissa”, Sipirin tutkija Diego Lopes da Silva toteaa laitoksen lehdistötiedotteessa. ”Toisaalta Ranskan ja Britannian sotilasmenot ovat pysyneet samaan aikaan suhteellisen vakaina.”

”Paineita Saksan sotilasmenojen kasvattamiseen on ollut jo ennen Donald Trumpin presidenttikautta”, tutkija Max Mutschler BICC-tutkimuslaitoksesta Bonnista sanoi Deutsche Wellelle. ”Tämän paineen seuraukset alkavat olla ilmeiset. Toisaalta kulut ovat edelleen reilusti alle kahden prosentin bkt-rajan.”

Naton jäsenmaat sopivat Walesin-kokouksessaan 2014, että sotilasmenojen osuus kunkin maan bruttokansantuotteesta on nostettava kahteen prosenttiin. Saksan sotilasmenojen bkt-osuus oli viime vuonna vain 1,38 prosenttia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on moittinut Nato-liittolaisia puolustusrahojen pihtailusta värikkäin sanankääntein.

Venäjä puolestaan kasvatti sotilasmenojaan talousvaikeuksista huolimatta aina vuoteen 2016 saakka, jolloin ne olivat ennätykselliset 79 miljardia vuoden 2018 dollareissa laskien. Kahtena seuraavana vuonna Venäjän asevoimien menot laskivat kuitenkin lähes viidenneksellä.

Presidentti Vladimir Putin onnistui työntämään tämän tosiasian taka-alalle pitämällä tulisen puheen uusien ydinasejärjestelmien loistavuudesta vuoden 2018 presidentinvaalien alla, jolloin asemenot olivat alhaisimmillaan kahdeksaan vuoteen.

Viime vuonna Venäjän sotilasmenot nousivat hieman toissavuotisesta, ja bkt-osuus oli yli kolme prosenttia.

Koko maailman sotilasmenot olivat Siprin laskujen mukaan viime vuonna 1 917 miljardia dollaria eikä Yhdysvaltain ykkösasemaa aserahojen käyttäjänä uhkaa mikään: maa vastaa edelleen yksinään 38 prosentista maailman sotilaallisista menoista.

Varsinainen maailman megatrendi on Kiinan sotilasmenojen kasvu, joka on jatkunut 24 vuotta siten, että kasvua on kertynyt 84 prosenttia. Kaikki raha on ollut peräisin Kiinan talouskasvusta, sillä bkt-osuus on pidetty Pekingissä koko ajan 1,9 prosentissa.

Kansallismielistä uhoaan kiihdyttävä Intia on noussut maailman menotilaston kolmoseksi. Tämä tosin johtuu lähinnä Saudi-Arabiasta, jonka sotilasmenot ovat vähentyneet Jemenin sodasta huolimatta. Niinpä myös Venäjä on noussut saudien ohi menotilaston sijalle neljä.

Pohjoismaista 40:n eniten puolustukseen rahaa käyttävän maan joukkoon nousevat Norja, Ruotsi ja vielä Tanskakin, Suomi jää neljällä miljardillaan täpärästi tämän joukon ulkopuolelle.

Tulevat hävittäjähankinnat muuttavat epäilemättä ennen pitkää Suomen sijoitusta. Esimerkkiä näyttää Bulgaria, joka teki viime vuoden maailmanennätyksen asemenojen lisäämisessä. Peräti 127 prosentin kasvu johtui lähes kokonaan kahdeksan F16-hävittäjän ostamisesta Yhdysvalloilta.

Toisaalta raha ei näytä kaikkea ratkaisevan: sotaa käyvä 40 miljoonan asukkaan Ukraina kulutti puolustukseensa rahaa viime vuonna vain puolisen miljardia dollaria enemmän kuin Suomi.

Ennustamisen vaikeudesta huolimatta Siprin tutkijat ovat varmoja, että 2019 jäi vähäksi aikaa maailman sotilasmenojen huippuvuodeksi: koronavirus ja sitä seuraava talouden taantuma katkaisevat tämän trendin.