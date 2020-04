Etelä-Jemenin separatistit julistivat sunnuntaina itsehallinnon alueelleen ja irrottautuivat näin marraskuussa solmitusta Riadin sopimuksesta.

Siirto uhkaa kärjistää tilannetta uudestaan separatistien ja Jemenin kansainvälisen yhteisön tunnustaman hallituksen välillä. Jemenin hallitus varoittikin separatisteja ”katastrofaalisista seurauksista”, jos se ei nopeasti peru itsehallintojulistusta.

Itsehallinnon julistaminen ei tarkoita sitä, että etelän separatisteja edustava Etelän siirtymäajan neuvosto (Southern Transitional Council, STC) olisi aikeissa irtautua Jemenistä lopullisesti, sanoo STC:n johtoryhmän jäsen Amr al-Bidh HS:lle.

”Tämä ei ollut itsenäistymisjulistus”, al-Bidh sanoo.

Julistus johtuu al-Bidhin mukaan siitä, että humanitaarinen tilanne Etelä-Jemenissä on muuttunut sietämättömäksi Jemenin virallisen hallituksen laiminlyöntien vuoksi. Siksi STC:n oli pakko ottaa ohjat omiin käsiinsä.

Kaupunkilaiset tutkivat tulvien aiheuttamia tuhoja Adenin kaduilla torstaina. Kuva: Wael al-Qubati / Reuters

”Ihmiset kärsivät ja kuolevat, koleraepidemia uhkaa ja koronaviruskin on jo Jemenissä. Ihmisillä ei ole sähköä eikä vettä. Paineet STC:tä kohtaan ovat niin suuret, että meidän oli pakko ottaa tämä askel, jotta voisimme yrittää auttaa ihmisiä”, al-Bidh sanoi puhelimessa Abu Dhabista.

Jemenissä on käyty sisällissotaa jo viisi vuotta. Poliittinen tilanne lähes 30 miljoonan asukkaan maassa on mutkikas.

Sota syttyi, kun Iranin tukemat huthikapinalliset valtasivat pääkaupunki Sanaan 2015. Saudi-Arabia liittyi sotaan mukaan, ja alkoi liittolaisineen tukea kansainvälisen yhteisön tunnustama Abdrabbuh Mansur Hadin hallitusta.

Hadin hallitus sotii yhä pohjoisessa huthikapinallisia vastaan. Hallitus toimii käytännössä Riadista käsin, sillä huthikapinalliset ovat vallanneet pohjoisesta laajoja alueita.

Etelän separatistit vastustavat niin ikään hutheja, mutta heillä on ollut erimielisyyksiä ja yhteenottoja myös Hadin hallituksen kanssa. Yhteenotot kärjistyivät viime kesänä.

Lopulta marraskuussa Hadi ja etelän separatistit pääsivät Riadissa sopimukseen, jossa sovittiin muun muassa vallanjaosta ja armeijoiden yhdistämisestä.

Vaikka sopimuksen syntyminen nostatti toiveita, sopimuksessa luvattuja asioita ei ole käytännössä pantu täytäntöön, al-Bidh moittii.

”Sopimus jäädytettiin, ja me jämähdimme välitilaan, mikä on vain lisännyt kansamme kärsimyksiä. Siksi meidän piti irtautua siitä. Aiomme nyt hallita itse alueitamme siihen saakka kunnes sota on ohi.”

Al-Bidh korostaa, että STC on valmiina neuvotteluihin, jos Hadin hallitus lupaa käytännössä toteuttaa Riadin sopimuksen ehdot ja ryhtyy parantamaan humanitaarisia oloja Etelä-Jemenissä.

Saudi-Arabia tukee Hadin hallitusta, kun taas saudien johtamaan koalitioon kuuluva Arabiemiraatit on tähän asti seisonut STC:n takana.

Maanantaina saudien johtama liittouma tuomitsi STC:n itsehallintojulistuksen yhteistuumin ja kehotti välittömästi palaamaan Riadin sopimukseen. Koalitio kehotti Jemenin osapuolia keskittymään siihen, että koronaepidemian puhkeaminen saataisiin estettyä.

Etelän itsehallintojulistus selittyy siitä, että eteläjemeniläiset ovat niin tuskastuneita Hadin hallituksen saamattomuuteen, sanoo Jemenin tutkinut Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta.

Hänen mukaansa viimeinen pisara eteläjemeniläisille on ollut kevään pahat tulvat, jotka nostivat saastunutta viemärivettä kaduille ja tuhosivat asuntoja. Nyt etelässä pelätään koleraepidemian uusiutumista, ja myös koronaviruksen pelätään leviävän sisällissodan raunioittamaan maahan.

Ajoneuvoja tulvivalla tiellä Adenin kaupungissa 22. huhtikuuta. Kuva: Murad Abdo / Zuma

”En usko, että itsehallinnon julistamisessa on kyse todellisesta irtautumisesta. Olosuhteet muuttuivat niin sietämättömiksi, että heidän piti ottaa valta”, Dahlgren sanoo.

Hän sanoo epäilevänsä jopa, että STC, saudit ja Arabiemiraatit ovat yhdessä juonessa mukana painostamassa Hadin hallitusta.

”Voi olla niin, että STC, saudit ja Arabiemiraatit yrittävät näin yhdessä painostaa Hadia toteuttamaan Riadin sopimuksen ehtoja”, Dahlgren sanoo.

Yli satatuhatta ihmistä on kuollut Jemenin sisällissodassa sen jälkeen kun saudien johtama koalitio liittyi sotaan hutheja vastaan maaliskuussa 2015. Hutheilla on hallussaan suurin osa pohjoisen kaupungeista, ja sota on vuosia ollut pattitilanteessa.

Etelässä toimiva STC taas on vuosia vaatinut itsehallintoa. Se syyttää Hadin hallitusta korruptiosta ja huonosta hallinnosta.

Etelä-Jemen oli itsenäinen valtio vuodesta 1967 vuoteen 1990, kunnes maat yhdistyivät. Epäluuloisuus etelän ja pohjoisen välillä on kuitenkin kytenyt siitä saakka.

Viisi vuotta jatkunut sota on ajanut jo ennestään köyhän Jemenin krooniseen humanitaariseen kriisiin. Maan terveydenhoitojärjestelmä on romahtanut.

Jemenistä on löydetty vasta yksi varmistettu koronatartunta, mutta apujärjestöt pelkäävät katastrofia, jos virus alkaa levitä aliravitsemuksesta kärsivään väestöön.

”Onni onnettomuudessa on se, että Jemeniin ei mene lentoja, eikä virus ole siksi päässyt leviämään”, Dahlgren sanoo. ”Mutta jos virus lähtee leviämään, niin tilanne tulee olemaan hirvittävä.”