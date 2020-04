Kolme pekingiläistä aktivistia on kadonnut arkistoituaan Kiinan viranomaisten sensuroimia verkkouutisia koronaviruksesta. He ovat ilmeisesti poliisin hallussa.

Uutistoimisto AFP kertoo nähneensä viestin, jonka poliisi on välittänyt kahden kadonneen perheelle. Sen mukaan heitä syytetään ”riidan haastamisesta ja ongelmien lietsomisesta” ja heidät on viety tarkkailtavaksi kohteeseen, jota poliisi ei paljasta. Kiina käsittelee toisinajattelijoita tällä tavalla suhteellisen usein.

Kolmannen kadonneen perhe ei ole saanut vastaavaa tietoa, mutta hänen veljensä kertoi AFP:lle, että kaikki kolme katosivat samaan aikaan runsas viikko sitten. Veli sanoi olettavansa, että tapaus liittyy nimenomaan uutisarkistointiin.

Kadonneet työskentelivät Terminus2049-vapaaehtoishankkeessa, joka arkistoi Github-sivustolle Kiinan viranomaisten sensuroimia verkkouutisia. Kiina ei ole estänyt pääsyä yhdysvaltalaisen Microsoftin omistamaan Githubiin mutta kylläkin hankkeen alasivulle.

Projektin arkistoimien artikkelien joukossa on asukkaiden kokemuksia maailman ensimmäisestä epidemiakeskuksesta Wuhanista sekä varhaisessa vaiheessa viruksesta varoittaneen lääkärin Ai Fenin haastattelu, jota kiinalaiset verkkoaktivistit jakoivat sensuroinnin jälkeen muun muassa morsetettuna.

Kiina kiisti maanantaina väitteet, että se levittäisi disinformaatiota koronaviruksesta, kertoi uutistoimisto Reuters. Kiinan ulkoministeriön kommentit liittyvät Euroopan unionin viime viikolla julkaisemaan raporttiin.

Raportin mukaan on olemassa ”merkittäviä todisteita” koronavirusta koskevista Kiinan peiteoperaatioista sosiaalisessa mediassa. Raportti syytti virukseen liittyvästä disinformaatiosta myös Venäjää. Raportin laati EU:n ulkosuhdehallinnon strategisen viestinnän yksikkö.

”Kiina vastustaa disinformaation luomista ja levittämistä, teki sitä kuka tahansa tai mikä tahansa organisaatio. Kiina on disinformaation uhri, ei alkuunpanija”, Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang sanoi Reutersin mukaan.

Geng Shuang tiedotustilaisuudessa Pekingissä 18. maaliskuuta. Kuva: Thomas Peter / Reuters

Kiina on puolustanut jämäkästi toimiaan erityisesti koronaviruspandemian alkuaikoina. Virus lähti leviämään tiettävästi Wuhanin kaupungista Kiinassa. Kiina on arvostellut joidenkin maiden esittämiä toiveita tutkinnasta viruksen alkuperästä.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng sanoi Reutersin mukaan, että ei ole varmaa näyttöä viruksen alkuperästä Kiinassa. Hän varoitti, että riippumatonta tutkintaa vaativien ”poliittinen peli” ei tule onnistumaan.

Reuters ja sanomalehti The New York Times uutisoivat viikonloppuna, että Kiinan painostus sai EU:n muuttamaan raporttiaan ja lykkäämään sen julkaisua.

Raportti tuli saataville aiotun ajankohdan eli viime tiistain sijaan vasta perjantaina. Politico-lehti oli kuitenkin saanut raportin käsiinsä etukäteen ja uutisoi sen sisällöstä tiistaiaamuna. Politicon julkaisemista tiedoista poiketen raportti ei enää virallisen julkaisunsa jälkeen sanonut, että Kiina käyttää avoimia ja salattuja menetelmiä ohjatakseen sivuun itseensä kohdistuvaa huomiota pandemian alkulähteenä.

Myös muilta osin Kiinaan kohdistuvat väitteet oli siirretty raportin loppuun tai sivulauseisiin.

EU:n tiedottaja kiisti tiedot raportin muokkaamisesta ja sanoi, että se julkaistiin heti valmistuttuaan. Kiina kiisti tiedot painostamisesta.

Eräs EU:n ulkosuhdehallinnon työntekijä kirjoitti The New York Timesin mukaan kollegoilleen, että on suoranainen valhe, että raportista ei muutettu mitään ja että sitä ei olisi tehty Kiinan painostuksen takia.

Kiinan viranomaisten tiedetään pimittäneen tietoja koronaviruksesta epidemian alkuvaiheessa, jolloin viranomaiset muun muassa vaiensivat asiasta varoitelleita lääkäreitä.

Huhtikuun alussa nimettömät Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset kertoivat uutistoimisto Bloombergille, että Kiina on vääristellyt lukuja koronavirustartunnoista ja -kuolemista todellista pienemmiksi.

Tähän viittaa myös esimerkiksi kuolleiden omaisille jaettujen tuhkauurnien määrä. Niiden perusteella kiinalaislehti arvioi, että koronavirus on tappanut Wuhanissa jopa 16-kertaisen määrän ihmisiä verrattuna viralliseen lukuun eli runsaaseen 2 500:aan.