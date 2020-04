Uusi-Seelanti on onnistunut pysäyttämään koronaviruksen laajamittaisen ja huomaamatta tapahtuvan leviämisen, julisti pääministeri Jacinda Ardern maanantaina.

”Olemme voittaneet sen taistelun”, Ardern sanoi Uuden-Seelannin yleisradion RNZ:n mukaan.

Uusi-Seelanti on väkiluvultaan vain hieman Suomea pienempi. Noin 4,9 miljoonan asukkaan maassa todettiin maanantaina vain yksi vahvistettu ja neljä todennäköistä tartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu 1 469 ja viruksen aiheuttamia kuolemia 19. Noin neljä viidestä tartunnan saaneesta on jo parantunut.

Uuden-Seelannin menestysresepti ovat olleet laaja testaus ja tiukat rajoitustoimet, joita kansalaiset ovat noudattaneet tunnollisesti.

Uusi-Seelanti lieventää rajoitustoimiaan tiistaina. Se oli viisi viikkoa valmiustilaportaikon korkeimmalla tasolla 4 ja siirtyy nyt tasolle 3. Yhtä alemmalla tasolla on määrä pysyä kaksi viikkoa ennen seuraavaa askelta mutta tarpeen vaatiessa pidempäänkin.

”En aseta vaaraan saavutuksiamme uusiseelantilaisten terveyden eteen. Jos meidän pitää pysyä tasolla 3, me pysymme,” Ardern sanoi TVNZ-televisioyhtiön mukaan.

”Emme koskaan saa tietää, mitä olisi tapahtunut ilman tason 4 rajoituksia, mutta voimme katsoa ulkomaille ja nähdä, miten kamalasti monessa muussa maassa on käynyt. – – Olemme välttäneet pahimman”, sanoi Ardern, joka on saanut runsaasti kiitosta kriisinhoidostaan muun muassa empaattisen johtamistyylinsä ja hyvän viestintänsä ansiosta.

Korkeimmalla valmiustasolla uusiseelantilaiset saivat poistua kotoaan vain välttämättömille asioille kuten kauppaan tai apteekkiin sekä ulkoilemaan lähikulmille. Työpaikallaan sai käydä vain välttämättömien alojen kuten terveydenhuollon henkilökunta.

Siirtyminen yhtä alemmalle valmiustasolle tarkoittaa, että koulut avaavat ovensa, ravintolat saavat alkaa tarjota noutoruokaa ja tietyille ammattiryhmille sallitaan työskentely työpaikalla. Etäkoulu on kuitenkin yhä suositeltavaa ja etätyö pakollista, ellei se ole mahdotonta.