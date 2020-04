Huhut on kiistetty jyrkästi: Ei ole mitään tietoa, jonka perusteella olisi syytä epäillä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin olevan kuollut tai aivokuollut.

Näin sanoo suljetun pohjoisnaapurinsa asiat yleensä parhaiten tunteva Etelä-Korea. Lausunto on poikkeuksellisen painava: Yleensä Etelä-Korea ei kiistä eikä vahvista virallisesti huhuja Pohjois-Korean yllä vellovia huhuja.

Niitä Pohjois-Koreasta riittää, koska suljettu maa ei päästä lainkaan läpi luotettavaa tietoa. Myös ainoa liittolainen Kiina sekä Yhdysvallat ovat kiistäneet huhut.

Kim ei ottanut osaa huhtikuun 11. päivänä Kim Il-Sungin syntymäpäiväjuhlaan. Huhut lähtivät liikkeelle heti: Kim Il-Sung oli paitsi Kim Jong-unin isoisä myös kommunistisen Pohjois-Korean perustaja.

Pohjoiskorealaisloikkarien ylläpitämä NK Daily -sivusto julkaisi 20.4. uutisen, jonka mukaan Kimille olisi tehty sydänleikkaus. Nimettömään lähteeseen perustuneen uutisen mukaan Kim olisi toipumassa leikkauksesta maaseutuhuvilallaan.

Pohjois-Korea ei edelleenkään ole reagoinut, ja huhut ovat yhä muuttuneet hurjemmiksi.

Jotenkin valta Pohjois-Koreassa joskus vaihtuu. Miten?

Katseet ovat kiinnittyneet Kimin lähipiiriin. Kimin pikkusisko Kim Yo-jong on esiintynyt veikkauksissa kiihtyvään tahtiin sen jälkeen, kun hän edusti maataan Etelä-Korean talviolympialaisissa 2018.

Veljensä tavoin Yo-jongista on vähän varmaa tietoa. Yo-jong ja Jong-un ovat kuitenkin täyssisaruksia, ja Yo-jongin uskotaan syntyneen joko 1987 tai 1989.

Hän työskentelee puolueen propagandatoimiston varajohtajana. Vallanperimyksen kannalta olennaista on, että hänellä uskotaan olevan puolueen sisällä pelätty ja kunnioitettu asema.

Pohjois-Koreassa valta palautuu aina johtajalle, mutta kaikesta ei voi yksi ihminen päättää. Valta on jaettu hyvin kiharaisella tavalla, jotta mikään klikki ei voisi nousta johtajaa vastaan.

Ainakaan maan parlamentilla eli korkeimmalla kansanneuvostolla ei olisi vallanperimyksessä osaa eikä arpaa. Parlamentti on lähinnä kulissi.

Viimeksi Pohjois-Korean ”vaalit” järjestettiin tammikuussa 2019, ja äänestysprosentiksi ilmoitettiin 99,99.

Vaaleissa Pohjois-Korean työväenpuolue ei itse asiassa saa kaikkia ääniä: 687 edustajan kansanneuvostoon äänestettiin myös 50 sosiaalidemokraattia ja yhteensä 35 muuta edustajaa. Muiden puolueiden toiminta on teatteria.

Kansaneuvoston puhemiehistön puheenjohtaja on kuitenkin Korean nimellinen valtionpäämies.

Varamarsalkka Choe Ryong-hae, 70, on ollut uskollinen Kimin dynastian palvelija, ja häntä pidetään poikkeustilanteessa mahdollisena hallitsijana. Hänellä on vahva asema lähes kaikissa valtakeskittymissä.

Todellista valtaa käyttää parlamentin sijaan Pohjois-Korean työväenpuolue, jonka johtaja on Kim Jong-un.

Puolueen hierarkiassa vahvoilla on Choen lisäksi entinen pääministeri Pak Pong-ju. Hänen varsinainen meriittinsä on talouden elvyttäminen. Yli 80-vuotias Pak alkaisi olla johtajaksi iäkäs, mutta jotkut ovat pitäneet mahdollisena malleja, joissa esimerkiksi Choe ja Pak jakaisivat valtaa keskenään.

Kaikki palautuu silti sukudynastiaan.

Valta on vaihtunut Pohjois-Koreassa vain kahdesti. Molemmilla kerroilla vanha johtaja siirsi valtansa pojalleen. Kim Il-Sung nimitti poikansa Kim Jong-ilin seuraajakseen 1980 ja kuoli vasta 1994.

Kim Jong-il taas oli kahden aivohalvauksen jälkeen jo pitkälti työkyvytön nimittäessään Kim Jong-unin vuonna 2010. Seuraavana vuonna Kim Jong-il kuoli.

Vallanjaon perinne ei ole siis pitkä, mutta se on vahva. Henkilökultin vuoksi Kim-dynastiaan suhtaudutaan lähes kuin jumaliin, joten perimys seuraavalle sukupolvelle olisi luonteva.

Jos Kimillä todella olisi vakavia terveysongelmia, hänen omista lapsistaan ei lähivuosina olisi johtajiksi ilman holhoojajärjestelyjä. Kim Jong-un on vasta 36-vuotias, ja hänen tiettävästi kolmesta lapsestaan vanhin on ehkä kymmenvuotias.

Ydinperheessä ei Yo-jongin lisäksi ole muita vallanhavittelijoita. Vanhin veli Kim Jong-chol ei tiettävästi ole kiinnostunut politiikasta vaan elelee rauhassa Eric Claptonin musiikista nautiskellen.

Veli- ja sisarpuolten joukossa johtajakandidaatteja tuskin on. Esimerkiksi velipuoli Kim Jong-nam salamurhattiin Malesiassa vuonna 2017.

Pikkusisko Kim Yo-jongilla on ilmeinen haitta, sukupuoli. Pohjois-Koreassa ylin valta on miesten käsissä, ja moni asiantuntija uskoo olevan naisen saavuttamattomissa. Dynastisessa vallankäytössä naisia on ennenkin ollut lähellä huippua. Esimerkiksi Kim Jong-unin täti Kim Kyong-hui oli vaikutusvaltainen hahmo siihen asti, että hänen miehensä teloitettiin 2013.

Asiaa ei toisaalta ratkaista komiteapäätöksenä: jos sukupuoli ei ole ongelma Jong-unille, se ei ole ongelma Pohjois-Korealle.

Kansankokouksen puhemiesneuvoston puheenjohtaja Choe Ryong-hae on Kimien dynastian uskollinen palvelija. Kuva: KCNA KCNA

Kuvakaappaus Kim Jong-unin isoveljeksi Kim Jong-choliksi epäillystä miehestä Eric Claptonin konsertissa Singaporessa vuonna 2011. Kuva: KYODO Kyodo

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un matkalla tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa kesäkuussa 2019. Kuva: Brendan Smialowski

Pääministeri Pak Pong-ju (keskellä) Korean kansanarmeijan kaatuneiden muistopäivänä Pjongjangissa kesällä 2013. Kuva: Jason Lee