Prahan pormestari Zdeněk Hřib on ollut poliisin erityissuojelussa henkeensä kohdistuvan uhan takia parin viikon ajan. Hän vahvisti asian maanantaina venäläisen Eho Moskvy -radiokanavan haastattelussa mutta ei kertonut, kuka häntä uhkaa ja miten.

Arvostettu uutisviikkolehti Respekt kertoi sunnuntaina nimettömien tšekkiläisten turvallisuuslähteiden perusteella, että eräs venäläinen olisi saapunut maahan diplomaattipassilla kolme viikkoa sitten tarkoituksenaan salamurhata Hřib ja Prahan kuudetta kaupunginosaa johtava Ondřej Kolář. Lehden mukaan venäläisellä oli mukanaan myrkyllistä risiiniä ja diplomaattiauto vei hänet Prahan kansainväliseltä lentoasemalta Venäjän suurlähetystöön.

Tšekin viranomaiset eivät ole vahvistaneet lehden tietoja. Venäjä kiisti ne.

Hřib ja Kolář ovat päätyneet viime aikoina Venäjän hampaisiin Prahassa tehtyjen poliittisten päätösten takia. Hřib, 38, edustaa liberaalia Piraattipuoluetta ja Kolář, 36, EU-mielistä Top 09 -puoluetta.

Prahan kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa nimetä Venäjän suurlähetystön edustalla olevan aukion murhatun venäläisen oppositiopoliitikon Boris Nemtsovin mukaan. Tämä ammuttiin kadulla Moskovassa vuonna 2015.

Kuudennen kaupunginosan valtuusto päätti syyskuussa siirtää venäläismarsalkka Ivan Konevin patsaan museoon, kun se oli päätynyt töhrijöiden vakiokohteeksi. Konev oli Neuvostoliiton sotasankari, joka johti muun muassa Prahan vapauttamista natseilta toisessa maailmansodassa ja myöhemmin Unkarin kansannousun kukistamista vuonna 1956.

Helmikuussa Praha nimesi Stromovkan puistossa sijaitsevan polun murhatun venäläistoimittajan Anna Politkovskajan mukaan. Kuva: Ondrej Deml

Alle puolitoista vuotta Prahaa johtanut Hřib on tullut tunnetuksi demokratian ja sananvapauden vaalijana. Venäjän lisäksi hän on ärsyttänyt etenkin Kiinaa, joka on tehnyt paljon sijoituksia Tšekkiin viime vuosina.

Tšekin presidentti Miloš Zeman myötäilee Venäjää ja Kiinaa, mutta Hřib on kieltäytynyt asettamasta taloudellisia yhteistyöhankkeita ihmisoikeuksien edelle.

Hřib on tavannut kiinalaisia toisinajattelijoita, tuominnut uiguurien vainon Kiinan Xinjiangissa ja vaalinut suhteita Pekingin sijaan Taiwaniin.

Prahan ja Pekingin sukset alkoivat mennä ristiin jo Hřibin virkakauden ensi metreillä, kun hän kieltäytyi Kiinan diplomaattien pyynnöstä poistaa Taiwanin edustajat ulkomaalaisten diplomaattien tapaamisesta.

Hřib myös palautti Prahan kaupungintalolle tavan muistaa vuosittain 10. maaliskuuta Tiibetin kansannousun murskaamista vuonna 1959.

Tiibetin pakolaishallituksen johtaja Lobsang Sangay (vas.) tapasi pormestari Zdeněk Hřibin vieraillessaan Prahassa lokakuussa. Kuva: Michal Krumphanzl / Zuma Press

Moni tšekki on samastunut Tiibetin kohtaloon itäblokin maiden omien kokemusten takia. Neuvostoliiton johtama Varsovan liitto miehitti Tšekkoslovakian niin sanottuna Prahan keväänä 1968 estääkseen maan poliittiset uudistukset.

Sadat paikallishallinnot ympäri Tšekkiä liputtavat vuosittain Tiibetin puolesta. Perinnettä edisti Václav Havel, joka toimi kommunismin kaaduttua Tšekkoslovakian ja myöhemmin Tšekin presidenttinä. Hän ihaili dalai-lama Tenzin Gyatsoa, maanpaossa elävää vaikutusvaltaisinta tiibetiläisjohtajaa.

Václav Havel puhui Tiibetiä puolustavassa mielenosoituksessa Kiinan suurlähetystön edustalla Prahassa maaliskuussa 2008. Kuva: Petr Josek / Reuters

Viime syksynä Peking perui Prahan filharmonisen orkesterin kutsun tulla esiintymään Kiinaan.

Lokakuussa Praha purki Hřibin edeltäjän kaudella solmitun ystävyyskaupunkisopimuksen Pekingin kanssa, koska Peking ei suostunut jälkikäteen poistamaan sopimukseen sisällytettyä tunnustusta niin sanotulle yhden Kiinan politiikalle – eli sille, että Taiwan katsotaan osaksi Kiinan kansantasavaltaa, ei omaksi valtiokseen.

”Tšekin hallitus teki parhaansa selittääkseen Kiinalle, että kyse on kaupunkitason eikä kansallisen tason päätöksestä ja että valtion hallituksen olisi mahdotonta mitätöidä demokraattisesti valitun kaupunginvaltuuston päätös”, tšekkiläinen diplomaatti kommentoi nimettömänä hongkongilaiselle South China Morning Post -sanomalehdelle.

”Voitte kuvitella, miten vaikeaa Kiinan viranomaisten on ymmärtää, että kaltaisessamme demokratiassa valtion hallituksen on mahdotonta muuttaa kaupunkitason päätöksiä.”

Tammikuussa Prahasta tuli ystävyyskaupunki Taiwanin pääkaupungin Taipein kanssa.

Prahan pormestari Zdeněk Hřib (oik.) ja Taipein pormestari Ko Wen-je allekirjoittivat kaupunkiensa välisen kumppanuussopimuksen Prahassa tammikuussa. Kuva: David W Cerny / Reuters

Hřib on suhtautunut nihkeästi jopa Kiinan Tšekkiin toimittamiin koronavirustesteihin ja suojavarusteisiin.

”Kiina on epäluotettava liikekumppani, joka ei epäröi uhrata tuottoisia sopimuksia, jos poliittinen tarve sanelee toisin”, Hřib kirjoitti sanomalehti The Washington Postissa joulukuussa.

”Kiina on maa, joka kantaa valtavia kaunoja.”