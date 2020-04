Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi maanantaina kolme lyhyttä videota, joissa näkyy tunnistamattomia lentäviä esineitä eli ufoja.

Videot eivät ole uusia, sillä niitä on kierrätetty julkisuudessa aiemminkin. Julkaisemalla videot Yhdysvaltain puolustusministeriö eli Pentagon vahvisti ne virallisesti aidoiksi yhdysvaltalaisten hävittäjälentäjien kuvaamiksi videoiksi.

Yhdellä rakeisista videoista näkyy selittämätön tapaus vuodelta 2004. Kaksi muuta videota on taltioitu tammikuussa 2015, Pentagonin tiedottaja Sue Gough sanoi.

Videot vuodettiin alun perin julkisuuteen jo vuosina 2007 ja 2017. Yhdysvaltain laivasto vahvisti videoiden aitouden viime syyskuussa.

Nyt Pentagon katsoo, että videot on syytä vahvistaa aidoiksi myös virallisesti. Pentagon perusteli lehdistötiedotteessaan julkaisemista muun muassa sillä, että näin voidaan hälventää epäselvyyksiä siitä, onko kyse aidoista videoista vai ei.

Pentagonin mukaan videoiden julkaiseminen ei myöskään paljasta arkaluonteisia tietoja Yhdysvaltojen puolustuskyvystä tai tutkimustoiminnasta.

”Videolla näkyviä ilmailuilmiöitä luonnehditaan yhä ’tunnistamattomiksi’”, Pentagon kirjoitti tiedotteessa.

Käytännössä videoilla näkyville ilmiöille ei siis vieläkään ole löydetty virallista selitystä.

Videoita voi katsella kokonaisuudessaan Yhdysvaltain laivaston sivuilla tästä. Julkaistut videot löytyvät nimillä FLIR.mp4, GOFAST.wmw ja GIMBAL.wmw.

Mitä Pentagonin julkaisemilla videoilla sitten oikein näkyy?

Ensimmäinen video on kuvattu marraskuussa 2004, Yhdysvaltain laivaston harjoituksissa Tyynellämerellä runsaat sata kilometriä San Diegosta länteen.

Tuolloin laivaston sota-alus USS Princeton oli jo kahden viikon ajan tehnyt havaintoja salaperäisistä lentävistä esineistä ja pyrkinyt jäljittämään niitä, The New York Times -lehti kertoi joulukuussa 2017.

Lehden mukaan USS Princeton oli tehnyt havaintoja lentävistä esineistä noin 25 kilometrin korkeudessa. Sieltä ne singahtivat alas kohti merta noin kuuteen kilometriin, ja jäivät leijumaan ilmaan. Tapauksesta kertoi lehdelle muun muassa hävittäjälentäjä David Fravor, joka oli yksi silminnäkijöistä.

Fravoria ja hänen kollegaansa Jim Slaightiä pyydettiin seuraamaan esineitä, mutta hävittäjät eivät pysyneet niiden perässä. Lopulta Fravor katsoi alas merelle, ja näki kuohuntaa meren pinnalla. Kuohun yläpuolella leijui noin 12 metrin pituinen ovaalinmuotoinen esine.

Kun Fravor lensi esinettä kohti, se lähti ensin etenemään hävittäjää kohti, mutta katosi sitten näköpiiristä.

Tämän jälkeen lähistöllä olevalta lentotukialus USS Nimitziltä lähetettiin toinen ryhmä tutkimaan esineitä hävittäjillä, jotka oli varustettu infrapunakameralla. Esine havaittiin leijumassa useita tuhansia metrejä hävit

täjän alapuolella, ja se saatiin videoitua.

”Infrapunakamera ei havainnut kuumia kaasuja epätavallisen lentävän esineen alapuolelle, niin kuin olisi tapahtunut, jos kyseessä olisi ollut Harrier tai helikopteri. Se vain yksinkertaisesti roikkui ilmassa”, sotilasasioista raportoiva verkkojulkaisu Sofrep.com kirjoitti tapauksesta 2015.

Harrier on tietyntyyppinen hävittäjä, joka pystyy helikopterin lailla leijumaan paikallaan.

Videon lopussa esine katoaa kuvaruudusta nopeasti kiihdyttäen vasemmalle. Sen jälkeen esineestä ei saatu havaintoa.

”En tiedä, mitä näin”, hävittäjälentäjä Fravor kommentoi tapahtumaa The New York Timesille. ”Mutta haluan lentää sillä.”

Kaksi muuta videota liittyvät Yhdysvaltain laivaston hävittäjälentäjien tekemiin havaintoihin maan itärannikolla tammikuussa 2015. Tapahtumien tarkemmasta sijainnista tai ajankohdasta ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ensimmäisellä videolla näkyy nopeasti liikkuva kohde meren yllä.

Yhdysvaltalainen The Stars Academy of Arts and Science -järjestö julkaisi videon jo 2015 ja analysoi se sisältöä. Järjestön mukaan video on kuvattu F/A-18 Super Hornetin infrapunakameralla. Video sisältää myös ääniraidan, jossa hävittäjälentäjät reagoivat näkemäänsä.

Näytöltä voi lukea, että hävittäjän nopeus on videon kuvaushetkellä 252 solmua eli noin 466 kilometriä tunnissa. Hävittäjä lentää 25 000 jalan eli 7 620 metrin korkeudessa.

Hävittäjälentäjä ei videolla aluksi onnistu lukitsemaan tähtäimeen esinettä, joka liikkuu kovaa vauhtia veden yläpuolelle. Kolmannella kerralla lukitseminen onnistuu, kun tunnistin suunnataan selvästi esineen etupuolelle.

”Vau, sain sen”, kuuluu toisen pilotin ääni.

”Mikä hitto tuo on?” toinen kyselee.

Kolmas video näyttää myös siltä, että se olisi kuvattu F/A-18 Super Hornet -hävittäjän infrapunakameralla.

Videolla infrapunakamera seuraa lentävää esinettä, jonka ympärillä näkyy jonkinlainen hehkuva aura. Hävittäjän nopeus kuvaushetkellä on 242 solmua eli 448 kilometriä tunnissa.

”Niitä on kokonainen laivue”, ilmeisesti pilotin ääni sanoo videolla.

Näyttää siltä, että videolla näkyvä esine alkaa pyöriä ilmassa kesken etenemisen.

”Se pyörii”, miehen ääni kommentoi videolla.

Toinen ääni pohtii, voisiko esine olla miehittämätön lennokki eli drone.

Pentagonilla oli aiemmin ufohavaintoja selvittävä ohjelma, jota rahoitettiin vuosien ajan kymmenillä miljooneilla dollareilla.

Ohjelman ytimessä oli tunnistamattomien lentävien esineiden tutkiminen. Siinä selvitettiin muun muassa sotilaiden havaintoja ilma-aluksista, jotka kulkivat epätavallisen nopeasti tai joiden ilmassa pysymisen mekanismi oli epäselvä.

Ohjelman puitteissa kerättiin muun muassa metalliesineitä sekä video- ja äänitallenteita, jotka liittyivät väitettyihin ufohavaintoihin. Tutkijat haastattelivat tunnistamattomia lentäviä esineitä nähneitä sotilaita. He myös tutkivat ihmisiä, jotka sanoivat saaneensa esineistä fyysisiä oireita.

Ohjelma käynnistettiin vuonna 2007 Nevadan entisen senaattorin Harry Reidin aloitteesta, mutta Pentagonin mukaan ohjelma päättyi 2012, koska varoja piti suunnata tärkeämpiin kohteisiin.

Reid on ollut pitkään kiinnostunut avaruusilmiöistä. Hän on patistanut liittovaltiota selvittämään myös kohtaamisia tunnistamattomien lentävien esineiden kanssa.

Maanantaina Reid kertoi Twitterissä olevansa iloinen siitä, että Pentagon viimein virallisesti julkisti videot.

”Olen iloinen siitä, että Pentagon viimeinkin julkaisee videot, mutta tässä raapaistaan olemassa olevien tutkimusten ja materiaalien pintaa”, Reid kirjoitti.

”Yhdysvaltojen pitäisi vakavasti ja tieteellisesti selvittää tätä ja sen mahdollisia seuraamuksia kansalliselle turvallisuudelle.”

Lentäviä esineitä on tutkittu Yhdysvalloissa aiemminkin. Vuonna 1947 Yhdysvaltain ilmavoimat aloitti selvitysten sarjan, jossa tutkittiin yli 12 000 väitettyä ufohavaintoa.

Useimmille löytyi luonnollinen selitys, joskin noin 700 tapauksen syytä ei saatu selvitettyä. Projekti päättyi vuonna 1969.