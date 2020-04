Latinalainen Amerikka

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron asema vaikuttaa olevan vaakalaudalla pahemmin kuin koskaan aiemmin hänen virkakaudellaan. Vastustajat katsovat, että kasassa on ainekset presidentin viemiselle valtakunnanoikeuteen Brasilian kongressissa.

Bolsonaro on herättänyt tuohtumusta vähäteltyään koronaviruksen uhkaa, haukuttuaan osavaltioiden säätämiä rajoitustoimia, kannustettuaan armeijan väliintuloa vaativia mielenosoittajia ja erotettuaan järjen äänenä näyttäytyneen terveysministerin.

Nyt Bolsonaron ahdinko ei kuitenkaan liity koronavirukseen. Kyse on vakavista syytöksistä, joita hänen hallituksensa oikeusministeri Sérgio Moro esitti erotessaan yllättäen viime perjantaina. Moro sanoi, että Bolsonaro oli kertonut hänelle haluavansa erottaa liittovaltion poliisipäällikön Maurício Valeixon ja nimittää tilalle jonkun, jolta voisi pyytää tietoa poliisin tutkinnoista.

”Liittovaltion poliisin tehtävä ei ole jakaa tällaista tietoa”, Moro sanoi perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Liittovaltion poliisipäällikön erottaminen ilman oikeaa syytä on poliittista sekaantumista, joka haittaa minun ja hallituksen uskottavuutta.”

Korkeimman oikeuden tuomari Celso de Mello määräsi maanantaina käynnistettäväksi tutkinnan Moron väitteistä, muun muassa Bolsonaron syyllistymisestä virkavirheeseen ja oikeuskäsittelyn estämiseen. Liittovaltion poliisilla on 60 päivää aikaa kuulustella Moroa aiheesta.

”Tämä on merkittävin yksittäinen kriisi, joka Bolsonaron hallintoa on kohdannut”, arvioi Thomaz Favaro riskienhallintaan erikoistuneesta sãopaulolaisesta Control Risks -konsulttiyrityksestä Financial Times -lehdelle.

”Presidentti kaivaa omaa hautaansa”, Brasilian entinen presidentti Fernando Henrique Cardoso sanoi uutistoimisto Agência Estadon mukaan.

Bolsonaro on kiistänyt Moron väitteet. Morolla puolestaan on brasilialaismedian tietojen mukaan äänitallenteita käymistään keskusteluista Bolsonaron kanssa.

Poliisin selvitys voi vakavimmillaan saada kongressin nostamaan virkasyytteen Bolsonaroa vastaan – tai toisaalta tuoda Morolle syytteen väärästä todistuksesta.

Oikeusministeri Sérgio Moro ilmoitti erostaan perjantaina. Kuva: Evaristo Sa / AFP

Moro, 47, on suosittu julkkisjuristi, jonka kannatus on ollut kyselyissä selvästi presidenttiä vahvempaa. Hän johti Brasilian historian suurinta korruptiotutkintaa, joka johti presidentti Dilma Rousseffin viraltapanoon vuonna 2016. Aiempi presidentti Luiz Inácio Lula da Silva sai Morolta pitkän vankilatuomion vuonna 2017.

Brasilialaismediassa on arveltu, että Bolsonaro halusi vaihtaa poliisipäällikön, koska hän koki uhkana tutkinnan valeuutiskampanjasta, jonka kohteena oli hänen tavoitteitaan vastustaneita korkeimman oikeuden tuomareita. Maan suurin sanomalehti Folha de São Paulo kertoi lauantaina, että korkeimman oikeuden tutkinta on tunnistanut valeuutiskampanjan järjestäjäksi presidentin pojan Carlos Bolsonaron.

”Ei ole epäilystäkään, että Bolsonaro pakotti [poliisipäällikkö] Valeixon sivuun, koska todisteita kasautui hänen poikansa, Rio de Janeiron kaupunginvaltuutetun osuudesta rikolliseen kuvioon”, lehti kirjoitti.

Bolsonaro nimitti liittovaltion poliisin uudeksi päälliköksi tiistaina hänen perheensä läheisen ystävän Alexandre Ramagemin, joka oli toiminut viime heinäkuusta lähtien valtion tiedusteluviraston johtajana.

Ramagem vastasi turvajärjestelyistä Bolsonaron presidentinvaalikampanjassa vuonna 2018 sen jälkeen, kun Bolsonaroa oli puukotettu yleisötilaisuudessa.

Alexandre Ramagem kuvattuna viime heinäkuussa, jolloin hänet nimitettiin valtion tiedusteluviraston johtoon. Kuva: Adriano Machado / Reuters

”Tunsin Ramagemin ennen lapsiani. Pitäisikö tämä estää? Pitäisikö minun valita jonkun muun ystävä?” Bolsonaro vastasi Folhan mukaan nimityksen herättämään arvosteluun.

Entinen asevoimien kapteeni Bolsonaro on oikeistopopulisti tai jopa äärioikeistolainen. Moro on kuulunut Brasilian oikeiston sankareihin, sillä hänen korruptiotutkintansa ovat koituneet vasemmistolaisten presidenttien kohtaloksi.

Moni konservatiivi on leimannut Moron viime päivinä petturiksi.

Presidentti Jair Bolsonaron kannattaja heilutti autonsa ikkunasta Sérgio Moroa esittävää naamaria, jonka otsaan oli kirjoitettu ”petturi”. Kuva: Sergio Lima / AFP

”Kertomus muuttui vain tunneissa: Kyllä, Moro oli tehnyt hienoa työtä Brasilian eteen korruptiota vastaan kamppailevana tuomarina. Mutta hän oli myös mahtaileva egomaanikko, jota kiinnosti lähinnä oma poliittinen ura, ei alun perinkään aito ’liikkeen konservatiivi’”, kirjoitti Brian Winter, Latinalaista Amerikkaa seuraavan Americas Quarterly -lehden päätoimittaja.

Hän uskoo, että Bolsonaron kannatus hiipuu skandaalin takia.

”Moro on Bolsonaroa suositumpi, ja hänen läsnäolonsa hallituksessa takasi hyväksynnän maltillisemmilta äänestäjiltä.”

Winter epäilee silti Bolsonaron asettamista virkasyytteeseen, koska sille ei vaikuta olevan brasilialaisten enemmistön tukea etenkään koronaviruskriisin keskellä ja Dilma Rousseffin viraltapano yhä tuoreessa, kipeässä muistissa.

”Bolsonaro tarjoaa meille tarpeeksi syitä kerjätäkseen virkasyytettä. Mutta hän tietää, että tällä hetkellä keskitymme taistelemaan virusta vastaan. Jos aloittaisimme virkasyytemenettelyn nyt, koko maa halvaantuisi ja menettäisimme tuhansia ihmishenkiä”, opposition kansanedustaja Tabata Amaral sanoi Financial Timesin mukaan.

Maanantaina julkaistussa Folhan teettämässä mielipidekyselyssä 45 prosenttia vastaajista kannatti virkasyytettä ja 48 prosenttia vastusti.

Presidentin viraltapano vaatisi enemmistön tuen kongressin kummassakin kamarissa eli edustajainhuoneessa ja senaatissa.