Maailmassa on seitsemän ihmistä, jotka voivat kiittää elämänsä pidentämisestä tappavaa virusta.

Edward Busby, Oscar Smith, John Hummel, Tracy Betty, Fabian Hernandez, Billy Joe Wardlow ja Carlos Trevino saavat elää koronatilanteen vuoksi ainakin kesän korville.

He ovat kuolemaantuomittuja, jotka oli määrä teloittaa Yhdysvalloissa kevään aikana. Smithin, Wardlown ja Trevinon teloituspäivää on siirretty, muiden lykätty 60 päivää kerrallaan.

Miksi korona estää teloituksen?

Tuhansia vankeja on vapautettu koronakevään aikana kaikkialla maailmassa.

Mitä ahtaammin ihmiset elävät, sitä varmemmin virus leviää. Virus on löytänyt tiensä hoitokoteihin ja lentotukialuksiin. Lopulta se pääsee myös huippuvartioituihin vankiloihin. Yhdysvaltain täpötäysissä vankiloissa virus leviää väistämättä ”kuin metsäpalo”, kuten erään kuolemantuomitun lykkäysanomuksessa kuvailtiin.

Näin on jo käynytkin. Chicagolaisessa Cook Countyn vankilassa ainakin 276 vankia ja 172 vartijaa on saanut tartunnan. Cook Countyn koronaosastojen vangit kuvailivat kohtaloaan ”kuolemantuomioksi”.

Ja juuri siksi kuolemaantuomitut saavat elää vielä yhden kevään.

Kuolemaantuomittujen ei pitäisi levittää virusta. Hehän ovat jo valmiiksi planeetan tarkimmin eristettyjä ihmisiä.

Teloitus palauttaa heidät ihmisten pariin vielä hetkeksi ennen kuolemaa. Kuolemaantuomitun viimeiset päivät vaativat kymmenien ihmisten työpanoksen vartijoista juristeihin, pappeihin, kokkeihin, siivoojiin ja silminnäkijöihin. Kuolemaantuomittu yhdistää ihmiset, joista joku voi kantaa virusta.

Vanginvartijat joutuvat valvomaan teloitusta, jolloin vankilan muiden osastojen koronaturvallisuus heikkenisi.

Siksi Texasin osavaltio on julistanut, että teloitukset voi koronahätätilan aikana jättää odottamaan. Texas on Yhdysvalloissa ylivoimaisesti eniten teloittava osavaltio; kuusi seitsemästä yllä mainitusta koronalykkäystä saaneesta odottaa teloitustaan juuri Texasissa.

Yhdysvalloissa kuolemantuomiot ovat usein käsittämättömän hataralla pohjalla: Ainakin 18 ihmistä on teloitettu vuoden 1975 jälkeen väärien tai erittäin kyseenalaisten todisteiden perusteella.

Syyttömiä vapautetaan kuolemanjonoista joka vuosi. Kaikkiaan 160 ihmisen kuolemantuomiot on kumottu ennen teloitusta. Tuomiot ovat räikeän eriarvoisia ja oikeus kaikkea muuta kuin sokea: Ei-valkoisilla on monin verroin suurempi riski saada henkirikoksestaan kuolemantuomio, varsinkin jos uhri on valkoinen.

Valitustien vuoksi prosessi on hidas. Usein kuolemaantuomitut viettävät jokseenkin sanamukaisesti löysässä hirressä kymmeniä vuosia.

Viimeinen armonanomus käsitellään usein vain muutamaa tuntia ennen täytäntöönpanoa. Viimeinen peruste teloitusten koronalykkäyksille on se, että kuolemaantuomittuja ei voi teloittaa, ennen kuin he ovat saaneet käyttää viimeisenkin korttinsa elämänsä pelastamiseen.

Yksi koronalisäaikaa saaneista on Tennesseen osavaltion kuolemaan tuomitsema Oscar Smith. Hänen puolustustiiminsä valitti, ettei voi suorittaa uusintakäsittelyn vaatimaa satojen tuntien tutkimustyötä koronavirustilanteen vuoksi. Todistajat eivät voi liikkua eikä oikeusistuntoja järjestää liikkumisrajoitusten takia.

Anomus hyväksyttiin. Smith saa elää helmikuuhun 2021, jos elää saa.