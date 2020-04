Espanjassa on pikkukunta, joka tunnetaan ruumisarkuistaan. Sen perinteinen elinkeino ja koko kunta ovat tehneet hidasta kuolemaa, mutta koronaviruksen takia arkkupajat painavat nyt pitkää päivää.

Ainoa syy ei silti ole, että viime kuukausina espanjalaisia on kuollut tavallista enemmän.

Syrjäinen Piñor sijaitsee Galician itsehallintoalueella Luoteis-Espanjassa, matkan varrella maakuntakeskuksesta Ourensesta pyhiinvaelluskohteena tunnettuun Santiago de Compostelaan. Piñorin ruumisarkkubisneksen kasvusta uutisoivat muiden muassa espanjalaiset sanomalehdet La Voz de Galicia ja El País.

El País kertaa piñorilaisten keksineen kolme sukupolvea sitten, että seudulla kasvavista mäntymetsistä riittää raaka-ainetta teollisuudenalalle, jonka kysyntä pysyy vakaana ja saattaa silloin tällöin kasvaakin sotien, luonnonkatastrofien tai kulkutautien takia.

Piñorilaiset eivät osanneet tuolloin arvata, että seuraavalla vuosisadalla yhä useampi espanjalainen haudattaisiin galicialaisen käsityötuotteen sijaan kiinalaisvalmisteisessa lastulevyarkussa, joita saa alle sadalla eurolla. Lähes puolet Espanjassa myydyistä arkuista on ollut peräisin Kiinasta, kertoo La Voz.

Työntekijä asetteli krusifiksia ruumisarkun kanteen Piñorissa. Kuva: Miguel Riopa / AFP

Piñorissa toimi parhaina vuosina 13 ruumisarkkupajaa, nykyään yhdeksän. Efe-uutistoimiston mukaan ala työllistää siellä yhteensä noin 50 ihmistä.

Työpaikkojen väheneminen on kuihduttanut kuntaa, jonka murros liittyy Espanjan syrjäseutujen laajempaan tyhjenemiseen. Piñorissa asui 1950-luvulla yli 3 500 ihmistä, vuosisadan vaihteessa vielä yli 1 600 ja nykyään enää runsaat 1 100.

Tänä keväänä kädet täyttyivät töistä, kun arkkuja alkoi käydä kaupaksi enemmän kuin Piñorin pajat ehtivät valmistaa.

”Valtaosa on pieniä, kuuden tai seitsemän työntekijän yrityksiä, ja tilauksemme ovat kaksin- tai kolminkertaistuneet”, erään arkkupajan johtaja Adolfo Pousa sanoi La Vozille.

Koronavirus alkoi levitä Espanjassa helmikuussa. Maaliskuun puolivälissä hallitus julisti hätätilan ja asetti tiukkoja rajoituksia hillitäkseen viruksen leviämistä. Tämän viikon tiistaihin mennessä Espanjassa oli vahvistettu lähes 24 000 viruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Arkkuja lähtee Piñorista ympäri Espanjaa, sillä Galiciassa tautikuolemia on todettu vain runsaat 400. Madridissa luku on yli 8 000 ja Kataloniassa lähes 5 000.

Työntekijä seisoskeli muovilla suojattujen ruumisarkkupinojen edessä tehtaalla Piñorissa. Kuva: Miguel Riopa / AFP

Galicialaisiin käsityöarkkuihin haudataan silti paljon muitakin kuin koronaviruksen uhreja. Kysyntä on nimittäin kasvanut parista muustakin syystä kuin Espanjassa kuolevien määrän takia.

Ensinnäkin pandemia tyrehdytti arkkujen tuonnin Kiinasta, josta koronavirus lähti leviämään. Toisekseen pandemia on kasvattanut arkkujen vientiä Latinalaiseen Amerikkaan, jossa epidemian huippu on useimmissa maissa vasta edessä.

Piñorin suurin arkunvalmistaja Ataudes Gallego on La Vozin mukaan alan suurin vientiyritys koko Espanjassa. Sen johtaja Víctor Gallego kertoi esimerkiksi chileläisten, perulaisten ja meksikolaisten varautuvan paraikaa tulevaan.

”Ihmiset haluavat tavaraa valmiiksi myöhempää käyttöä varten”, Gallego sanoi La Vozille.

Piñorin arkkupajoilla on El Paísin mukaan tilauksia jonossa elokuulle asti. Ne ovat tuplanneet tuotantotahtinsa. Hallituksen määräämät suojautumistoimet hidastavat työtä, mutta vuoroja on pidennetty.

Työntekijät kokosivat ruumisarkkua Yago González -yrityksen tehtaalla. Kuva: Miguel Riopa / AFP

Moni tehdas on lisännyt tuotevalikoimaansa tavanomaista riisutumman mallin tuhkausta varten.

”Niissä on litteät kannet, tasaiset sivut ja puiset kahvat. Niissä käytetään vesiliukoista suojausainetta, eikä niissä ole rautaa tai lasia tai minkäänlaisia valuosia”, José Luis González Rodríguez kertoi El Paísille.

Hän on arkkupajan omistaja, Galician arkunvalmistajien liiton varapuheenjohtaja ja Piñorin pormestari.

Vaikka arkkubisnes kukoistaa, esimerkiksi muistoseppeleiden valmistajilla menee El Paísin mukaan huonosti, koska useiden vieraiden hautajaiset ja muistotilaisuudet on muiden suurten kokoontumisten tavoin kielletty.

Espanjassa koronaviruskriisi on hieman helpottanut, sillä maan päivittäinen uhriluku on laskenut kuukauden takaisesta lähes tuhannesta noin 300:aan ja hallitus on alkanut varovasti keventää liikkumisrajoituksia.

Piñorin arkkuyrittäjät tietävät, että myynnin piristyminen jää väliaikaiseksi. Hekin toivovat, että mahdollisimman lyhyeksi.

”Tämä ei ole hyväksi kenellekään. Luotetaan siihen, että kaikki palaa ennalleen ja kaikki loppuu mahdollisimman nopeasti”, Adolfo Pousa sanoi La Vozille.