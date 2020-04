Oslo.

Valot paloivat yötä päivää Hagenien talossa Lørenskogissa marraskuussa 2018. Yläkerrassa ja alakerrassa.

Jotakin on tapahtunut, uumoiltiin Sloraveien-tiellä, sillä vuosien mittaan oli tultu tutuiksi ja opittu tuntemaan naapurien tavat idyllisellä omakotialueella. Tom ja Anne-Elisabeth Hagen olivat hyvin tarkkoja siitä, ettei valoja jätetty turhaan päälle.

Anne-Elisabeth ei vastannut puhelimeen, sekin oli outoa. Hagenien pihalla seisoi ajoittain pakettiauto, ehkä remonttifirman. Poliisi kiersi kyselemässä alueella sattuneesta pikkurikoksesta.

Nyt naapurit tietävät, että Anne-Elisabeth ei vastannut puhelimeen, koska hän oli kuollut. Pakettiauton oli vuokrannut poliisi, jonka tutkijoille Hagenien koti oli rikospaikka. Tekaistun pikkurikokseen varjolla poliisi jututti naapureita selvittääkseen Anne-Elisabeth Hagenin katoamista.

Yksi Norjan kohutuimmista rikosjutuista saattaa olla lähellä läpimurtoaan, kun poliisi tiistaiaamuna pidätti liikemies Tom Hagenin (70) epäiltynä vaimonsa Anne-Elisabeth Hagenin murhasta tai avunannosta murhaan, ja siten tämän sieppauksen lavastamisesta.

Poliisi eristi Hagenien kotitalon tammikuussa 2019. Tuolloin poliisi epäili, että Anne-Elisabeth Hagen oli siepattu. Kuva: Norsk Telegrambyra AS

Oslon kupeessa Lørenskogissa tapahtuneen henkirikoksen käänteet ovat kuin televisiosarjasta, jonka jokaista osaa norjalaiset ovat seuranneet tiiviisti jo yli vuoden ajan. Lopulliseen ratkaisuun on vielä matkaa, sillä ruumis on löytämättä ja pääepäilty kiistää syyllisyytensä. Poliisin tiistaisen ilmoituksen mukaan uusia pidätyksiä saattaa myös olla odotettavissa.

Hagenin vangitsemisoikeudenkäynti pidetään keskiviikkona.

Lørenskogin tapahtumat saivat alkunsa puolitoista vuotta sitten, kun Tom Hagen tuli lokakuun viimeisenä päivänä töistä. Vaimo ei ollut alkuiltapäivästä kotona, mutta talosta löytyi virheellisellä norjalla kirjoitettu kiristyskirje. Sen sisällön mukaan Anne-Elisabeth Hagen oli siepattu kotoaan.

Sieppaajat vaativat yhdeksän miljoonan euron lunnaita monero-kryptovaluuttana, jos Hagen ja hänen kolme aikuista lastaan ja lastenlastaan halusivat saada vaimonsa, äitinsä ja isoäitinsä takaisin elävänä. Jos rahoja ei kuulu, internetiin tulee tappovideo, kirjeessä uhattiin. Poliisia ei saanut sekoittaa asiaan.

Hagen otti kuitenkin vielä samana iltapäivänä yhteyttä virkavaltaan, jonka edustajat hän tapasi läheisellä huoltoasemalla. Poliisin ja Hagenin sopimuksen mukaan sieppauksesta ei kerrottu kenellekään, vaan poliisi aloitti tutkimuksensa salassa ja velvoitti myös kuulusteluissa olleet sukulaiset ja ystävät vaitioloon. Tom Hagen kävi töissä entiseen tapaan.

Tammikuussa 2019 poliisi julkisti tiedon sieppauksesta ja pyysi yleisön apua muun muassa valvontakameratallenteissa esiintyvien ihmisten tunnistamisessa.

Sieppaukset eivät ole kovin tavallisia Norjassa, ja siksi vauraan liikemiehen vaimon mystinen katoaminen nousi pääuutiseksi monena päivänä. Hagen on Norjan 200 rikkaimmain ihmisen listalla noin 168 miljoonan euron omaisuudellaan. Hän on vaurastunut energia- ja kiinteistöalan sijoitustensa ansiosta, mutta on pitänyt matalaa profiilia omaisuudestaan. Hän ei ole antanut haastatteluja talouslehdille eikä parveillut bisneskerman pidoissa. Hän on intohimoinen kilpaluistelun ystävä ja sponsori.

Hagenit avioituivat 19-vuotiaina, ja he ehtivät olla naimisissa 49 vuotta. Kultahääpäivää olisi vietetty viime vuoden lokakuussa.

Poliisi on käyttänyt valtavan määrän työtunteja ja työvoimaa tutkimuksiin, jotka ovat edenneet verkkaisesti. Jälkikäteen poliisi on myöntänyt, että kymmenen viikon salamyhkäisyys ehkä johti todistusaineiston häviämiseen tai heikkenemiseen.

Ulkopuolista apua poliisi on saanut muun muassa ruotsalaiselta, vesietsintöihin erikoistuneelta koiralta ja äänitutkimuksia tekevältä norjalaiselta musiikkituottajalta.

Viime vuoden kesäkuussa poliisi ilmoitti, ettei se enää tutki juttua sieppauksena vaan murhana. Poliisi sai viime vuonna lähes miljoona euroa ylimääräistä rahaa Hagen-juttua varten, saman verran myös tänä vuonna.

”Epäilyt Tom Hagenin osallisuudesta vahvistuivat vähitellen”, poliisipäällikkö Ida Melbo Øystese sanoi televisioidussa tiedotustilaisuudessa tiistaina. Norjan median mukaan Hagenin kotiin ja puhelimeen asennettiin salakuuntelulaitteet viime kesänä.

Poliisi totesi, että sitä johdettiin tahallisesti harhaan sieppausväitteillä. Murhan suunnitteluun oli poliisin epäilyjen mukaan käytetty kuukausia.

Poliisi ei kertonut teon motiiveista, mutta Verdens Gang-lehden saamien tietojen mukaan Anne-Elisabeth Hagen oli puhunut lähimmilleen vaikeuksista avioliitossa.

Hagen pidätettiin tiistaina kotinsa läheisyydessä, kun hän oli menossa työpaikalleen. Poliisi sulki kaikki lähikadut ja nappasi Hagenin autostaan. Poliisi ei kertonut, miksi pidätys tehtiin suureleisesti kadulla eikä esimerkiksi Hagenin kotona.

Hagenin kotitalo ja työpaikka eristettiin tiistaina uusien rikosteknisen tutkimusten vuoksi.