Pieni, 11 miljoonan asukkaan Belgia on napannut huhtikuussa kyseenalaisen kärkisijan Euroopassa. Suhteutettuna 100 000 asukkaaseen, Belgiassa on eniten koronakuolemia koko Euroopassa.

Edes viruksesta pahoin kärsimät Espanja, Italia ja Ranska eivät pääse lähelle Belgian suhdelukuja. Belgian kuolleisuusluku on 63,1 ja Suomen 3,5 suhteessa 100 000 asukkaaseen.

Belgia on tiheästi asuttu, kansainvälinen maa keskellä Eurooppaa. Se ei kuitenkaan selitä kuolemia, vaan ero löytyy tilastointitavasta.

Belgian 7 501 kuolleesta noin puolet on kuollut vanhusten hoitokodeissa. Näistä valtaosa on tilastoitu ilman, että koronavirustartuntaa on varmistettu laboratoriotestein. Päivistä riippuen varmistamattomien tartuntojen osuus on saattanut olla hoivakotikuolemista 60–90 prosenttia.

Belgian terveysviraston Sciensanon keskiviikkona päivitettyjen tilastojen mukaan hoivakotien 3 988 kuolleesta varmistetun koronadiagnoosin oli saanut vain 13 prosenttia tilastoihin merkityistä kuolemantapauksista.

Belgia on joutunut selittelemään monesta muusta Euroopan maasta poikkeavaa tilastointitapaansa.

”Meitä on usein arvosteltu siitä, että saamme Belgian näyttämään pahalta. Meidän mielestämme kyse on päinvastaisesta”, sanoi Sciensanon virusosaston johtaja Steven van Gucht Bloombergin haastattelussa huhtikuussa.

Van Guchtin mukaan Belgian luvut on syytä puolittaa, mikäli haluaa verrata niitä muihin Euroopan maihin.

Suomessa hoivokotikuolemien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi viime viikolla Helsinki kertoi, että sen iäkkäiden hoivakodeissa koronavirukseen liittyviä kuolemia oli 60. Esimerkiksi Kontulan seniorikeskuksessa todettiin perjantaihin mennessä kymmenen koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Suomen koronakuolemien suhteellista määrää on lisännyt se, että HUS:n sairaanhoitopiirin hoivakodeissa tapahtuneita koronakuolemia on lisätty tilastoihin takautuvasti. Keskiviikkoon mennessä Suomessa on tilastoitu 199 koronakuolemaa.

Lue myös: ”Sairaalaan viemisellä elämä ei yleensä pitene” – iso osa Suomessa koronaan kuolleista on kuollut hoivakodeissa, ja asiantuntijoiden mukaan se voi olla hyväkin asia

THL on tehnyt yhteenvetoa 145:stä koronaan kuolleesta ihmisestä. Kuolleiden keski-ikä on 84 vuotta. Heistä 21 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 29 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä ja 49 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä.

Belgian hoivakotikuolemat tilastoidaan koronakuolemiksi oireiden ja tartuntakontaktien perusteella. Linja valittiin, koska haluttiin saada selkeämpi kuva viruksen levinnäisyydestä ja riskialueiden tunnistamiseksi.

Belgia lopetti vierailut vanhainkoteihin ja hoivalaitoksiin heti ensimmäisenä eristystoimena. Silti korona on ehtinyt levitä hoivakodeissa laajalti. Kaikissa Euroopan maissa on herätty siihen, millainen riski viruksen leviäminen on ikääntyneiden keskuudessa ja erityisesti hoivakodeissa.

Hoivakotien suuret kuolemamäärät tulivat kuitenkin jonkinlaisena yllätyksenä, myöntää Euroopan unionin tartuntatautikeskuksen ECDC:n asiantuntija Agoritsa Baka Bloombergille.

”Emme ymmärtäneet kuinka tuhoisa covid-virus on jos se pääsee jylläämään tässä väestönosassa”, Baka sanoo.

Belgia on suunnannut massatestaamista erityisesti hoivakoteihin. Le Soir -lehden mukaan sunnuntaihin mennessä esimerkiksi kaikki Belgian ranskankielisen Vallonian 602 vanhainkotia on testattu.

Testauksen jälkeen vanhainkoteja aletaan avata vierailijoille pikku hiljaa. Ensi viikolla testausta laajennetaan mielenterveys- ja vammaispalveluihin.

92-vuotias Martha Licoppe tervehti lapsiaan brysseliläisen Le Cinquantenaire Orpea -hoivakodin ikkunasta maanantaina. Kuva: YVES HERMAN

Testausmäärien kasvusta kertovat esimerkiksi tiistain koronakuolematilastot. Tiistaina tilastoiduista 134 kuolleesta 67 kuoli sairaalassa ja 64 hoivakodeissa. 64 hoivakodeista kuolleesta jo 80 prosenttia oli diagnosoitu.

Belgian yleinen sairastumistrendi on tasoittunut. Esimerkiksi sairaalaan ja tehohoitoon joutuneiden määrä on ollut hienoisessa laskussa. Keskiviikkona tehohoidossa olevien määrä alitti ensimmäisen kerran 800 ihmisen rajan. Belgian tehohoitokapasiteetti on riittänyt potilaille eivätkä tehohoitopaikat ole täynnä.

”Olemme menossa hyvään suuntaan, mitä tulee erityisesti sairaalaan ja tehohoitoon joutuneiden potilaiden määriin. Se on välttämätön edellytys sille, että rajoitteita voi alkaa purkaa”, kertoi hallinnon korona-asioiden tiedottamisesta vastaava Yves Van Laethem Le Soirille.

Belgia ilmoitti viime viikolla aloittavansa rajoitustoimien hallitun purkamisen. Vapun jälkeisellä viikolla kangasmaskien käyttö tulee pakolliseksi julkisissa liikennevälineissä. Mikäli turvavälejä on vaikea säilyttää esimerkiksi ruokakaupoissa, maskia suositellaan.

Kaupat avautuvat vaiheittain toukokuun aikana, mutta ostajamääriä rajoitetaan. Kouluja avataan 18. toukokuuta mennessä tietyille vuosiluokille, muutamaksi päiväksi viikossa. Kesäkuussa koulujen avaamista pohditaan laajemmin, samoin kuin baarien, ravintoloiden ja kahviloiden avaamista.