Yhdysvalloissa on nyt todettu yli miljoona koronavirustartuntaa, ja virus on tappanut alle kolmessa kuukaudessa enemmän yhdysvaltalaisia kuin Vietnamin sota yli vuosikymmenessä.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut Johns Hopkins -yliopiston tietokannan mukaan ainakin 58 355 yhdysvaltalaista. Luvusta puuttuu luultavasti tuhansia kuolemia, The New York Times kertoi keskiviikkona.

Vietnamin sodassa kuoli 58 220 amerikkalaista sotilasta. Nyt Vietnamista selvinneitä kuolee koronavirukseen. Keskiviikkona uutisoitiin lähes 70 ihmisen kuolemasta sotaveteraanien hoivakodissa Massachusettsissa.

Vietnamin sotaa on ennenkin käytetty kansanterveyskatastrofien mittatikkuna. Viime vuosina Yhdysvalloissa on joka vuosi kuollut huumausaineiden yliannostuksiin enemmän amerikkalaisia kuin Vietnamissa.

Siitä saadaankin toinen vertailukohta. Koronavirus on tappanut parissa kuukaudessa saman verran ihmisiä kuin opioidit ja muut huumeet vuodessa.

Olen ollut Suomessa maaliskuun puolivälistä alkaen. Yhdysvaltain raja on suljettu melkein kaikilta Euroopasta saapuvilta ulkomaalaisilta, myös toimittajilta.

”Parempi, että olet täällä”, kuulen usein. ”Siellähän on tosi paha se tilanne.”

Riippuu, mihin vertaa, Vietnamin sotaan vai Eurooppaan.

Väkilukuun suhteutettuna virus on tappanut Yhdysvalloissa yhtä paljon ihmisiä kuin Sveitsissä, The New York Times -lehden kokoamat tilastot kertovat. Tilanne on Yhdysvaltoja pahempi Italian, Espanjan, Ranskan ja Britannian lisäksi esimerkiksi Hollannissa, Irlannissa – ja Ruotsissa.

Luvut elävät koko ajan. Eurooppa oli edellä epidemian leviämisessä ja on nyt edellä myös sen hillitsemisessä. Yhdysvalloissa tartuntojen määrä kasvaa edelleen vaikka kasvu onkin hidastunut. Se tarkoittaa myös, että lisää ihmisiä kuolee.

Viikkojen ajan. Koko ajan.

Yhdysvaltain sisällä on yhtä suuria eroja kuin Euroopan sisällä. Epidemia on ollut pahin New Yorkissa ja sen naapuriosavaltioissa New Jerseyssä ja Connecticutissa.

New Yorkissa on kuollut 143 ihmistä jokaista sataatuhatta asukasta kohden, The New York Timesin tilastot kertovat. Länsirannikon suurkaupungeissa kuolinluvut ovat hyvin toisenlaisia. Sataatuhatta asukasta kohden on Seattlessa kuollut kaksikymmentä, Los Angelesissa kymmenen ja San Franciscossa kolme ihmistä.

Näin siitä huolimatta, että virus havaittiin ensin lännessä. Yhdysvaltain ensimmäinen koronavirustartunta huomattiin Seattlessa tammikuun puolivälissä.

Syitä itä- ja länsirannikon välisiin eroihin on haettu niin joukkoliikenteen käytön yleisyydestä, kaupunkirakenteesta kuin kulttuurieroista.

Syytä on myös poliitikoissa.

Aikakauslehti New Yorkerin laajassa artikkelissa eritellään, miten eri tavalla kahden suurkaupungin, Seattlen ja New Yorkin, johtajat reagoivat epidemiaan.

”Seattlen johtajat etenivät nopeasti ja vakuuttivat ihmiset siitä, että heidän tulee pysyä kotona ja kuunnella tutkijoita”, New Yorker kirjoittaa.

New Yorkissa taas oltiin hitaampia, viestittiin sekavasti ja päästettiin poliitikot ääneen tutkijoiden sijasta. Kaupunki ohitti omien terveysviranomaistensa suositukset samaan tapaan kuin presidentti Donald Trump teki liittovaltion tasolla.

Alle kaksi kuukautta sitten, toinen maaliskuuta, New Yorkin pormestari Bill de Blasio twiittasi:

”Jatkakaa elämää + lähtekää kaupungille koronaviruksesta riippumatta.”

Maaliskuun viidentenä päivänä pormestari matkusti median seuratessa metrolla osoittaakseen kaupunkilaisille, että metro on turvallinen.

Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo, joka on myöhemmin kerännyt kiitosta viestinnästään, kehotti samaan aikaan ihmisiä hengittämään syvään ja sanoi uskovansa, ettei epidemia ylly New Yorkissa yhtä pahaksi kuin muualla maailmassa.

Kului runsas kuukausi, ja New Yorkissa oli eniten havaittuja tartuntoja maailmassa.

Samaan aikaan, kun New Yorkissa kehotettiin huolettomuuteen, länsirannikolla alettiin jo sulkea kouluja. Teknologiayhtiöt Facebook ja Microsoft ohjasivat työntekijänsä etätöihin.

New Yorkerin mukaan Seattlen alueen Kingin piirikuntaa johtava Dow Constantine oli ottanut yhteyttä Microsoftiin ja kysynyt, voisiko yhtiö kehottaa työntekijöitä pysymään kotona.

Niin koulujen sulkemisessa kuin Microsoftin etätyökehotuksessa oli New Yorkerin mukaan kyse viestinnästä. Koko maassa tunnettiin vain 12 kuolemantapausta, mutta ihmiset piti silti saada ymmärtämään, kuinka vakavasta uhasta on kysymys.

Koulujen sulkeminen saisi vanhemmat kotiin. Kun työmatkaliikenne hiipuisi, kaikki huomaisivat, että nyt etelään poikkeuksellista aikaa. Alueen tärkeimmän työnantajan valjastaminen mukaan oli tehokasta. Kännyköiden sijaintitietojen mukaan työmatkaliikenne väheni maaliskuun ensimmäisellä viikolla Seattlessa jo neljänneksellä.

New Yorkissa päästiin samaan vasta viikkoa myöhemmin.

Vielä maaliskuun puolivälin jälkeen kuvernööri Cuomo ja pormestari de Blasio antoivat ristiriitaisia viestejä siitä, pitäisikö newyorkilaisten pysytellä kotona vai ei. Lopulta kuvernööri määräsi ihmiset kotiin ja suurimman osa yrityksistä kiinni 22. maaliskuuta kello 20 alkaen.

Siinä vaiheessa osavaltiossa oli löydetty 15 000 tartuntaa. Väkirikkaammassa Kaliforniassa vastaavat rajoitukset tulivat voimaan, kun tartuntamäärä oli 900.

Yhdysvaltain tartuntatautien tutkimuskeskuksen CDC:n entinen johtaja Tom Frieden sanoi huhtikuussa Twitterissä, että jos New York olisi asettanut rajoitukset voimaan kymmenen päivää aiemmin, se olisi saattanut vähentää kuolemia 50–80 prosenttia.

Ajoitusta on kiitetty myös Suomen suhteellisen alhaisista koronaluvuista. Koulut ja ravintolat suljettiin epidemian varhaisessa vaiheessa.

Kuten Suomessa myös Yhdysvalloissa keskustelu rajoitusten purkamisesta kiihtyy koko ajan. Paine siihen kasvaa, vaikka rajoituksilla on kansan ylivoimaisen enemmistön tuki.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Yhdysvaltain kansantalous supistui 4,8 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lasku oli syvintä sitten vuoden 2008 finanssikriisin, vaikka mukana olivat vasta tammi-, helmi- ja maaliskuu. Huhtikuu on ensimmäinen kokonainen kuukausi, kun suurin osa maasta on pysähdyksissä.

Yhdysvalloissa rajoitukset ovat olleet monin paikoin Suomea jyrkemmät. Useimmissa osavaltioissa kaikki paitsi välttämättömiksi määritellyt työpaikat on suljettu tai määrätty etätöihin.

Nyt rajoituksia puretaan eri tahtiin. Georgia on jo avannut parturit. Ensi viikolla Ohion rakennustyömaat ja tehtaat käynnistyvät uudelleen. Washingtonin osavaltiossa pääsee pareittain golfaamaan.

Trumpin hallinnon ohjeiden mukaan osavaltiot voivat purkaa rajoituksia, kun tautitapausten määrä on laskenut kahden viikon ajan. Kaikki eivät tätä rajaa noudata.

Seuraukset nähdään myöhemmin.

Viruksen ensimmäisenä kohdanneessa Seattlessa piirikunnan johtava epidemiologi Jeffrey Duchin on samoilla linjoilla kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen.

”Kaikkia tartuntoja ei voi estää”, Duchin sanoo Vox-median haastattelussa tiistaina.

Sen sijaan tartuntamäärät pitää pitää hallinnassa. Rajoituksia puretaan asteittain. Välissä pitää odottaa muutama viikko, jotta nähdään vaikutukset.

”Haluamme nähdä hiljaisen liekin, joka ei riistäydy raivoavaksi paloksi.”

Kaikki tietävät nyt, miltä sellainen palo näyttää. Ei tarvitse kuin katsoa itään.