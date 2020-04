Demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Joe Biden ja Bidenia seksuaalisesta ahdistelusta syyttävä Tara Reade. Kuva: Carlos Barria / Reuters, Max Whittaker / New York Times / MVPhotos

Demokraattien lähes varman presidenttiehdokkaan Joe Bidenin, 77, entinen avustaja syyttää Bidenia seksuaalisesta häirinnästä.

Bidenin kanssa 1990-luvulla työskennellyt Tara Reade ja seitsemän muuta naista kertoivat jo viime vuonna, että Biden olisi kosketellut heitä ahdistavalla tavalla vuosien varrella.

Tämän vuoden maaliskuussa Reade kertoi tarkemmin Bidenin ahdistelusta, ja huhtikuussa hän jätti Washingtonin poliisille rikosilmoituksen Bidenia vastaan pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Poliisilaitoksen mukaan tapausta ei aktiivisesti tutkita.

Väitetty rikos tapahtui vuonna 1993. Readen mukaan häntä oli pyydetty tapaamaan Biden hiljaisella käytävällä. Käytävällä Biden olisi työntänyt Readen seinää vasten, suudellut tämän kaulaa, kurottanut Readen hameen alle ja työntänyt sormensa tämän sisälle.

Reade oli vastustellut, johon Biden oli vastannut ärtyneenä, että hän oli kuullut Readen pitävän hänestä. Sitten Biden oli sanonut, että Reade ei merkitse hänelle mitään, jonka jälkeen Biden ravisteli Readea olkapäistä ja sanoi, että ”olet OK, olet kunnossa”, Reade on kertonut.

Reade kertoi senaattorin toimistossa työskenteleville esimiehilleen, että Bidenin katseet ja kosketukset tuntuivat epäsopivilta. Reade ei maininnut esimiehilleen käytävällä tapahtuneesta pakottamisesta.

Ahdistelutapauksen jälkeen Reade irtisanottiin työstään harjoittelijoiden ohjaajana.

Readen mukaan hän ei uskaltanut kertoa tapauksesta tarkemmin viime vuonna, koska häntä pelotti.

Reade kertoo saaneensa jo viime vuonna tappouhkauksia ja ankaraa kritiikkiä osakseen, ja häntä on syytetty muun muassa Venäjän vakoojaksi. Rikosilmoituksen jättämisellä ole Readen mukaan mitään tekemistä Bidenin presidenttiehdokkuuden tai politiikan kanssa.

Entisen varapresidentin Bidenin tukijoukot ovat kiistäneet Readen syytökset.

Bidenin presidenttikampanjan varapäällikkö Kate Bedingfield sanoo tiedotteessaan, että varapresidentti Biden on ”omistanut julkisen elämänsä naisiin kohdistuvan väkivallan kulttuurin muuttamiseen”. Bedingfield muistuttaa, että Biden on ajanut lakia, joka pureutuu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ja että Biden uskoo vakaasti, että naisilla on oikeus tulla kuulluiksi.

”Riippumattomien tiedotusvälineiden tulisi uutterasti tutkia esiin tulevia väitteitä. Tämän väitteen kohdalla on selvää, että se ei ole totta. Tätä asiaa ehdottomasti ei ole tapahtunut”, Bedingfield kirjoittaa.

Viime vuoden ahdistelukohun yhteydessä Biden vastasi naisten syytöksiin ahdistavasta käytöksestä sanomalla, että hänen aikeensa olivat hyväntahtoiset, ja lupasi olla ”tietoisempi ja kunnioittavampi muiden ihmisten henkilökohtaisesta tilasta”.

Myös 1990-luvulla Bidenin kanssa työskennelleet ihmiset ovat kieltäneet kuulleensa mitään seksuaalirikoksiin viittaavaa Bidenista.

Bidenin pitkäaikainen johtava avustaja Marianne Baker on julkaissut lausunnon, jossa hän kieltää koskaan kuulleensa mitään epäilyttävää Bidenin käytöksestä. Baker työskenteli Bidenin kansliassa vuosina 1982–2000.

”Minulla ei ole mitään tietoa tai muistikuvaa neiti Readen kertomuksista, jotka olisivat kyllä saaneet sappeni kiehumaan niin naispuolisena ammattilaisena kuin johtajanakin”, Baker kirjoittaa Business Insiderin mukaan.

Readen tarinaa tukevat tämän veli, hänen kaksi ystäväänsä, hänen naapurinsa ja entinen kollega 1990-luvun puolivälistä.

Lorraine Sanchez työskenteli Readen kanssa Kaliforniassa erään senaattorin kansliassa, ja hän muistaa Readen kertoneen, että hänen aiempi työnantajansa oli käyttänyt häntä hyväksi. Sanchez ei kuitenkaan muista, että Bidenia olisi mainittu nimeltä.

Readen entinen naapuri Lynda LaCasse kertoo Business Insider -lehdelle muistavansa, kuinka Reade kertoi tapahtumista hänelle vuonna 1995 tai 1996.

”Hän itki ja oli ahdistunut. Ja mitä enemmän hän tapauksesta puhui, sitä enemmän hän itki. En muista kaikkia yksityiskohtia. Mutta muistan hameen, muistan sormet, ja muistan että hän oli tolaltaan”, LaCasse kertoo.

LaCasse on ensimmäinen, joka kertoo omalla nimellään ja omin sanoin medialle, mitä hän Readen kertomuksesta muistaa. LaCasse halusi kertoa asiasta omalla nimellään, koska hän uskoo Readen puhuneen totta.

”Minun täytyy tukea häntä, koska tuo asia todella tapahtui. Meidän täytyy nousta ylös ja kertoa totuus”, LaCasse sanoo.

Readen entinen naapuri kertoo Business Insiderille, että hän on demokraattien kannattaja, ja aikoo äänestää Bideniä presidentinvaaleissa joka tapauksessa.

Julkisuuteen on myös tullut puhelunauha vuodelta 1993. Siinä nimetön nainen soittaa CNN:n suosittuun ohjelmaan Larry King Liveen, ja kysyy, mitä Washingtonissa työskentelevä ihminen voi tehdä kohdatessaan ongelmia.

”Minun tyttäreni on juuri lähtenyt sieltä työskenneltyään merkittävälle senaattorille, hän ei päässyt lainkaan eteenpäin ongelmiensa kanssa, ja ainoa asia, mitä hän olisi voinut tehdä, olisi ollut tiedotusvälineille puhuminen, mutta hän ei halunnut tehdä sitä kunnioituksesta senaattoria kohtaan”, naisääni sanoo tallenteella.

Tara Reade on tunnistanut puhelun naisen äidikseen, joka kuoli vuonna 2016.