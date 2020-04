Myanmarin armeija on saattanut syyllistyä sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan kiihtyvissä hyökkäyksissään Rakhinen ja Chinin osavaltioissa maan luoteisosassa, sanoi YK:n erikoislähettiläs Yanghee Lee keskiviikkona. Hän vaatii tutkintaa asiasta.

Eteläkorealainen Lee on väistymässä tehtävästään, jossa hänen vastuullaan on ollut raportoida erityisesti ihmisoikeuksien tilasta Myanmarissa. Myanmar on toistuvasti estänyt hänen pääsynsä maahan.

”Kun maailma on keskittynyt covid-19-pandemiaan, Myanmarin armeija jatkaa hyökkäystään Rakhinen osavaltiossa kohteenaan siviiliväestö”, Lee sanoi.

”Tapa, jolla se on kohdellut Rakhinen ja Chinin osavaltioiden siviiliväestöä, saattaa täyttää merkit sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.”

Yanghee Lee kuvattuna Genevessä viime vuoden maaliskuussa. Kuva: Denis Balibouse

Armeija kiisti Leen näkemyksen uutistoimisto AFP:lle. Se vastasi päinvastoin suojelevansa siviiliväestöä.

Rakhinessa ja Chinissä armeija korostaa taistelevansa Arakanin armeija -nimistä kapinallisryhmää vastaan. Se on määritellyt tämän terroristijärjestöksi.

Lee pyysi myös Arakanin armeijaa vaalimaan siviilien turvallisuutta ja moitti tätä viranomaisten sieppauksista ja sen seurauksista siviileille.

Kapinallisjärjestön ja Myanmarin armeijan nykyinen yhteenotto on kestänyt yli vuoden, mutta taistelut ovat kiihtyneet viime aikoina. Kymmeniä on kuollut, satoja haavoittunut ja kymmeniätuhansia jättänyt kotinsa.

Tykistötulessa Buthidaungin kaupungissa Rakhinen osavaltiossa haavoittunut Ma Khin May Oo, 12, tuotiin hoidettavaksi Yangoniin helmikuussa. Kuva: Ann Wang / Reuters

Kumpikin osapuoli syyttää toista rikkomuksista, kuten koronavirustestejä kuljettaneen Maailman terveysjärjestön edustajan tappamisesta viime viikolla, kertoo AFP.

Arakanin armeija ja kaksi muuta kapinallisryhmää julisti huhtikuuksi aselevon koronaviruspandemian takia. Uutistoimisto Reutersin mukaan armeija kieltäytyi aselevosta perustellen kantaansa sillä, että kapinalliset eivät kunnioittaneet hallituksen aiemmin julistamaa aselepoa.

Viranomaiset ovat AFP:n mukaan kuukausien ajan rajoittaneet pääsyä Rakhinen pohjoisosaan ja katkaisseet alueelta yhteydet internetiin. Riippumattoman tiedon saaminen alueelta on siksi vaikeaa.

Myanmarin lukuisat kapinallisryhmät pohjautuvat eri etnisiin vähemmistöihin.

Arakanin armeija edustaa rakhinekansaa, jonka asuinseudulle se tavoittelee suurempaa itsehallintoa. Rakhinet ovat uskonnoltaan enimmäkseen buddhalaisia, kuten Myanmarin ylivoimaisesti suurin kansanryhmä bamarit. Rakhinekansan puhuma kielikin on niin läheistä sukua bamarien puhumalle burmalle, että sitä voi pitää tämän murteena.

Myanmarin vähemmistöistä eniten kansainvälistä huomiota ovat saaneet rohingyat, joiden valtauskonto on islam ja kieli ei lainkaan sukua burmalle.

YK:n edustajat ovat syyttäneet Myanmarin armeijaa etnisestä puhdistuksesta ja epäilleet sen syyllistyneen kansanmurhaan operaatiossaan, jota yli 700 000 rohingyaa pakeni Rakhinesta rajan yli Bangladeshiin vuonna 2017. Satoja rohingyakyliä poltettiin, tuhansia ihmisiä tapettiin ja naisia ja tyttöjä raiskattiin järjestelmällisesti.

Rohingyaveljekset pakenivat rajajoki Nafin yli Myanmarista Bangladeshiin Palong Khalin alueelle lähellä Cox’s Bazarin kaupunkia marraskuussa 2017. Kuva: Adnan Abidi / Reuters

Lee on sanonut, että Myanmarin armeijan komentajaa pitäisi syyttää tapahtuneen takia kansanmurhasta.

Armeija on korostanut operaation olleen vastaus rohingyakapinallisten hyökkäyksiin.

Myanmarin sotilasjuntta luopui vallasta muodollisesti vuonna 2011. Vuoden 2015 historiallisten vaalien myötä valtiokansleriksi eli korkeimmaksi siviilijohtajaksi nousi Aung San Suu Kyi, entinen mielipidevanki, jolle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1991.

Todellisuudessa armeija on pitänyt kiinni määräävästä asemastaan, ja Aung San Suu Kyin kansainvälinen sädekehä on himmentynyt, koska hän on puolustellut armeijan toimia etnisiä vähemmistöjä vastaan.

Erilaisia paikallisia konflikteja on käyty Myanmarissa käytännössä siitä lähtien, kun Burma itsenäistyi Britannian siirtomaavallasta vuonna 1948.

Viime vuosina armeija on taistellut kapinallisia vastaan Rakhinen ja Chinin lisäksi muun muassa Kachinin ja Shanin osavaltioissa maan pohjoisosassa. Sielläkin tulilinjalla ovat olleet etnisiin vähemmistöihin kuuluvat siviilivit.

Vähemmistöjen väliset konfliktit jäävät usein kapinallisryhmien ja armeijan välisten yhteenottojen varjoon. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International esimerkiksi raportoi toissa vuonna rohingyakapinallisten tekemästä miltei sadan hindusiviilin joukkomurhasta.