Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirustoimia johtava epidemiologi Michael Ryan sanoi keskiviikkona, että Ruotsin malli mukautumisessa pandemiaan voi olla esimerkkinä monille muille.

”Jos aiomme saavuttaa uuden normaalin, Ruotsi edustaa monella tapaa tulevaisuuden mallia”, WHO:n terveyskriisiohjelman johtaja Ryan sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ruotsi on asettanut muihin Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen lieviä rajoitustoimia. Se on muun muassa pitänyt koulut ja ravintolat auki tietyin varotoimin ja sallinut alle 50 ihmisen kokoontumiset. Ruotsin on arveltu selviävän kriisistä muita Pohjoismaita pienemmin taloudellisin vaurioin.

”Vallalla on käsitys, jonka mukaan Ruotsi ei olisi asettanut mitään rajoituksia vaan antanut vain viruksen levitä, mutta se ei voisi olla kauempana totuudesta”, irlantilainen Ryan kommentoi sanomalehti Dagens Nyheterin mukaan.

”Ruotsi on ottanut jämäkän linjan, mitä tulee kansanterveyteen. Kyse on fyysisestä etäisyyden pitämisestä, vanhusten suojelemisesta eri hoitokodeissa ja paljosta muusta.”

Ruotsissa on kuollut erityisen paljon ihmisiä vanhusten hoitokodeissa, mutta Ryan korosti, että siinä ei ole mitään poikkeuksellista verrattuna muihin Euroopan maihin.

Ryan kehui Ruotsin viranomaisten osoittamaa luottamusta asukkaisiin ja asukkaiden halua noudattaa suosituksia.

”Jää nähtäväksi, onnistuuko se täysin”, hän sanoi Dagens Nyheterin mukaan.

”Meidän pitää tiedostaa viruksen olemassaolo ja tehdä kaikkemme yksilöinä ja perheinä, jotta virus ei leviä. Se tarkoittaa, että meidän pitää muuttaa elämäämme. Ja uskon, että Ruotsi juuri nyt selvittää, miten siitä selvitään.”

Keskiviikkoon mennessä koronaviruksen oli todettu aiheuttaneen Ruotsissa 2 462 kuolemaa, noin 12-kertaisesti verrattuna Suomeen ja yli kuusinkertaisesti suhteutettuna väkilukuun.

Ruotsin terveysviranomaiset ovat arvioineet, että koronavirus johtaa Suomessakin suhteessa yhtä suureen kuolleisuuteen mutta vain pidemmällä aikavälillä.

