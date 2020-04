Hyväntekeväisyys

Brittiläinen Tom Moore palveli maataan aiemmin toisessa maailmansodassa. Nyt, kun taistelua käydään näkymätöntä vihollista eli koronaa vastaan, on Moore tarttunut jälleen aseisiin.

Tällä kertaa kiväärin sijaan ”Kapteeni Tom” on kerännyt varoja terveydenhuollolle kävelemällä kotipuutarhansa ympäri sata kertaa ja antanut äänensä hittikappaleelle You Never Walk Alone. Tempaukset ovat tuottaneet kymmeniä miljoonia euroja terveydenhuollolle koronaviruksen hoitamisessa. Hittikappale puolestaan nousi brittilistan suosituimpien kappaleiden kärkisijalle.

Britanniassa onkin nyt aihetta juhlaan, sillä Moore täyttää tänään torstaina sata vuotta. Hänen kunniaksi on nimetty jo juna ja Mooren eri puolilta maailmaa saamilla syntymäpäiväkorteilla täyttyi kokonainen koulun juhlasalin lattia. Kuninkaalliset ilmavoimat kunnioittavat kansallissankaria ylilennolla.

”Tunnen olevani kunnossa, toivottavasti tekin”, Moore sanoi päätettyään hyväntekeväisyysurakkansa puutarhan kiertämisessä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Tempausten ansiosta Moore pääsi kahteenkin otteeseen Guinnessin ennätysten kirjaan. Hän on eniten kävelytempauksella varoja kerännyt sekä vanhin henkilö, joka on yltänyt Britannian singlelistan ykköseksi.

”Olemme huikean ylpeitä siitä, kuinka kansakunta on ottanut isoisäni sydämeensä”, lapsenlapsi Benjie sanoi.

”Minulla ei riitä sanoja ilmaisemaan sitä, kuinka paljon häntä idolisoin.”

Britannian hallituksen puolesta päivänsankaria onnitteli ulkoministeri Dominic Raab.

”Mooren elinaikainen palvelu maallemme ja hänen omistautuminen muiden auttamiselle on inspiraation lähde meille kaikille”, Raab sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.