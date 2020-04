Ulkomaat | Ukraina

Georgian entinen presidentti Mihail Saakašvili palasi taas parrasvaloihin – nousu Ukrainan varapääministeriksi tosin kariutumassa

Saakašvili on entisen Neuvostoliiton alueen näkyvimpiä poliitikkoja. Hänen poliittinen uransa on ollut monipolvinen ja julistettu jo useaan kertaan päättyneeksi. Aina hän on palannut.