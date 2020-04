”Toimiiko Ruotsi oikein?” aprikoi kolme Pulitzer-palkinoa saanut Thomas L. Friedman New York Timesin laajassa analyysissä.

”Onko Ruotsin tiede oikeassa?” kysyy BBC laajassa artikkelissaan.

Spekulointi kiihtyi entisestään, kun maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirustoimia johtava epidemiologi Michael Ryan arvioi keskiviikkona, että Ruotsin huomiota herättävän löyhät rajoitukset koronaviruksen aikaan edustavat ”monella tapaa tulevaisuuden mallia”, jos aiomme saavuttaa ”uuden normaalin”.

Käykö lopulta niin, että laaja kansainvälinen ihmettely Ruotsin vähäisistä pakkotoimista vaihtuu ihailuun?

Sitä on vielä liian aikaista sanoa ruotsalaistenkaan asiantuntijoiden mukaan, mutta mahdollista se toki on.

Ruotsin kansanterveyslaitoksen Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson linjasi huhtikuun alkupuolella Dagens Nyheterin laajassa haastattelussa, että koronaviruksen hoitotoimenpiteiden onnistuneisuus ei riipu koronavirukseen kuolleiden lukumäärästä, vaan se mitataan suhteessa koko kansanterveyden kehitykseen seuraavan 4–5 vuoden aikana.

Siksi hän on ollut lievien rajoitusten kannalla ja vastustanut esimerkiksi koulujen sulkemista, koska koulut ovat sosiaalisesti haastavissa oloissa eläville lapsille ”elinehto”.

Sulkemiset toisivat lapsille hänen mukaansa lisää mielenterveydellisiä ongelmia, joita jouduttaisiin hoitamaan vuosia ja vuosikymmeniä.

Ruotsissa on koulujen lisäksi myös ravintolat pidetty koko ajan auki tietyin varotoimin. Sillä vältettäneen alan konkursseja, irtisanomisia ja työttömyydestä aiheutuvia terveyshaittoja.

”Meillä [ruotsalaisilla] on kyky ajatella tasapainoa, nähdä koko kuva”, Carlson ylistää Ruotsin mallia.

”Tämä on kollektivistista ajattelua”, Helsingin ja New Yorkin yliopistojen professori Martti Koskenniemi arvioi.

”Ruotsin ja Suomen poliittinen kulttuuri on historiallisesti täysin erilainen. Ruotsissa on vanha sosiaalidemokraattinen kulttuuri, jossa kollektiivinen pyrkimys on ollut yksilön oikeuksia tärkeämpi.”

Äkkiä ajatellen Ruotsin vähemmän rajoittava linja olisi yksilönvapauksia korostavampi, mutta tämä on harhaa.

”Oikeus elämään on tärkeä yksilönoikeus ja kuolintapauksia Ruotsissa on paljon. Nyt siellä jyrätään virukseen tällä hetkellä kuolevien oikeuksia, koska katsotaan, että tällä lievien rajoitusten linjalla kollektiivinen lopputulos on kansanterveydellisesti parempi”, Koskenniemi sanoo.

Historiallisesti maltillinen oikeisto on korostanut yksilönvapauksia ja katsonut, että se on kollektiivillekin parhaaksi. Maltillinen vasemmisto on usein lähtenyt siitä että huolehtiminen kollektiivioikeuksista on yksilöllekin hyväksi. (Ääripäissä niin vasemmalla kuin oikealla yksilö uhrataan kollektiivisen edun idealle, mutta se on toisen analyysin aihe).

Ruotsissa nämä asiat ovat yhdistyneet niin, että kansankoti-ideologian läpäisemälle kansalle uskalletaan jättää omaa vastuuta. Kollektiivi uskoo siis individualistienkin toimivan rationaalisesti vapaaehtoisuuden ja valistuksen avulla.

”Mikään laki ei velvoita vanhempia rokotuttamaan lapsia. Mikään laki ei kiellä lääkäreitä määräämästä liikaa antibiootteja. Silti pärjäämme näissä asioissa paremmin kuin monet muut maat”, Ruotsin korkein terveysviranomainen Johan Carlson ylpeili Dagens Nyheterille.

Saman ajattelutavan vuoksi kriisilainsäädäntöä valmiuslakien tapaan ei ole otettu Ruotsissa käyttöön vastaavassa määrin kuin sen naapurimaissa.

Ruotsalaisille Tanskan, Norjan ja Suomen poikkeuslait kertovat jopa ”demokratian ohuudesta”, arvioi Sveriges Radion toimittaja Kyösti Hagert äskettäisessä HS:n mielipidekirjoituksessaan.

Mutta toimiiko Ruotsi oikein? Koronaviruksen vuoksi kuolleita oli Ruotsissa torstaihin mennessä jo noin 2 500, kun Suomessa kuolleita oli samaan aikaan vähän yli 200.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump moitti torstaina Twitterissä Ruotsia maan koronarajoitusten riittämättömyydestä. Suomikin mainittiin paremmin toimineena esimerkkinä.

Ja monien rajoitustenvastaisten lausuntojensa jälkeen Trumpin johtopäätös on, että Yhdysvaltojen tekemät rajoitukset ovat olleet oikea päätös.

Tarkkaan ottaen myöskään Maailman terveysjärjestön koronavirustoimia johtava epidemiologi Michael Ryan ei sanonut, että Ruotsi olisi toiminut tähän mennessä oikein saati parhaiten, vaikka Ruotsin nykyinen linja tarjoaa ”tulevaisuuden mallin” tiukempia rajoituksia tehneille maille.

Täytynee uskoa Ruotsin kansanterveyslaitoksen johtajaa ainakin siinä, että kansanterveydellinen kokonaisvaikutus eri maiden valitsemista linjoista voidaan arvioida vasta 4–5 vuoden kuluttua.

Samalla on hyvä muistaa, että kansainvälisesti katsoen myös Suomi on ollut lievähköjen rajoitusten maa. Ja tämä on tehonnut paremmin kuin pahimmissa uhkakuvissa pelättiin.

Ainakin toistaiseksi sairastuneiden määrän eksponentiaalinen kasvu on taittunut, Pohjois-Italian kaltainen katastrofi on vältetty ja ehdoton minimivaatimus eli hoitoon pääsy vakavissa tapauksissa on pystytty pitkälti toteuttamaan Suomessa.

Ja myös lievempien rajoitusten Ruotsissa.