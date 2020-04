Lontoo

Koronaviruksen takia tehohoitoonkin joutunut pääministeri Boris Johnson on tehnyt paluun töihin. Torstai-iltana Johnson veti ensimmäistä kertaa viiteen viikkoon brittihallituksen koronatiedotustilaisuutta.

”Taudin huippu on ohitettu, ja suunta on alaspäin”, hän sanoi.

Koronarajoituksia ei kuitenkaan aleta vielä purkaa. Hallitus kertoo asteittaisista suunnitelmista koulujen sekä liikeyritysten avaamiseksi vasta ensi viikolla. Aikataulu riippuu tavoitteiden toteutumisesta.

Ykköstavoite on pitää tartuntojen määrä jatkossakin kurissa.

”On ensiarvoisen tärkeää, että emme menetä tilanteen hallintaa.”

Johnsonin hallitus lausuu ensi viikolla myös kasvomaskeista. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon suositteli maskien käyttöä kaupoissa ja julkisessa liikenteessä jo tiistaina, vaikka maskit eivät olekaan pakollista.

”Kasvosuojaimet voivat olla hyödyllisiä sekä epidemiologiselta kannalta että siksi, että ihmiset voivat palata luottavaisin mielin töihin”, Johnson sanoi torstaina.

Aiemmin brittijohto ei ole kannustanut yleisöä maskien käyttöön. Ainakin yhden syyn on arvioitu olleen se, että suojuksia ei riitä kaikille. Britanniassa on yli 60 miljoonaa asukasta.

Johnsonin mukaan Britanniassa tehtiin keskiviikkona 81 600 koronavirustestiä. Konservatiivihallitus ei päässyt näin tavoitteeseensa, joka oli sata tuhatta testiä huhtikuun loppuun mennessä.

Keskiviikkona Johnson, 55, ja hänen kihlattunsa Carrie Symonds, 32, ilmoittivat saaneensa poikavauvan.

”Minulla on kiittäminen NHS:ää [Britannian julkista terveydenhuoltoa] niin paljosta. Ensinnäkin pääsin takaisin tänne [töihin]. Ja eilen oli paljon iloisempaa aihetta”, Johnson sanoi torstaisen tiedotustilaisuuden alussa.

Lapsi oli Symondsin ensimmäinen. Johnsonilla sen sijaan on neljä lasta entisen juristivaimonsa kanssa sekä yksi lapsi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta.

Viimeiset yhdeksän kuukautta ovat olleet Johnsonille poikkeuksellisen kiireiset:

Heinäkuussa 2019 Johnson nousi konservatiivipuolueen johtoon ja samalla pääministeriksi. Joulukuussa 2019 hän vei puolueensa murskavoittoon parlamenttivaaleissa.

Tammikuun lopussa 2020 toteutui EU-ero. Brexit unohtui kuitenkin nopeasti, kun koronavirus alkoi levitä maailmassa. Maaliskuussa Johnson sai itsekin tartunnan.

Huhtikuussa pääministeri joutui tehohoitoon, toipui ja sai heti perään vauvan. Samalla vahvistui Johnsonin brändi onnekkaana selviytyjänä.

Isyyslomaa pääministeri ei aio toistaiseksi pitää.

Britanniassa on kuollut cov-19-tautiin virallisten lukujen mukaan 26 711 henkilöä. Viimeisen laskentavuorokauden aikana kuolleita on 674.

Euroopan maista Britanniaa suurempi uhriluku on vain Italiassa. Britannian terveysministeriön luvut sisältävät kuitenkin vain sairaaloissa kuolleet sekä – äskeisen uudistuksen jälkeen – ne muualla kuolleet, jotka ovat antaneet positiivisen koronavirustestituloksen.

Britannian tilastokeskuksen lukuja analysoinut Financial Times -lehti on arvioinut aiemmin, että todellinen uhriluku on yli kaksinkertainen. Virallisissa luvuissa eivät näkyneet aiemmin muun muassa vanhainkodeissa kuolleet.

Ipsos Mori -mielipidemittausyhtiön mukaan britit eivät ole enää yhtä huolissaan koronaviruksen aiheuttamasta henkilökohtaisesta uhasta kuin mitä he olivat kuukausi sitten.

Aiempaa useampi (66 prosenttia vastanneista) katsoo kuitenkin, että hallitus toimi liian myöhään rajoitusten kanssa.

”Uskon, että toimimme pääpiirteittäin oikeaan aikaa”, Johnson itse sanoi torstaina.

Johnsonin toipuminen koronavirustartunnasta kesti yli kuukauden. Hänen tartuntansa vahvistui maaliskuun lopussa.

Sairaalasta päästyään Johnson keräsi voimia parin viikon ajan maaseutuvirka-asunnollaan yhdessä kihlattunsa Symondsin kanssa. Myös Symonds kärsi koronavirusoireista.

Pääministerin sairausajan sijaisena toimi ulkoministeri Dominic Raab.