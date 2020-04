Koronaviruksen tartuntahuippu Virossa on saavutettu, sanovat Viron terveysviranomaiset.

Manner-Virossa uusien tartuntojen määrä on osoittanut pienentymisen merkkejä jo parin viikon ajan, ja jopa maan pahimmassa tartuntapesäkkeessä Saarenmaalla tilanne on rauhoittumassa, kertoo Viron terveysviraston hätäyksikön johtaja Martin Kadai.

Rajoituksiin tuskastuneet ihmiset ovat alkaneet jo ottaa askelia kohti normaalimpaa elämää. Tallinnan aurinkoisilla terasseilla on väkeä.

Tallinnan keskustan suositun Raatihuoneentorin kuppilat vetävät jo paikallisia puoleensa. Kuva: Marko Mumm

Erityisen tiukkoihin rajoituksiin turhautuneet saarenmaalaiset järjestivät rauhallisen mielenosoituksen viime viikonloppuna. He toivat tuolit kaduille ja vaativat istumaprotestilla rajoitusten höllentämistä. Protestiin osallistui arviolta useita satoja ihmisiä.

”Ihmiset ovat väsyneitä ja haluavat normaalin elämänsä takaisin. Se on hyvin ymmärrettävää”, Kadai sanoo.

Virossa oli torstaihin mennessä todettu yhteensä 1 689 koronavirustartuntaa. Keskellä viikkoa tartuntatilastoihin tuli pieni piikki, kun Pärnussa sijaitsevassa hoitokodissa todettiin yhteensä 17 tartuntaa.

Ihmiset ovat alkaneet palata Tallinnan vanhaankaupunkiin, kun liikkeet ja kahvilat ovat avanneet ovensa. Kuva: Marko Mumm

Yhteensä 52 ihmistä on kuollut koronavirukseen. Väestöön suhteutettuna Suomen ja Viron kuolinluvut ovat hyvin samankaltaisia. Tällä hetkellä yhdeksän ihmistä tarvitsee tehohoitoa Virossa.

Tilanne terveydenhuollossa on sen verran hyvä, että sairaalat ja perhelääkärit ovat Virossa jo palanneet normaaliin päiväjärjestykseen, eli ne ottavat vastaan muitakin kuin kiireellisiä potilaita.

Ylikuolleisuutta tauti ei Virossa ole aiheuttanut, eli tämän kevään kuolintilastoissa ei näy merkittävää nousua verrattuna edellisiin keväisiin, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tilanne on pikemmin päinvastainen.

”Kuolemantapauksia on jopa vähemmän kuin yleensä tähän aikaan. Se johtuu luultavasti liikenteen hiljentymisestä, eli onnettomuuksien määrä on vähentynyt”, Kadai sanoo.

Kuumimpia kysymyksiä tällä hetkellä on Suomen ja Viron välisen rajan avaaminen. Maiden ulkoministerit keskustelivat asiasta keskiviikkona. Tuolloin ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi Viron yleisradioyhtiölle, että Suomessa viranomaiset keskustelevat rajojen avaamisesta sunnuntaina. Ulkoministeriö ei toistaiseksi kommentoi asiaa enempää.

Jotkin laivat ovat yhä kuljettaneet rahtiliikennettä Suomen ja Viron välillä. Henkilömatkustaminen on kielletty. Kuva: Marko Mumm

Rajan avaamisen päivämääristä ei ole vielä keskusteltu, kertoo Viron ulkoministeriön pääsihteeri Rainer Saks.

”Ensin meidän täytyy varmistua siitä, että luotammeko toisiimme ja niihin toimiin, joita viruksen leviämisen estämiseksi tehdään. Sitten kun olemme samaa mieltä siitä, että tilanne näyttää tarpeeksi hyvältä, voimme alkaa puhua päivämääristä”, Saks sanoo.

”Onneksi tartuntatilanne näyttää paranevan molemmissa maissa. Rajojen avaaminen mahdollisimman pian on molempien maiden intresseissä. Olen hyvin optimistinen.”

Teknisesti olisi mahdollista, että esimerkiksi Viro avaisi ensin rajansa suomalaisille, ja Suomi tekisi myöhemmin omat päätöksensä. Tähän Virossa ei kuitenkaan haluta ryhtyä.

”Jos antaisimme suomalaisten matkustaa vapaasti, niin Suomen hallituksen pitäisi luultavasti reagoida siihen joillakin uusilla, palaaviin matkustajiin kohdistuvilla rajoituksilla. On paljon helpompi sopia asioista yhdessä”, Saks sanoo.

Yhteinen sopiminen helpottaa myös laivayhtiöitä. Suomi kielsi henkilöliikenteen matkustajalaivoilla Virosta, Ruotsista ja Saksasta 11. huhtikuuta. Ainoastaan tavaraliikenne ja välttämätön työmatkaliikenne on ollut sallittua. Laivayhtiöt tarvitsevatkin nyt varmuuden siitä, että toiminnan käynnistäminen uudelleen olisi taloudellisesti kannattavaa.

Rajojen sulkemisen vaikutus talouteen on ilmeinen, sanoo pääsihteeri Saks. Työttömyys Virossa on kasvanut, ja jokainen päivä kurittaa taloutta entistä enemmän.

Tällä hetkellä ilmoilla on idea siitä, että matkustaminen sallittaisiin ensin rajat ylittäville työntekijöille, ja vasta myöhemmin turisteille, Saks sanoo.

Viron työnantajien liitto on lähettänyt tällä viikolla pääministeri Sanna Marinille (sd) kirjeen, jossa hekin pyytävät rajan avaamista työntekijöille. Kirjeessä vedotaan maiden hyvään tartuntatilanteeseen, mutta myös Suomen ja Viron keskinäiseen riippuvuuteen. Suomessa yritykset kärsivät ilman virolaista työvoimaa, Virossa taas odotetaan jo suomalaisia turisteja takaisin. Liitto vakuuttaa, että rajojen avautuessa tiukoista hygieniavaatimuksista pidettäisiin kiinni huolellisesti.

”Viron ja Suomen tulisi olla samaa taloudellista aluetta, jossa maiden välinen liikenne olisi vapaata molempien maiden kansalaisille”, englanninkielisessä kirjeessä sanotaan.

Viron ja Latvian rajalla on Torniota ja Haaparantaa muistuttavia paikkoja, kuten virolaisen Valgan ja latvialaisen Valkan muodostama kaksoiskaupunki. Toisin kuin Suomen ja Ruotsin välillä, Virossa on päätetty pitää maaraja Latviaan auki, jotta työntekijät pääsevät kulkemaan.

Millaisia kokemukset Viron ja Latvian välisestä avoimesta rajasta ovat?

”Erittäin hyviä”, Saks toteaa.

Hallittu työmatkaliikenne rajan yli ei ole näkynyt piikkeinä tartuntatilastoissa. Ihmiset ovat olleet huolellisia ja varovaisia. Latvian koronavirustilanne on Euroopan parhaita, siellä on suuremmasta väkiluvusta huolimatta vähemmän tartuntoja ja kuolemia kuin Virossa.

Toisaalta Valgan ja Valkan kohdalla on maaraja, mikä on helpottanut kulkemista, Saks sanoo.

Suomen ja Viron rajan avaamisen edellytyksenä on varmistaa, että lauttamatkustamisen voisi toteuttaa turvallisesti ilman tartuntariskejä. Meriturvallisuuden takia ihmiset eivät saa istua autoissaan matkan ajan. Virossa hallitus on jo keskustellut toimista laivayhtiö Tallinkin kanssa.

”Lautoilla ollaan rajatussa tilassa parin tunnin ajan. Tilannetta voisi verrata elokuvissa tai teatterissa käyntiin”, Saks sanoo.

Virossa koronavirusrajoitukset ovat osin olleet huomattavasti tiukemmat kuin Suomessa.

Kukat tekevät yhä kauppansa, vaikka turisteja ei Tallinnaan tällä hetkellä tule. Kuva: Marko Mumm

Saarenmaa ja muita Viron saaria on eristetty Manner-Virosta kokonaan. Virossa noudatetaan niin sanottua 2 + 2 -sääntöä, eli ulkona saa liikkua korkeintaan kahden ihmisen ryhmissä, ja välimatkaa muihin on pidettävä vähintään kaksi metriä. Leikkipuistot, ulkoliikuntapaikat, ulkokuntosalit ja koirapuistot on suljettu.

Kauppakeskusten liikkeet on suljettu, uimahallit, kylpylät ja kuntosalit ovat kiinni. Toisin kuin Suomessa, kahvilat ja ravintolat ovat kuitenkin saaneet olla auki kello 22 asti iltaisin. Kouluissa siirryttiin etäopetukseen jo ennen Suomea.

Nyt rajoituksia on alettu purkaa. Tiistaina Saarenmaan erityisen tiukkoja rajoituksia lievennettiin, eli ihmiset saavat nyt liikkua saarilla vapaammin. Aiemmin Saarenmaan ja Muhun saarilla oireettomat ihmiset saivat poistua kodistaan vain erittäin hyvästä syystä, eli esimerkiksi kaupassa tai apteekissa käymistä tai työntekoa varten.

Toukokuun alusta Virossa avataan leikkipuistoja ja ulkoliikuntapaikkoja. Koulujen arvellaan palaavan lähiopetukseen toukokuun puolestavälistä alkaen, mikäli tartuntatilanne sen silloin sallii.

Poikkeusoloja on Virossa jatkettu 17. toukokuuta asti. Laiva- ja bussiliikenteen Manner-Viron ja Saarenmaan välillä odotetaan alkavan 18. toukokuuta.

Virossa valmistellaan nyt lakia, joka antaisi Terveysvirastolle ja hallitukselle laajemmat oikeudet toimia hätätilanteessa ilman, että maahan tarvitsee julistaa poikkeustilaa. Jos laki menee läpi ajoissa, voi olla että toukokuun 17. päivän jälkeen poikkeustilaa ei Virossa enää jatketa.

Kuten Suomessa, myös Virossa suuret tapahtumat ovat ainakin alkukesän kohdalta peruttu.

Akuutin tilanteen väistyttyä on Virossa hiljalleen käynnistämässä jo tilanteen jälkipuinti. Sen huomaa niin ihmisten käyttäytymisessä kuin myös julkisessa keskustelussa.

Maan suurimman sanomalehden Postimeehen pääkirjoituksessa todettiin torstaina, että pääministeri Jüri Rataksen tulisi väistyä kriisiä hoitavan ryhmän pääpaikalta, ja jättää epidemiaan liittyvien yksityiskohtien hoitaminen asiantuntijoille ja muille ministereille. Käsien pesemisestä linjaamisen ja kauppakäyntien viilaamisen sijaan pääministerin tulisi keskittyä jo tulevaisuuteen ja suuren kuvan hahmottamiseen, pääkirjoituksessa sanotaan.

Pääministeri Ratas taas itse moitti tällä viikolla Terveysvirastoa koronavirusepidemian hoidosta. Erityisesti hän suomi virastoa siitä, että Italiasta päästettiin lentopallojoukkue Saarenmaalle maaliskuun alussa, vaikka tiedettiin, että virus jo leviää Italiassa. Epäillään, että Saarenmaalla ryöpsähtänyt tartunta-aalto sai alkunsa juuri kyseisen joukkueen vierailusta.

Terveysvirasto vastaa kritiikkiin sanomalla, että maaliskuun alussa Virossa ei vielä tehty päätöksiä yksittäisten tapahtumien perumisesta, vaan kaikkiin tapahtumiin sovellettiin samoja varotoimenpiteitä. Siksi lentopallojoukkuettakaan ei kohdeltu eri tavalla kuin muita.

Ja oli italialaista joukkuetta tai ei, olisi virus silti levinnyt Virossa, Terveysviraston hätäyksikön johtaja Kadai sanoo. Pääministerin moitteet tuntuvat epäsopivilta, kun tilanne on vielä päällä, hän jatkaa.

”Mielestäni nyt ei ole oikea aika ja paikka syyllisten etsimiselle”, Kadai sanoo.

Ravintoloiden ja kahviloiden aukipitämisen ehtona on tiukkojen hygieniavaatimusten noudattaminen. Kuva: Marko Mumm