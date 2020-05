Kuin olisi vienyt tikkarin lapselta. Niin helppoa se oli.

Saksassa Pohjois-Reinin ja Westfalenin paikallishallinto jakoi taloudellista tukea koronaviruksen torjuntatoimenpiteistä kärsiville yrityksille. Tuen hakeminen oli yksinkertaista: piti vain täyttää verkkolomake ja lähettää skannattu kuva henkilöllisyystodistuksesta. Se oli niin helppoa, että verkkorikolliset loivat kopioituja sivuja, lähettivät linkkejä seudun yrittäjille, keräsivät kopiot heidän passeistaan ja hakivat tuet heidän puolestaan.

Poliisi epäilee Pohjois-Reinin ja Westfalenin rahoja kadonneen rosvoille vähintään 32 miljoonaa ja korkeintaan 100 miljoonaa euroa, kertoi saksalainen Tagesschau.

Huijaus oli toteutustavaltaan hyvin yksinkertainen ja ylipäätään mahdollinen, koska rahaa jakanut hallinto ei edellyttänyt hakijoilta vahvaa tunnistautumista. Tapahtunut on myös koulukirjaesimerkki siitä, miten rikollisuus ei juuri moraalisia hyveitä tunnista. Tilaisuus tekee varkaan myös pandemian aikana.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime eli GI-TOC on Sveitsin Genevestä käsin johdettu, yli 500:sta järjestäytyneen rikollisuuden tutkijasta koostuva verkosto. Se julkaisi maaliskuun lopussa raportin siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut heidän tutkimuskohteisiinsa. Raporttiin osallistui 18 tutkijaa. Tuolloin todettiin, että pandemia on vielä verraten aikaisessa vaiheessa, mikä vaikeuttaa vaikutusten arviointia siinä missä vastatoimiakin. Jo silloin tutkijat kuitenkin totesivat, että eräiden järjestäytyneen rikollisuuden alojen toiminta oli selkeästi vähentynyt. Samalla kuitenkin kriisiaika tarjosi uusia tilaisuuksia ja toimintatapoja.

Raportin julkaisusta on kulunut nyt noin kuukausi. Voidaan kuitenkin olettaa, että suuret linjat eivät ole siinä ajassa muuttuneet tuntuvasti.

Katsotaan ensin, miten järjestäytyneen rikollisuuden toiminta on vaikeutunut.

Ainakin kaduilla tapahtuva rikollisuus on vähentynyt liikkumisrajoitusten takia.

Kiinni jää aiempaa herkemmin, kun kaupungeissa liikkuu enemmän poliiseja, jopa armeijaa, valvomassa rajoituksia. Ryöstöt ja murhat ovat vähentyneet, ja esimerkiksi El Salvadorissa kirjattiin poikkeuksellinen ajanjakso, jolloin neljään päivään ei tapahtunut yhtäkään henkirikosta. Bosniassa paikalliset autovarkaat kertoivat verkostolle, että varkauksista jäisi nyt kiinni, kun muita ihmisiä on liikkeellä niin vähän.

Poliisit vartioivat henkirikospaikkaa Ayutuxtepequessa El Salvarodissa. Viime viikkoina jengiväkivalta on jälleen kääntynyt kasvuun koronavirusrajoituksista huolimatta. Kuva on otettu huhtikuun 28. päivä. Kuva: Yuri Cortez / AFP

Liikkumisrajoitukset rajoittavat myös rikollisten liikkeitä. Tästä syystä esimerkiksi Balkanin maissa paikalliset järjestöt arvioivat, että järjestäytyneen rikollisuuden tekemät henkirikokset vähenevät rajusti.

Italiassa liikkumisrajoituksista syntyi tapahtumaketju, jonka johdosta poliisi onnistui pidättämään jo pitkään etsintäkuulutettuna olleen ‘Ndrangheta-mafiajärjestön johtohahmo Cesare Cordin.

La Reppublica-lehden mukaan Cordille liikkumisrajoitusten aikana ruokaa viemässä ollut mies tuli poliisin pysäyttämäksi, kun poliisi valvoi liikkumisrajoituksia. Mies kertoi olevansa viemässä ruokaa, ja antoi rehellisesti osoitteen. Talo vain sattui olemaan autio, ja kun poliisi kiinnostui siitä, miksi autiotaloon viedään ruokaa, sieltä löytyi tupakalla ollut mafiapomo.

Vaikeuksia on ollut myös tuoteväärennösten kansainvälisellä kaupalla.

Tuoteväärennösten suurin valmistusmaa on Kiina. Kun koronavirusepidemia iski ensimmäisenä Kiinaan, rajoitustoimena suljettiin tehtaita. Myös kansainvälinen poliittinen paine on saanut Kiinan tullilaitoksen tarkkaavaisemmaksi sen jälkeen, kun useat sairaalatarvikkeita tilanneet valtiot ovat valittaneet saamistaan sekundatuotteista.

Kiinalla on rooli myös Yhdysvaltojen huumemarkkinoilla. Meksikolaiset huumekartellit nimittäin tilaavat Kiinasta sekä opiaattien että metamfetamiinin valmistamisessa tarvittavia kemikaaleja, ja ilman valmistusaineita tuotanto ei sujunut. Vaihtoehtoisia kemikaalitoimittajia oli Kiinasta rajoitustoimien aikana vaikeampaa löytää. Raportin mukaan tämä heijastui Yhdysvaltojen markkinoihin, sillä meksikolaiset huumekartellit salakuljettavat huomattavan määrän tuotteitaan Meksikon pohjoisrajan yli Yhdysvaltoihin.

Euroopassa salakuljetusta ovat haitanneet erityisesti kiristyneet rajatarkastukset. Tiukennettu rajavalvonta heijastuu niin tavaroiden, huumeiden kuin ihmisten salakuljetukseen.

Tyystin pysähdyksissä toiminta ei ole, mutta ihmissalakuljettajien työn vaikeuduttua he laskuttavat Eurooppaan pyrkiviltä entistä kovempia hintoja. GI-TOC:n raportin mukaan esimerkiksi Sahelin alueella ja sen kautta kulkevalla ihmissalakuljetusreitillä sijaitsevat kaupungit ja kylät ovat estäneet kauttansa kulkemista, ja kun salakuljettajat ovat etsineet vaihtoehtoisia reittejä, on syntynyt kahakoita, kun esimerkiksi egyptiläiset salakuljettajat ottivat yhteen libyalaisten salakuljettajien kanssa Egyptin rajalla.

Osa ihmissalakuljettajista on jättänyt työnsä kesken yksinkertaisesti siksi, että pelkää koronavirustartuntoja itsekin.

Euroopassa huumekauppa on rauhoittunut. Raportti uumoilee Itä- ja Etelä-Afrikasta saatujen tietojen perusteella, että muuallakin maailmassa heroiinin hinta nousee ja laatu laskee. Tämä johtuu siitä, että salakuljetus on vaikeutunut ja ainakin hidastunut. Kun rajavalvonta on tiukempaa, uusien reittien etsimiseen menee aikansa.

Huumeiden katukauppa saattaa myös siirtyä hiljentyneiltä kaduilta entistä voimakkaammin internetin piilopalveluihin.

Omat ongelmansa seuraa myös siitä, että kaikkien maiden taloudet kärsivät rajoitustoimista. Laman tuoma mahdollinen kurjistuminen saattaa lisätä esimerkiksi ihmissalakuljetusta köyhemmistä maista vauraampiin maihin.

Työttömyys ja yritysten vaikeudet voivat altistaa myös kiristykselle. Esimerkiksi Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on varoittanut, että ulkomaiden, kuten Kiinan ja Venäjän, valtiollinen vakoilu pyrkii käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja luomaan tällä tavalla vaarallisia sidoksia Ruotsiin ja ruotsalaisiin.

Toisaalta kaikkia kansallisuuksia ja sosioekonomisia ryhmiä sairastuttava kulkutauti ei ole niin mustavalkoinen asia. Yhden tappio on toisen hyöty, ja myös rikolliset ovat ihmisiä, jotka voivat sairastua.

El Salvadorissa ja Reutersin mukaan myös Brasilian Rio de Janeiron slummeissa eli faveloissa rikollisjengit ovat ryhtyneet käyttämään valtaansa pakottaakseen paikallisia noudattamaan karanteenimääräyksiä ja muita rajoituksia. Jopa terroristijärjestöksi mielletty Taleban aloitti Afganistanissa oman valistuskampanjansa, kertoi Al-Jazeera huhtikuun alussa.

Monet rikollisuuden alat arvioivat hyötyvänsä siitä, että poliisin huomio on ohjattu koronaviruksen torjuntaan ja esimerkiksi liikkumisrajoitusten valvomiseen.

GI-TOC kertoo raportissaan esimerkin Albaniasta, jossa odotetaan tavanomaista suurempaa kannabissatoa. Liikkumisrajoitukset kun astuivat voimaan juuri niihin aikoihin, kun kannabiksen kasvattajat tapaavat aloittaa ulkokasvatuskauden. Albanian ylityöllistetty poliisi ei kerta kaikkiaan ehdi valvoa ”puutarhurien” puuhia.

Albanian poliisi valvoi liikkumisrajoituksia pääkaupungissa Tiranassa 12. maaliskuuta. Kuva: Reuters

Kolumbia puolestaan on maailman suurin kokaiinin tuottaja. Sen rajoilla kulkee useita maan alle kaivettuja salakuljetusreittejä. Kun rajavalvontaa raja-asemilla on kiristetty, on riski, että järjestäytynyt rikollisuus auttaa myös ihmisiä kiertämään liikkumisrajoituksia maanalaisia väyliään pitkin.

Salametsästäjille koronavirus vaikuttaa liiketoimien kannalta olevan tuottoisaa, sillä esimerkiksi sarvikuonojen sarvista tehtyä jauhetta käytetään perinnelääketieteessä. Ainakin Kiinassa ja Laosissa jauhetta on mainostettu parannuskeinona koronavirukseen, mikä kasvattaa salametsästettyjen sarvien kysyntää. Mitään todellista vaikutusta jauheella ei ole.

Koronavirukseen liittyvät tuotteet ovat aivan oma lukunsa.

Kun virus alkoi levitä Euroopassa, monessa maassa murehdittiin hengityskoneiden riittävyyttä. Desinfiointiaine loppui. Hengityssuojaimet loppuivat. Pian maailmalta alkoi kantautua uutisia salakuljetuksesta: laittomia lasteja jäi kiinni Ukrainassa, Azerbaidžanissa ja Iranissa. Väärennöksiä on liikkunut laajasti, ja esimerkiksi Italiassa poliisi takavarikoi niitä useilla alueilla.

Maaliskuussa kansainvälinen poliisijärjestö Interpol ryhtyi toimiin. Operaatio Pangea -nimellä kutsutussa hankkeessa 90 maan lainvalvontaviranomaiset kitkivät yhteistyössä lääke- ja lääkintätarvikeväärennöksiä. Takavarikkoon saatiin noin 14 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin arvosta väärennettyjä tai muuten haitallisia lääkintätarvikkeita kuten koronavirustestejä. Yhteensä 121 ihmistä pidätettiin.

Järjestäytynyt rikollisuus on soluttautunut joissain maissa syvälle terveydenhuoltojärjestelmään, GI-TOC kirjoittaa raportissaan.

Italiassa mafiajärjestöt tapaavat järjestellä jäseniään sairaaloiden hallintoon, mikä mahdollistaa niiden rahavirtoihin ja investointeihin vaikuttamisen sisältä päin. Tämä voi johtaa siihen, että terveydenhuollon laatu heikkenee. Esimerkiksi vuonna 2018 Italiassa kävi ilmi, että ‘Ndrangheta-järjestön omistuksessa olleet ambulanssit olivat varustukseltaan puutteellisia ja perin huonossa kunnossa. Niistä oli esimerkiksi jarrut rikki, kertoi La Reppublica.

Italian Kalabriassa sijaitseva Locrin sairaala ei pysty hoitamaan potilaita, sillä paikallinen mafiajärjestö on sotkenut sen raha-asiat. Velkaa on satoja miljoonia, laitteet toimivat milloin sattuu, eikä lääkäreitä riitä. Kuva on otettu 7. huhtikuuta. Kuva: Gianluca Chininea/ AFP

Piittaamattomuuden lisäksi ongelmana on myös korruptio. Koko Euroopassa keskimäärin 19 prosenttia potilaista oli maksanut lahjuksia saadakseen terveydenhuoltoa tai etuoikeutetun aseman terveydenhuollossa. Kolme vuotta sitten tehdyssä EU-tutkimuksessa esimerkiksi Slovakiassa lahjuksia kertoi maksaneensa lähes puolet, 41 prosenttia.

Mitä enemmän korruptiota, sitä heikompaan asemaan köyhä jää, kun sairastuu. Vaikutus terveydenhuoltojärjestelmään on samaa sukua kuin mafiajärjestöjen rikkinäisillä ambulansseilla: järjestelmä ei toimi täysillä. Se tarjoaa heikkolaatuista hoitoa, tai se tarjoaa sitä valikoiden.

Terveydenhuollon kuormittuessa rikolliset näkevät sielläkin helppoja ansainnan paikkoja. Esimerkiksi kiristyshaittaohjelmia levittävät verkkorikolliset ottivat sairaalat kohteikseen jo ennen koronaviruspandemiaa, mutta nyt niitä pidetään erityisen hedelmällisinä. Syy on kiireessä ja väsymyksessä. Silloin tarkkaavaisuus herpaantuu, ja kynnys klikata haitallista linkkiä on matalampi.

Tapauksia on ollut jo useita sekä Britanniassa että muualla Euroopassa. On lääkekehityksen kliiniseen testaukseen erikoistunut yritys, virustestauslaboratorioita, sairaaloita, luettelee talousuutistoimisto Bloomberg. Erityisen aktiivisesti terveydenhuollon kimpussa ovat olleet Maze-nimistä kirityshaittaohjelmaa levittävät rikolliset. Bloomberg kutsuu heitä reilusti ”hakkereiksi vailla omaatuntoa”.

Verkkohuijareille ympäri maailman koteihinsa eristetyt ja videokokouksissaan etätöitä tekevät ihmiset ovat otollista metsästysmaastoa. Koronavirus-aiheisten huijauksien lisäksi verkossa liikkuu etäkokouksiksi naamioituja haittaohjelmia. Kun koulut ovat kiinni ja koululaiset etäopetuksessa, myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvat verkkorikollisuuden muodot voivat kasvaa. Lapsiin kohdistuvasta seksuaalisen väkivallan riskistä verkossa on varoittanut ainakin Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI maaliskuussa.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa katsotaan jo aikaan, jolloin liikkumisrajoitukset ja poikkeustila ovat ohi. Mikä silloin on rikollisuuden tila ja mitkä muutokset jäävät pysyviksi, riippuu pitkälti siitä, millainen muu yhteiskunta on silloin. Seuraako maailmanlaajuinen lama? Miten lainvalvontainstituutiot kestävät tilanteen, lomautetaanko poliiseja?

Tulevaisuus on epävarma. Köyhyys ja työpaikkojen menetys voi johtaa yleiseen sekaannukseen ja ihmisten epätoivoon, mikä saattaa kannustaa kääntymään rikollisuuden puoleen. Siksi tarvitaan entistä tarkempaa seurantaa ja matalan kynnyksen puuttumista siihen, mitä havaitaan. Erityistä huomiota pitää kiinnittää terveydenhuoltosektoriin ja haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, ehdottaa GI-TOC raportissaan.