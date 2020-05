Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti torstaina nähneensä todistusaineistoa siitä, että covid-19-tautia aiheuttava virus olisi lähtöisin Wuhanin kaupungin virustutkimuksen instituutista.

”Kyllä olen, kyllä olen”, hän vastasi tiedotustilaisuudessa kysymykseen, onko hänelle esitetty asian puolesta todistavaa näyttöä.

Trump sanoi ettei hän kuitenkaan voi kertoa, millaista tietoa hänellä on. ”Minulla ei ole lupa kertoa sitä.”

Samassa yhteydessä hän sanoi, että Maailman terveysjärjestön WHO:n pitäisi hävetä sitä, että järjestö olisi toiminut Kiinan ”PR-agenttina”. Trump ilmoitti äskettäin, että Yhdysvallat keskeyttää maksut WHO:lle, jota se syyttää pandemiaan liittyvistä karkeista virheistä.

Trumpin kommentit näyttävät ajavan hänet jälleen kerran vastakkain tai ainakin eri raiteille Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön kanssa. Torstaina Kansallisen tiedusteluviraston lausunnossa todettiin, että uusi koronavirus ”ei ole ihmisen tekemä tai geneettisesti muunneltu”, ja tämän suhteen ”tiedusteluyhteisö yhtyy laajaan tieteelliseen konsensukseen”.

On teknisesti mahdollista, että uutta koronavirusta olisi tutkittu laitoksen laboratorioista ja se olisi tarttunut johonkin työntekijään. Tätä myös Yhdysvaltain tiedusteluväki edelleen tutkii, mutta ei vaikuta saaneen asiasta näyttöä – toisin kuin Trump.

Toisena vaihtoehtona Yhdysvaltain tiedusteluväki selvittää, olisiko virus siirtynyt ihmisiin jonkinlaisen ihmisten ja tartunnan saaneen eläimen suoran kontaktin kautta, lausunnossa todettiin. Tämä on myös tutkijoiden yleisen kiinnostuksen kohde.

Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltain viranomaisten kannanotto, jolla pyrittiin ampumaan alas sars-cov-2-virukseen liittyviä salaliittoteorioita. Yhdysvalloissa ja muuallakin on vallalla teoria, jonka mukaan virus on lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta ja olisi jopa kiinalaisten kehittämä bioase.

Salaliittoteorian siipiä on kasvattanut tosiasia, että Wuhanissa sijaitsee koronavirusten alkuperää tutkiva virustutkimuslaitos.

Wuhanin virustutkimuksen instituutin rakennus. Kuva: Hector Retamal / AFP

The Washington Post -lehti kertoi perjantaina, että Wuhanin instituutissa on vuosien ajan tutkittu lepakoita ja niissä esiintyviä monia eri koronaviruksia. Löydöistä on julkaistu yli 40 erilaista tutkimuspaperia, joten mistään yksinomaan salaisesta toiminnasta ei ole kyse.

Sars-cov-1:n oletetaan tarttuneen jonkin mekanismin kautta lepakoista ehkä sivettikissoihin ja mahdollisesti niistä ihmisiin. Ensimmäiset tapaukset todettiin Kiinan Guangdongin maakunnassa vallitsevan käsityksen mukaan marraskuussa 2002.

Myös uuden sars-cov-2:n arvellaan olevan lähtöisin lepakoista, josta se on saattanut siirtyä välieläimen kautta ihmisiin.

Salaliittoteorioita on voimistanut sekin, että Kiina salasi uuden koronavirustaudin olemassaolon jopa puolentoista kuukauden ajan. Lisäksi sen ensiksi ylläpitämä selitys viruksen alkuperästä on kyseenalaistettu.

Kiina panttasi myös pitkään tietoa siitä, että virus tarttuu ihmisten välillä: asia vahvistettiin 20. tammikuuta, ainakin 50 päivää ensimmäisestä tunnetusta tapauksesta.

Kiina antoi pitkään ymmärtää, että ensimmäiset covid-19-tapaukset olivat peräisin villieläimiä ja kalaruokaa myyneeltä Huanan-torilta Wuhanista. Kiinalaistutkijat selvittivät kuitenkin jo tammikuussa, että monilla ensimmäisillä covid-19-tapauksilla ei ollut mitään yhteyttä toriin.

Huanan-tori Wuhanissa suljettiin koronavirusepidemian alkuvaiheessa. Kuva: Aly Song / Reuters

Donald Trump on halunnut toistuvasti alleviivata Kiinan syyllisyyttä pandemiassa. Hän on usein kutsunut uutta virusta ”kiinalaiseksi virukseksi”.

Joidenkin arvioiden mukaan Trump pyrkii nostamaan Kiinan sättimisen keskeiseen osaan tämän vuoden vaalikampanjassaan, kuten hän teki myös 2016. Tuolloin hän syytti Kiinaa toistuvasti epäreiluista otteista maailmankaupassa.

Hänen virkakaudellaan maat ovat ajautuneet rajuun kauppasotaan. Pew-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan republikaaneista 72 prosenttia ja demokraateista 62 prosenttia sanoo, että heidän tuntemuksensa Kiinaan liittyen ovat kielteisiä. Vuonna 2005 vain runsas kolmasosa kansasta suhtautui Kiinaan kielteisesti.

”Kiina ei ole liittolainen eikä ystävä. He haluavat lyödä meidät ja omistaa maamme”, Trump totesi Twitter-viestissään jo vuonna 2011.

Tuohon aikaan Trumpin sanomisiin ei kiinnitetty vielä paljonkaan huomiota. Kyseisellä tviitillä oli nykymääriin verrattuna laimea vastaanotto 305:llä ”tykkäyksellä”.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump asettuu poikkiteloin Yhdysvaltain tiedusteluelinten kanssa. Hän on esimerkiksi toistuvasti kyseenalaistanut tiedusteluväen analyysin siitä, että Venäjä sekaantui Trumpin voittamiin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin 2016.

Viime vuoden heinäkuussa Trump pyysi puhelimessa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä selvittämään, olivatko venäläisten sijaan ukrainalaiset tahot sekaantuneet vuoden 2016 vaaleihin, mitä pidetään yleisesti ottaen villinä salaliittoteoriana.

Puhelu johti lopulta virkarikosoikeudenkäyntiin, jonka Trump voitti helmikuun alussa senaatin republikaanien äänillä.

Trump on muutenkin salaliittojen ystävä. Hän rakensi poliittista uraansa ja kannattajakuntaansa toistelemalla vuosien ajan, että hänen edeltäjänsä Barack Obama ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa. Tuolloin Obaman esittämä syntymätodistuskaan ei kelvannut todistusaineistoksi Trumpille ja muille ”birthereille”.

Yhdessä vaiheessa Trump vetosi maailman hakkeriyhteisöön, jotta nämä kaivaisivat esiin totuuden Obaman taustasta.

Syyskuussa 2016 Trump piti tiedotustilaisuuden, jossa hän myönsi viimein Obaman syntyneen Yhdysvalloissa. Samassa yhteydessä hän syytti Obaman syntymään liittyvän salaliiton aloittamisesta demokraatti Hillary Clintonia.

Trump kehui itseään siitä, että salaliitto voidaan vihdoin julistaa kuolleeksi.