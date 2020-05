Pohjois-Korean johtaja KimJong-un on tehnyt ensimmäisen julkisen esiintymisensä noin kolmeen viikkoon, kertoo Pohjois-Korean oma uutistoimisto KCNA. Valtion hallinnassa olevan uutistoimiston mukaan Kim vieraili lannoitetehtaan avajaisissa perjantaina.

Huhut Kimin terveydentilasta ovat velloneet maailmalla viime viikkoina.

Eteläkorealaisen Pohjois-Koreaa seuraavan Daily NK -sivuston tietojen mukaan Kimille olisi tehty sydänleikkaus 12. huhtikuuta. Tämän jälkeen Kimin huhuttiin jopa kuolleen.

Spekulaatiot yltyivät, kun Kimiä ei näkynyt hänen isoisänsä, Pohjois-Korean ensimmäisen johtajan Kim Il-sungin syntymäpäivän juhlinnassa 15. huhtikuuta. Se on Pohjois-Koreassa tärkeä juhlapäivä.

Kim oli edellisen kerran julkisuudessa 11. huhtikuuta.

Sisar tarkkailee taustalla, kun Kim Jong-un leikkaa nauhaa. Kuva: KCNA

Koska kaikki valta on Pohjois-Koreassa keskitetty Kimille, hänen terveydentilallaan on suuri merkitys maan tulevaisuuden kannalta. Kimin syntymävuodesta ei ole vedenpitävää tietoa, mutta hän on syntynyt 1980-luvun alkuvuosina.

Korea Risk Group -ajatushautomon johtaja Andrei Lankov on sanonut, että kaikkiin tietoihin Kimin terveydestä kannattaa suhtautua varauksella, vaikka näin pitkä poissaolo julkisuudesta onkin epätavallista.

Vuonna 2014 Kimiä ei nähty julkisuudessa kuuteen viikkoon. Tuolloin hän ilmeisesti oli jalkaleikkauksessa, mihin viittasi sekin, että hän käytti jonkin aikaa keppiä.

Eristäytynyt Pohjois-Korea antaa maan asioista äärimmäisen vähän tietoja ulkomaailmalle. Kim isä ja edeltäjä Kim Jong-il oli kuolleena ainakin kaksi päivää ennen kuin asiasta kerrottiin sisäpiirin ulkopuolelle. Kim Jong-un on johtanut Pohjois-Koreaa vuodesta 2011.

Valokuvien perusteella lannoitelaitoksen avajaisissa oli mukana myös diktaattorin sisko Kim Yo-jong, josta on veikattu myös veljensä seuraajaa. Kim Yo-jong työskentelee puolueen propagandatoimiston varajohtajana.