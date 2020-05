Asiakkaiden testamenttitoimeksiannot ovat pitäneet Lontoossa toimivan juristin Outi Hubbardin koronakeväänä kiireisenä. Hubbard on tehnyt jo viikkojen ajan etätöitä kotoa käsin. Kuva: Mark Earthy

Koronavirus on saanut monet ajattelemaan elämän rajallisuutta ja kuolemaa. Tämä taas herättää käytännönläheisen kysymyksen: olisiko viimeinkin aika laittaa oma testamentti kuntoon?

Pandemia on aiheuttanut Britanniassa piikin testamenttien tekemiseen. Sen on huomannut myös Lontoossa toimiva britanniansuomalainen juristi Outi Hubbard.

”Asiakkaat alkoivat kysellä testamenteista selvästi normaalia enemmän jo helmi–maaliskuun vaihteesta lähtien”, Hubbard kertoo.

Tahti kiihtyi maaliskuussa vähän ennen kuin Britannian pääministeri Boris Johnson päätti tiukoista liikkumisrajoituksista.

”Pariin viikkoon ei tehty juuri muuta kuin testamentteja.”

Testamenttikiireistä ovat kertoneet myös kollegat muista toimistoista eri puolilta Britanniaa.

Vaikka iso osa toimeksiannoista on tullut varttuneilta asiakkailta, on joukossa nuorempiakin. Nyt ovat aktivoituneet esimerkiksi ne, joilla testamentti on roikkunut hoidettavien asioiden listalla jopa vuosikaudet.

”Kyselyjä tulee yhä noin kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna.”

Hubbard on osakkaana siviilioikeuteen erikoistuneessa länsilontoolaisessa Hubbard, Pegman & Whitney -asianajotoimistossa. Toimiston väki on ollut koronaviruksen takia etätöissä jo viikkojen ajan.

Hubbardkin tekee töitä kotoa käsin. Läppäri, työpaperit ja teekuppi siirtyvät sään salliessa puutarhaan.

Asiakkaita ei juuri enää tavata naamasta naamaan. Neuvonpito täytyy käydä muun muassa Facetimen ja Skypen välityksellä. Tuttuja asiakkaita voi neuvoa vanhanaikaisesti puhelimitse.

”Heidän äänensä tunnen.”

Testamentin tekemiselle nykyiset koronarajoitukset aiheuttavat ongelmia.

Testamentin tiukat muotosäännökset edellyttävät, että testamentintekijän allekirjoituksen todistaa oikeaksi kaksi samaan aikaan läsnäolevaa riippumatonta todistajaa. Laki on sama myös Suomessa.

”Todistajista ei voi tinkiä. Tapaaminen pitää järjestää esimerkiksi ulkona turvavälejä noudattaen. Allekirjoitukset voi hoitaa vaikkapa auton konepellillä.”

Englannin ja Walesin asianajajaliitossa (Law Society) on ollut kuulemma puhetta, että pitäisikö määräystä kahdesta todistajasta yrittää lieventää. Hubbard itse pitää kuitenkin hyvänä, että todistajia vaaditaan kaksi. Se ehkäisee väärinkäytöksiä.

Covid-19:ään liittyviä kuolemantapauksia oli lauantaihin mennessä todettu Britanniassa 28 131. Moni käyttää Lontoossakin jo kasvomaskia, vaikka se ei olekaan pakollista. Kuva Lontoon Brixtonista viime tiistailta. Kuva: HANNAH MCKAY / REUTERS

Aiemmin huhtikuussa apulaisoikeusministeri Alex Chalk kertoi, että hallitus aikoo harkita tulevaisuudessa teknologian tarjoamia uusia mahdollisuuksia esimerkiksi todistamiseen. Koronakriisiin muutokset eivät kuitenkaan ehdi.

”Kahden todistajan vaatimus suojelee testamentintekijöitä”, Chalk ilmoitti.

Todistajavaatimuksesta on jo nyt vapautettu sotatantereella palvelevat brittiarmeijan sotilaat ja muut työntekijät. Chalkin mukaan poikkeus ei kuitenkaan sovellu siviilikriisiin.

Juristia testamentin tekemiseen ei kuitenkaan vaadita sen enempää Englannissa kuin Suomessakaan. Testamentin voi kirjoittaa itsekin, kunhan muistaa hankkia todistajat.

”Englannissa on kuitenkin tärkeää, että testamentin sanamuodot ovat oikein. Tekijän tahto ei välttämättä toteudu, jos se on ilmaistu epäselvästi.”

Toisin kuin Suomessa, Englannissa ei tunneta lakiosaa. Omaisuutensa saa jättää kelle haluaa. Rintaperilliset eli lapset jälkeläisineen voi ohittaa kokonaan.

Korona-aikana ei voi välttyä surullisiltakaan uutisilta. Hubbard kertoo, että viikon aikana asiakkaista kahdeksan on kuollut. Heistä noin puolet on todennäköisesti koronaviruksen uhreja.

Kuolema on käynyt lähipiirissäkin. Viime viikolla haudattiin Hubbardin hyvän ystävän 61-vuotias aviomies. Muuten täysin terve mies oli saanut koronavirusoireita, mutta hän ei ollut päässyt sairaalaan. Sitten yöllä sydän petti.

”Koronatestiä ei tehty, mutta sairaalan mukaan hän kuoli mitä todennäköisimmin covid-19-tautiin.”

Hautajaisiin sai osallistua vain kymmenen henkilöä. Hubbard oli itse mukana jättämässä jäähyväisiä.

Koronaviruksen takia tehohoitoon joutunut pääministeri Boris Johnson palasi kuluvalla viikolla töihin ja osallistui tiistaina hiljaiseen hetkeen terveydenhoitoalan työntekijöiden kunniaksi. Kuva: Stefan Rousseau / AFP

Britanniassa korona-ajan testamentin tekoon neuvoo muun muassa arvostettu ja riippumaton kuluttajalehti Which. Lehden mukaan lakiasiaintoimistoille tulvii nyt testamenttitoimeksiantoja.

Britanniassa iso osa juristikuntaa luetaan korona-aikana avaintyöntekijöiksi.

Suomessakin on havaittu, että koronaviruspandemia on voimistanut intoa tehdä testamentti.

”Asiakkaat ovat jonkin verran aktivoituneet. Sen olen huomannut itse sekä kuullut kollegoilta. Mistään dramaattisesta muutoksesta ei voi kuitenkaan puhua”, Suomen asianajajaliiton hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju kertoo.

Räihä-Mäntyharju on tamperelaisen Tempo-asianajotoimiston osakas. Hän on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen.

Korona-aikana testamentintekoon ovat ryhtyneet etenkin vanhemmat ikäluokat. Normaaliaikoina ikäkirjo on kuulemma laajempi.

Suomessa aivan kuin Britanniassakin asianajajat neuvovat asiakkaitaan nyt etäyhteyksien avulla.

”Ketterästi se käy ikäihmisiltäkin Teamsin käyttö.”

Ennen koronavirusta etäkokouksia oli pidetty hyvin vähän. Tilanne on muuttunut siltä osin paljon.

Testamentin todistamisesta ei Suomessakaan voi tinkiä.

”Testamentti on muotomääräinen oikeustoimi. Todistamiseen ei ole kiertotietä”, Räihä-Mäntyharju sanoo.

Järjestelyissä pitää käyttää luovuutta. Tarvittaessa tullaan yhä toimistolle ja noudatetaan tiukasti turvavälejä ja muita varotoimia.

On myös mahdollista, että testamentin tekijä pyytää todistajiksi vaikkapa ystäviään tai naapureitaan. Muodollisuudet voidaan hoitaa vaikkapa ulkona kaupungin keskustassa.