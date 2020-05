Potilasmäärä on pidettävä sellaisena, että kaikki saavat tarvitsemansa hoidon. Tämä on koronavirukseen liittyvien toimien ylin tavoite myös Ruotsissa.

Tavoitteessa on virallisten tietojen mukaan myös pysytty, vaikka Ruotsin tapausmäärä Suomeen nähden on moninkertainen.

Ruotsin viranomaiset toistivat tälläkin viikolla, että jokainen, joka tehohoidosta voi hyötyä, on sitä myös saanut.

Ilman terveydenhuollon ripeää uudelleenjärjestelyä tämä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista. Katto ei ole tullut vastaan, koska kattoa on nostettu.

Koko maassa tehohoitopaikkojen määrä on kaksinkertaistettu, Tukholman alueella nelinkertaistettu.

Lisäksi Tukholman läänin tehohoidon henkilökunta on jo kuukauden ajan tehnyt töitä niin kutsuttujen kriisisopimusten alaisina. Hoitajille ja lääkäreille voidaan määrätä ylipitkiä päiviä tavallista korkeammalla palkalla.

Nyt Ruotsissa kysytään, kuinka kauan näin jaksetaan jatkaa.

Lauantaina Ruotsissa oli tehohoidossa 514 koronapotilasta. Luku on samaa suuruusluokkaa kuin Ruotsin tehohoitopaikkojen määrä ennen kriisiä. Nyt paikkamäärä on kasvatettu yli tuhanteen.

Silti Ruotsin tehohoidon koronapotilasmäärää voi pitää suurena. Suomessa valtioneuvosto lähtee päätöksissään siitä, että vähintään puolet tehohoidon paikoista on varattava muille kuin koronapotilaille.

Keskiviikkona Tukholman läänin sairaaloissa hoidettiin lähes tuhatta koronapotilasta, joista 207 sai tehohoitoa. Danderydin sairaala Tukholman pohjoispuolella on osallistunut koronakriisin hoitoon alusta asti. Kuva: Magnus Laupa

Yksi paljon koronapotilaita hoitanut sairaala on Danderydin sairaala Tukholman pohjoispuolella.

Infektiolääkäri Ulrika Marking vastaa puhelimeen keskiviikkona aamupäivällä. Hän haluaa ensimmäiseksi sanoa, että sairaalassa pärjätään.

”Minusta meillä kaikki on toiminut hyvin. Se johtuu siitä, että koko sairaala on järjestelty uusiksi.”

Kyltti Danderydin sairaalan ovella muistutti, että sairaalaan ei nyt oteta vierailijoita. Kuva: Magnus Laupa

Helpotusta tuo myös muiden potilaiden vähyys. Influenssapotilaiden määrä on romahtanut, kun ihmiset ovat viranomaisten suosituksesta alkaneet pestä käsiään.

”Jos meillä olisi normaali potilasvirta ja vielä koronatapaukset, sitten meillä olisi haasteita”, Marking sanoo.

Osa perussairaista yksinkertaisesti välttää nyt hoitoon hakeutumista, mikä ei tietenkään ole pidemmän päälle kestävää eikä sairaalan toiveissa.

Danderydin sairaalan infektioklinikkaa saa kuvata vain ulkoa päin. Jokaisen numeroidun oven takana on koronaviruspotilaita. Hoitajat tulevat huoneista ulos ulkokautta ja menevät sitten desinfiointihuoneeseen ennen seuraavan potilaan tapaamista. Kuva: Magnus Laupa

Moni osasto on omistettu pelkästään koronapotilaille, ja paikkamäärää on lisätty rajusti. Tilaa on kuitenkin vielä. Viime päivinä vakavasti sairaita potilaita on tullut sisään hieman aiempaa vähemmän.

”Se on ilahduttavaa. Pelkäsimme, että joutuisimme tilanteeseen, jossa potilaita olisi paljon enemmän.”

Markingin päivät koostuvat kiertämisestä. Hänen apuaan tarvitaan nyt eri puolilla sairaalaa. Lääkärit kaipaavat tukea koronapotilaita koskeviin päätöksiin.

Lääkäri Jonatan Haile, hoitaja Laura Serna ja infektiolääkäri Ulrika Marking desinfioivat välineitään Danderydin sairaalassa keskiviikkona. Kuva on otettu sairaalan sääntöjen mukaan oviaukon läpi niin, että kuvaaja seisoi huoneen ulkopuolella. Huoneessa ei ollut kuvatessa potilaita. Kuva: Magnus Laupa

Aina kun on mentävä alle kahden metrin päähän covid-19-potilaasta, Marking pukee päälleen suojavaatteet, maskin ja visiirin. Niitä on toistaiseksi riittänyt, vaikka varastoja ei juuri olekaan. Työpäivät venyvät.

”Moni terveydenhuollon työntekijä on nyt pannut yksityiselämänsä tauolle. Ainakin väliaikaisesti.”

Raskainta Markingin mielestä on epätietoisuus oikeasta hoidosta.

”Perustamme työskentelymme kokemuksille, joita olemme hankkineet parin viikon aikana. Emme ole lainkaan tottuneet sellaiseen.”

Suurin osa potilaista selviää niin hyvin, että hoito ei rasita psyykkisesti. Sitten on se vähemmistö, jolle käy huonosti. Osa kuolee.

”Ja kun ei sitten tiedä, olisiko voinut tehdä jotenkin eri tavalla. Se on kaikista kuluttavinta.”

Tietoa kertyy. Kun koronakriisi alkoi Danderydin sairaalassa, Markingin tai kenenkään muunkaan tiedossa ei vielä ollut, että verenohennuslääkkeistä voi olla hyötyä potilaille. Nyt siitä ollaan melko varmoja.

Markingin mukaan erityisesti tehohoidon henkilökunnan rasitus on jo pitkään ollut erittäin korkealla tasolla.

Sairaanhoitaja Laura Serna käyttää koronaviruspotilaita kohdatessaan suojamaskia. Kuva: Magnus Laupa

”Hyvin pitkällä aikavälillä tämä ei ole kestävää, mutta vielä jonkin aikaa tämä menee.”

Ruotsi ei virallisesti tavoittele epidemiassa niin kutsuttua laumaimmuniteettia. Viranomaisten lausunnoista paistaa kuitenkin läpi, että vasta-aineiden kertymisestä toivotaan lisäapua epidemian hidastamiseen.

Siksi Ruotsin koronakeskustelun toinen ydinkysymys kuuluu, kuinka moni viruksen on jo sairastanut tai ”sairastanut”. Oireet voivat olla hyvinkin lieviä tai mahdollisesti olemattomia.

Tähänkin kysymykseen haetaan vastausta Danderydin sairaalassa.

Erikoislääkäri Charlotte Thålin vastaa henkilökunnan vasta-ainetutkimuksesta. Kuva: Magnus Laupa

Erikoislääkäri Charlotte Thålin vetää tutkimusta, jonka tavoitteena on ottaa vasta-ainenäytteet kaikilta sairaalan työntekijöiltä. Kaikki haluavat mukaan.

”Kun vapautamme uusia testiaikoja, ne täyttyvät parissa minuutissa”, Thålin sanoo.

Testi on kehitetty Tukholman Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa, ja kontrollikokeissa sen tarkkuus oli sataprosenttinen.

Danderydin sairaalassa kerätään verinäytteitä henkilökunnalta, jotta saataisiin tietää, kuinka monella on jo veressä koronaviruksen vasta-aineita. Kuva: Magnus Laupa

Tulokset ensimmäisten viidensadan työntekijän näytteistä tulivat juuri. Kävi ilmi, että koronaviruksen oli saanut heistä jossain kohtaa kevättä joka viides.

Ruotsin viranomaisten matemaattisen mallinnuksen mukaan vappuna koronavirustartunnan olisi saanut Tukholman läänin asukkaista 26 prosenttia.

”Paine on tasaisen kovaa.”

Thålinin mukaan Danderydin sairaalan tulos osuu melko hyvin yksiin tämän arvion kanssa. Koska kyse on vasta-aineista, näytteet kuvastavat noin kolmen viikon takaista tartuntatilannetta.

Thålin miettii silti, pitäisikö tartunnan saaneiden osuus olla sairaalahenkilökunnan parissa suhteellisesti suurempi kuin väestössä yleensä.

”Me kuitenkin koko ajan tapaamme potilaita. Siksi pohdin, onko meillä yhteiskunnassa ihan niin yleisesti levinnyt tartunta kuin mitä uskotaan.”

Biolääketieteen opiskelija Henry Ng työskentelee Danderydin sairaalan laboratoriossa koronatestien parissa. Kuva: Magnus Laupa

Seuraavaksi Thålin aikoo katsoa, kuinka moni tartunnan saaneista on ollut töissä koronaosastoilla ja kuinka monella on ollut oireita.

Henkilökuntaa seurataan pitkään. Jatkotutkimuksissa nähdään, kuinka kauan vasta-aineet ovat veressä säilyneet. Siihen liittyy suuria toiveita.

”Jos vasta-aineita näkyy vielä vuoden päästä, teemme uudet testit vielä kolmen ja viiden vuoden päästä.”

Tämä on kuitenkin tässä vaiheessa arvailua. Vielä ei tiedetä, millaisen immuniteetin viruksen sairastaminen antaa.

Thålin hoitaa tutkimustyön ohella sairaalan koronapotilaita. Hänen mukaansa tilanne on ”stabiilin huono”.

”Paine on tasaisen kovaa.”

Myös Thålinia rasittaa tietämättömyys ja viisissä- ja kuusissakymmenissä olevat potilaat, joita ei aina voida tarpeeksi auttaa.

Analyytikko Ann-Christin Salomonsson työskenteli verinäytteiden parissa Danderydin sairaalan laboratoriossa keskiviikkona. Kuva: Magnus Laupa

”Osa on melko nuoria. Miksi osan tila huononee niin nopeasti? Sitä emme tiedä. Minusta se on hyvin epämiellyttävää. Tämä on ovela virus.”

Kysymykseen hoitohenkilökunnan jaksamisesta Thålin vastaa vastakysymyksellä. ”Mikä on jaksamisen määritelmä? Tästä tasosta me selviämme. Sen me kyllä teemme.”

Suomessa pelätään nyt, että rajoitusten purkamisen seurauksena edessä voisi olla kesällä tai syksyllä samankaltainen tai pahempi tartuntapiikki, joka Ruotsissa koettiin maaliskuussa ja huhtikuussa.

Danderydin infektiolääkäri Ulrika Marking ei halua neuvoa naapuria liikaa, mutta sen hän sanoo, että kaikki käytettävissä oleva aika kannattaa käyttää valmistautumiseen.

”Jos aikaa on jopa syksyyn asti, niin sehän on erinomainen tilanne suunnittelulle. Jos jo tässä vaiheessa esittää itselleen epämukavat kysymykset ja kuvittelee, millainen tilanne voisi olla, tulee kaikesta paljon yksinkertaisempaa.”