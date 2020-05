Maaliskuun 21. päivänä Venezuelan poliisin erikoisyksikön FAES:n joukot tunkeutuivat Darvinson Rojasin kotiin ja veivät hänet mennessään. He tulivat naamioituneina, aseistautuneina ja illan pimeydessä, kuten tällaisissa tapauksissa usein toimitaan.

Kuukautta aiemmin, toisella puolella maailmaa, Iranin vallankumouskaartin sotilaat pidättivät Mohamed Mosaedin ja veivät hänet kuulusteluihin.

Nämä tapahtumat voivat tuntua täysin irrallisilta, mutta sitä ne eivät ole. Venezuelalainen Rojas ja iranilainen Mosaed ovat kumpikin toimittajia. He olivat suututtaneet vallanpitäjät julkaisemalla koronavirustaudin leviämiseen liittyviä tietoja, jotka eivät heidän kotimaitaan mairitelleet.

”Kop kop! Tervehdys vapaaseen maailmaan! Käytin 42:ta eri välityspalvelinta kirjoittaakseni tämän! Miljoonilla iranilaisilla ei ole internetiä. Kuuluuko?” Mosaed totesi Twitter-viestissään hieman ennen kuin hänet pidätettiin.

Venezuelan johtajan Nicolás Maduron vuonna 2017 perustamia FAES-joukkoja pelätään, koska niiden epäillään surmanneen lukuisia kansalaisia parin viime vuoden aikana. Siksi tänään kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä on syytä juhlistaa sitä, että Rojas päästettiin kahdentoista päivän pidätyksen jälkeen vapaaksi ja hän voi jatkaa työtään.

Venezuelalainen poliisi kehotti megafonia avukseen käyttäen asukkaita palaamaan kotiinsa 18. maaliskuuta maan pääkaupungissa Caracasissa. Kuva: Roman Camacho / Zuma

Iranilainen Mosaed puolestaan elää epätietoisuudessa. Hän joutui kuulusteluiden aikana poistamaan sosiaalisen median tilinsä, ja nyt hän odottaa oikeudenkäyntiä, joka liittyy hänen viime vuonna tekemiinsä epäiltyihin ”rikoksiin”. Hän oli arvostellut Iranin internetrajoituksia ja twiittaillut tietoja Iranin johtoa arvostelleista mielenosoituksista.

Iranilaisia covid-19-taudin uhasta varoittaneen Mosaedin tavoitteleminen haastattelua varten ei tunnu viisaalta, koska se voisi pahentaa hänen tilannettaan. Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan vallankumouskaartin agentit olivat varoittaneet Mosaedia, että muille viestimille annetut haastattelut ja toiminta sosiaalisessa mediassa voidaan tulkita rikoksiksi.

Tällaiseen varoitukseen pitää suhtautua vakavasti, sillä Iran on ”normaaliaikoinakin” yksi pahimmista sanan- ja lehdistönvapauksien rikkojista maailmassa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan ainakin 860 toimittajaa on vangittu tai teloitettu sitten islamilaisen vallankumouksen vuonna 1979.

Rojasin ja Mosaedin tapaukset ovat vain pari esimerkkiä siitä, kuinka koronakriisi koettelee maailman lehdistönvapaustilannetta. Alan kansalaisjärjestöt ovat havainneet lehdistönoikeuksien heikentyneen joka puolella maailmaa: pidätyksiä, hyökkäyksiä toimittajia vastaan, kyseenalaista lainsäädäntöä...

Pandemian aiheuttamat vaikeudet kiihdyttävät jo ennestään kielteistä kehitystä. Viime vuonna Freedom House -järjestö totesi raportissaan, että lehdistönvapaudet ovat heikentyneet tasaisesti eri puolilla maailmaa jo vuosikymmenen ajan.

Jyväskylän yliopiston journalistiikan apulaisprofessori Turo Uskali sanoo, että nyt todistetaan ennennäkemätöntä kriisiä, joka uhkaa median vapautta ja toimintakykyä kaikenlaisten yhteiskuntajärjestelmien piirissä.

”Potentiaalia on siihen, että kaikkialla mennään huonompaan suuntaan”, Uskali sanoo.

Kiinaa on esimerkiksi syytetty disinformaation levittämisestä koronaviruskriisin aikana. Kuva: Thomas Peter / Reuters

Uskalin mukaan kriisiajat mahdollistavat päättäjille aina tilaisuuden lisätä kontrollia ja esimerkiksi runnoa läpi lakeja, joita ei normaalioloissa saataisi vietyä läpi. Monissa maissa mikään ei takaa, että tällaiset lait poistuvat, kun tautitilanne aikanaan hellittää.

Esimerkiksi Unkarissa on koronan torjunnan nimissä syrjäytetty parlamentti hätätilavaltuuksien vahvistajana, pantu vaalit jäähylle ja kavennettu median toimintavapauksia entisestään. Näin menetellään, kunnes hallitus eli Fidesz-puolue eli pääministeri Viktor Orbán päättää, että hätätila on ohitse.

Pandemiaan liittyvien ”väärien tietojen” levittämisestä voi seurata jopa viiden vuoden vankeustuomio.

Hallituksen aikeet hermostuttavat myös Puolassa, jossa oikeusvaltio ja media ovat olleet rajun höykytyksen kohteina jo vuosien ajan. Britanniassa asuva puolalaistoimittaja Krzysztof Dzieciolowski uskoo, että epidemia lujittaa entisestään maata johtavan Laki ja oikeus -puolueen (PiS) yksinvaltaista asemaa.

”Kriisi tulee vahvistamaan [myös] katolista kirkkoa, ja eurooppalaiset liberaalit arvot, oikeusvaltio, mediavapaudet – jotka ovat olleet hyökkäyksen alaisina viiden vuoden ajan – kärsivät lisää takaiskuja”, Dzieciolowski kertoo vastauksessaan HS:n lehdistönvapauskyselyyn.

Puolassa valtiollinen tv-kanava TVP on valjastettu PiS-puolueen äänitorveksi. Esimerkiksi viime syksyn vaalien alla kanavalla ylläpidettiin tarinaa, jonka mukaan PiS ja kirkko ovat yhdessä puolustamassa puolalaisten peruskristillisiä arvoja ”sateenkaari-ideologian” turmelevaa hyökkäystä vastaan.

Jos näin voi käydä Euroopan unionin jäsenmaissa, näkymät eivät voi olla paremmat esimerkiksi Intian Kashmirissa.

Eivätkä olekaan.

The Kashmir Press -uutissivuston perustaja Wasim Khalid kertoo, että paikallinen journalismi on jäänyt korona-aikana täysin hallituksen tiedonantojen varaan. Kyseessä on samainen Intian hallitus, joka riisui muslimienemmistöisen alueen autonomian viime vuoden elokuussa: poikkeustilan päälle on kiedottu uutta poikkeustilaa.

Khalidin mukaan toimittajat eivät pääse ulos, koska voimassa on ulkonaliikkumiskielto. Hallitus kohtelee hänen mukaansa tilannetta ”kuin sotilaallista harjoitusta”, eikä toimittajilla ole pääsyä asiantuntijoiden puoleen. Esimerkiksi epidemiatilanteesta annettujen tartunta- tai kuolleisuuslukujen totuuspohjaa ei pääse mitenkään arvioimaan.

”Hallitus vetoaa siirtomaavallan aikaisiin lakeihin yhdestä jos toisesta tekosyystä, jotta ihmisiä voi pidättää ’valheellisen tiedon’ levittämisestä. Se toimii pelotteena raportoida asioista totuudenmukaisesti”, Khalid kertoo.

Monilla tavallisilla ihmisillä eivät ole päällimmäisenä mielessä mediavapaudet tai muut ihmisoikeudet vaan selviäminen. Khalidin mukaan konfliktin koetteleman Kashmirin talous on romahtanut.

”Koronaviruksen tuoma epävarmuus ajaa ihmiset rääsyläisiksi. Kaikki kärsivät.”

Turo Uskali muistuttaa, että koronaviruksen torjumisen yhteydessä tulee mahdolliseksi – tai entistä helpommaksi – teknologinen kontrolli.

Näin siksi, että kansalaisten liikkeitä voidaan tarkkailla vaikkapa kännykkäsovellusten kautta epidemian vaimentamisen nimissä, sinänsä hyvällä ja kannatettavalla syyllä. Kiinassa kansalaisten valvonta on hiottu jo ennestään huippuunsa, ja nyt koronatilanne antaa täydelliselle valvonnalle viimeisen silauksen.

Vaikka Kiina on äärimmäinen esimerkki, saman teknologian hyödyntämisestä on kyse muuallakin. ”Myös länsimaissa pitää olla tarkkana, ettei yksityisyyttä niin vain anneta valtion haltuun”, Uskali sanoo.

Presidentti Donald Trump päivittäisessä koronaviruskatsauksessa Valkoisessa talossa 17. huhtikuuta. Trump lopetti tiedotustilaisuuksien järjestämisen 26. huhtikuuta harmistuttuaan lehdistön kysymyksistä. Kuva: Leah Millis / Reuters

Koronapandemian alkaminen Kiinasta teki kriisistä lähtökohtaisesti ongelmallisen. Hallitus yritti pimittää tiedon julkistamista mahdollisimman pitkään, missä tuhlaantui tärkeitä päiviä tai jopa viikkoja epidemian kuriin saattamisessa.

”Jos Kiinassa olisi ollut vapaa lehdistö, eikä ilmiantajia olisi hiljennetty, tämän muuttuminen pandemiaksi olisi voitu estää”, totesi Toimittajat ilman rajoja -järjestön Britannian-toimiston johtaja Rebecca Vincent CNN-kanavalle huhtikuussa.

Maailman terveysjärjestö WHO sai kuulla uudesta viruksesta päivä sen jälkeen, kun tieto livahti kiinalaislääkäreiden keskusteluryhmien kautta laajempaan sosiaaliseen mediaan viime vuoden lopulla. Ensimmäisestä Kiinan tietämästä tapauksesta oli kulunut ainakin puolitoista kuukautta.

Kun amerikkalainen historioitsija Walter Russell Mead leimasi helmikuun alussa The Wall Street Journal -lehden (WSJ) kommentissaan Kiinan ”Aasian sairaaksi mieheksi”, Kiina pillastui ja antoi lähtöpassit kolmelle WSJ:n toimittajalle.

Myöhemmin Kiina heitti maasta loputkin WSJ:n kirjeenvaihtajat sekä The New York Timesin että The Washington Postin toimittajat. Tätä perusteltiin sillä, että Yhdysvallat oli rajoittanut kiinalaistoimittajien määrää Yhdysvalloissa – mikä taas oli vastalause WSJ:n toimittajien ensimmäisiin karkotuksiin.

Niin sanotussa vanhassa maailmassa suomalaisten olisi ollut melko vaivatonta asettua amerikkalaisten puolelle, kun kyseessä ovat lehdistönvapaus, Yhdysvallat ja Kiina.

Mutta presidentti Donad Trumpin aikana tällaiset vanhat asetelmat ovat järkkyneet jo paljon ennen pandemiaa. Trump haukkui jo virkakautensa alussa mediaa stalinistisella termillä ”kansan vihollinen” ja on käyttänyt ilmausta myös koronauutisointia arvostellessaan.

Kun NBC-kanavan toimittaja Peter Alexander kysyi Trumpilta maaliskuussa, mitä hän haluaisi sanoa miljoonille amerikkalaisille, joita koronakriisi pelottaa, Trump vastasi hämmentävällä tavalla:

”Sanoisin heille, että sinä olet surkea toimittaja.”

Trump on levittänyt niin paljon perättömiä väitteitä koronaepidemiasta, että ainakin yksi julkinen radioasema on lakannut esittämästä Trumpin tiedotustilaisuuksia suorana suojellakseen kuulijoita pötypuheilta. Trumpin pohdintoja koronan hoitomuodoista on pidetty suorastaan hengenvaarallisina.

Kuulijoiden suojeleminen huuhaalta muistuttaa, että koronakriisi on tarjonnut tilaisuuden faktapohjaisen journalismin uudelle tulemiselle. Näin ajattelee esimerkiksi eteläafrikkalaisen North-West-yliopiston lehtori Cornia Pretorius.

”Perinteinen media nähdään jälleen tärkeäksi, ja samaan aikaan voimistuu ymmärrys, millaisia vaaroja liittyy vääriin tietoihin”, Pretorius sanoo.

Turo Uskali on samaa mieltä. Esimerkiksi Ylen uutissisältöä on kulutettu korona-aikana poikkeuksellisen innokkaasti, ja HS:n verkkoanalytiikka todistaa, että epidemiaan liittyvää tietoa suorastaan ahmitaan. Tiedejournalismi elää kuin parastakin valistusajan renessanssia.

”Nyt ihmiset viimeistään tajuavat, mikä arvo ja merkitys journalismilla on yhteiskunnassa. Sen merkitys on aivan korvaamaton. Tämä on vastaisku kaikenlaisille some-heitoille. Jos ihmiset todella haluavat tietää, mitä maailmassa tapahtuu, niin journalismi on se pääväylä, mitä kannattaa käyttää”, Uskali sanoo.

Suomi on monella mittarilla mitattuna maailman vapaimpia ja läpinäkyvimpiä yhteiskuntia. Huhtikuussa julkaistun tämänvuotisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksin mukaan Suomi on toiseksi vapain maa Norjan jälkeen.

Mutta se ei tarkoita, etteikö vallanpitäjien tekemisiä tulisi valvoa tarkasti myös Suomessa, Uskali sanoo. Hän mainitsee esimerkkinä Suomen Kuvalehden uutisen, jossa kerrottiin Huoltovarmuuskeskuksen kyseenalaisista kasvosuojainkaupoista.

Uskalin mukaan nyt on erityistä tilausta tutkivalle journalismille ja laajoja datamassoja hyödyntäville hankkeille. Niillä voidaan haastaa viralliset tiedot siitä, miten hyvä tai paha tilanne epidemian osalta vallitsee ja tarjota keskusteluapua siihen, mitä olisi järkevää tehdä.

Kun ilma on sakeana epävarmasta tiedosta ja miltei jokainen maa kulkee omia polkujaan, poliitikkojen päätöksiä on tarkasteltava jatkuvasti kriittisesti.

”On paljon tiedon keräämiseen liittyviä ongelmia ja vaikeuksia. Miten kestävää poliittinen päätöksenteko on, jos luvut ovat vääriä?” Uskali kysyy.

Pandemia on luonut lisäksi tilanteen, jossa mediatila täyttyy myös vertaisarvioimattomista lääketieteen tutkimustuloksista. Usein jää mainitsematta, miten epävarmalla pohjalla esitetty tieto on. Niinpä tieteellisiin teksteihin harjaantuneet ja niitä rauhallisesti arvioivat toimittajat nousevat arvoon arvaamattomaan.

Tästä päästään luontevasti ydinongelmaan, joka uhkaa journalismin laatua ja toimintamahdollisuuksia kaikkialla. Pandemia on tuonut mukanaan talouskurimuksen, joka tekee perusteellisen, aikaa ja resursseja vaativan journalismin vaikeaksi jopa vakiintuneissa demokratioissa.

Uusiseelantilainen Lifestyle Magazine -ryhmän päätoimittaja ja kustantaja Kate Coughlan esimerkiksi kertoo, että maan suurin aikakauslehtien kustannusyhtiö, saksalaisomisteinen Bauer Media jouduttiin sulkemaan koronan aiheuttamien talousongelmien takia. Useita tunnettuja aikakauslehtiä kuopattiin, ja 237 työntekijää jäi ilman töitä.

”Suurimmat uutismediayhtiömme ovat myös hyvin horjuvassa tilassa. Painettujen lehtien määrä tulee laskemaan entisestään, ja uutismedia siirtyy yhä enemmän valtion omistukseen”, Coughlan sanoo.

Tiedonvälityksen voikin sanoa ajautuneen ”täydellisen myrskyn” silmään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo ennestään laajoja alueita, joissa internetin ilmaistarjonnan paine ja mainosrahan hiipuminen ovat kaataneet sanomalehtiä ja tuottaneet ”uutiserämaita”, kuten amerikkalaistutkijat ilmiötä kutsuvat.

”Nyt, kun journalistisen, paikkansapitävän, varmistetun ja kriittisen tiedon tarve on suurimmillaan, kaupallinen media on joutunut koko ajan vähentämään toimintakykyään. Uutiserämaa-alue saattaa laajentua entisestään tämän kriisin pitkittyessä”, Uskali sanoo.

Dzieciolowskin, Khalidin, Pretoriuksen ja Coughlanin näkemykset ovat vastauksia HS:n kyselyyn, jota välitti toimittajille ja tutkijoille Reuters Institute for the Study of Journalism.