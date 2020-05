Pohjois-Korea

Pohjois-Korean ja Etelä-Korean sotilaat vaihtoivat laukauksia maiden välisellä raskaasti aseistetulla rajalla sunnuntaiaamuna, Etelä-Korean asevoimat kertoi uutistoimistojen mukaan.

The Korea Herald -lehden mukaan Pohjois-Korean sotilaat olivat ampuneet kohti eteläkorealaisten vartioasemaa Cheorwonin kaupungin alueella kello 7.41 aamulla, mikä sai Etelä-Korean ampumaan takaisin ja kuuluttamaan sanallisia varoituksia pohjoiskorealaisille. Kukaan ei haavoittunut välikohtauksessa.

Ammuskelu sattui päivä sen jälkeen, kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un nähtiin ensi kertaa julkisuudessa noin kolmeen viikkoon. Pohjois-Korean uutis- ja propagandatoimisto KCNA kertoi hänen vierailleen lannoitetehtaalla.

Kimin huhuttiin sairastuneen vakavasti tai jopa kuolleen. Lauantaina hänestä julkaistiin kuitenkin valokuvia ja videoita, joissa hän näytti hyvinvoivalta ja poltti tupakkaa. Kuvien päivämäärää ei ole vahvistettu.

Katoamisen on myös arveltu liittyvän koronaviruspandemiaan. Pohjois-Korean tartuntatilanteesta ei ole syntynyt selvää käsitystä. Eristäytynyt maa on pitkään vakuutellut, että tapauksia ei ole.

Eteläkorealaisen The Asan Institute for Policy Studies -tutkimuslaitoksen varapuheenjohtaja Choi Kang totesi uutistoimisto Reutersille, että ammuskelu rajalla saattoi olla Kimin tapa viestiä, että hän on yhä maansa johtaja.

”Eilen Kim yritti näyttää, että hän on täysin terve, ja tänään hän yrittää tukahduttaa kaikki arvelut siitä, että asevoimat eivät olisi hänen kontrollissaan”, Choi totesi.

Sotilaiden väliset ampumavälikohtaukset eivät ole aivan harvinaisia, mutta eivät myöskään kovin yleisiä Koreoiden rajalla, jota kutsutaan raskaasta aseistuksesta huolimatta demilitarisoiduksi vyöhykkeeksi. Maat eivät ole solmineet rauhansopimusta vuonna 1950–1953 käydyn sodan jälkeen.

Viimeksi rajalla ammuskeltiin ilmeisesti joulukuussa 2017, kun pohjoiskorealainen sotilas loikkasi Etelä-Koreaan.

Yleensä maiden suhteita kiristävät Pohjois-Korean ohjuskokeet sekä tykistöharjoitukset. Esimerkiksi huhtikuun puolivälissä Pohjois-Korea ampui lyhyen kantaman ohjuksia itärannikollaan vain päivä ennen Etelä-Korean parlamenttivaaleja.

Viime joulukuussa Pohjois-Korea piti tykistöharjoituksen lähellä maiden kiisteltyä merirajaa. Uutistoimisto AP tulkitsi kyseisen harjoituksen kielivän diktaattori Kimin turhautumisesta Yhdysvaltain kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat Koreoiden raja-alueella, Pohjois-Korean maaperällä 30. kesäkuuta. Kuva: Brendan Smialowski / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hieronut ratkaisua Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta, mutta viime aikoina hankkeessa ei ole tapahtunut mitään merkillepantavaa.

Trump tapasi Kimin viime vuoden kesäkuussa Koreoiden rajalla ja hän astui myös Pohjois-Korean puolelle ollen ensimmäinen maassa vieraillut amerikkalaispresidentti.

Pian tapaamisen jälkeen Pohjois-Korea uudisti perustuslakiaan tehden Kimistä muodollisestikin maansa valtionpäämiehen. Tämän spekuloitiin enteilevän sitä, että Pohjois-Korea valmistautuisi allekirjoittamaan rauhan Yhdysvaltain kanssa.

Yhdysvalloilla on runsaat 28 000 sotilasta Etelä-Koreassa. Korean sodassa kuoli runsaat 36 500 Yhdysvaltain sotilasta.