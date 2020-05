”Oletteko menossa Berliiniin? Onko teillä Saksan-passia tai koti Berliinissä?”

Finnairin virkailijan on helppo arvata matkustajien määränpää, sillä vaihtoehtoja näin vapunpäivän iltapäivällä on enää pari. Kysymyksistä tulee selväksi, että lentäminen on mahdollista vain poikkeuksellisista syistä. Olemme menossa kotiin Berliiniin, joten pääsemme eteenpäin.

Lentoasemalla vallitsee aavemainen tunnelma. Täällä jos missä voi aistia koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset maailmanjärjestykseen. Julkinen liikenne, junat ja bussit, Helsinki-Vantaalle on lopetettu kokonaan. Ihmisiä aiemmin niin ruuhkaisessa lähtöhallissa on alle kymmenen.

Lentokenttäkuulutus neuvoo Suomeen palaavia matkustajia ottamaan yhteyttä neuvontatiskiin, jos kuljetus tai karanteenipaikka puuttuu. Suomessa on voimassa suositus kahden viikon kotikaranteenista maahantulon jälkeen.

Turvatarkastuksen jonotusalue on tyhjä, ja vain yksi turvaportti on käytössä. Turvatarkastuksesta ei kävellä tax free -kauppoihin kuten ennen, sillä kaupat ovat kiinni.

Aiemmin lentoaseman liikkeillä oli 60 000 potentiaalista asiakasta päivässä, nyt täällä on yhtä vilkasta kuin Pieksämäen asemalla, korkeintaan.

Lentokentän ravintolat ja kahvilat ovat kiinni. Kuva: Hanna Mahlamäki / HS

Lentoaseman lähtöalueen kaupat on suljettu, sillä asiakkaita ei ole. Kuva: Hanna Mahlamäki / HS

Normaalista poiketen turvatarkastusta seuraa passintarkastus.

”Kai tiedätte, että takaisin ei välttämättä pääse kovin helposti”, rajavartija kysyy.

Saksan ja Suomen välillä on itse asiassa tilanteeseen nähden tiivis lentoyhteys. Finnair liikennöi Berliinin lisäksi myös Müncheniin ja Frankfurtiin. Niiden lisäksi on käytössä suorat lentoreitit seitsemään muuhun Euroopan kaupunkiin ja neljään kotimaan kohteeseen.

Niistä tälle päivälle olisi jäljellä vielä lento Maarianhaminaan, mutta lähtötaulu kertoo, että lento on peruttu.

Sunnuntaina lähtötaululle on tulossa 14 lentoa. Kotimaan ja Euroopan kohteiden lisäksi Helsinki-Vantaalta on määrä lentää Shanghaihin, Minskiin ja Dohaan.

Viiden jälkeen perjantaina Helsinki-Vantaalta nousee vain kaksi konetta, sillä Maarianhaminan-lento on peruttu. Kuva: Hanna Mahlamäki / HS

Berliinin Tegelin lentokenttä, johon Helsinki-Vantaalta ovat aiemmin lentäneet Finnairin lisäksi myös kansainväliset lentoyhtiöt, suljetaan kesäkuun alussa kahdeksi kuukaudeksi pandemian aiheuttaman lentoliikenteen romahduksen takia, ja Berliinin lentoliikenne keskittyy Schönefeldin kentälle. Tegelin sulusta on uumoiltu pysyvää.

Vuosikaudet rakenteilla ollut Berliinin uusi lentokenttä avataan näillä näkymin lokakuussa. Suurissa vaikeuksissa ollut rakennusprosessi saa päätöksensä historiallisen huonoon aikaan.

Koronaviruspandemia on muuttanut rajusti lentoliikennettä. Lentoyhtiöt ovat syvissä ongelmissa, kun vain murto-osa lentokoneista nousee ilmaan verrattuna aiempaan.

Tilastokeskuksen torstaina julkaisemien tietojen mukaan Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli tämän vuoden maaliskuussa 56 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuu on ollut vielä paljon hiljaisempi, sillä pelkästään Finnair karsi lentojaan rajusti huhtikuussa.

Lentomatkustuksen romahduksen syvyyttä tai kestoa voi vain arvailla. Lentoyhtiöt odottavat nyt pandemian kehitystä ja matkustamista koskevia viranomaispäätöksiä.

Matkustamista ei suositella, joten liikkeellä on vain painavasta syystä matkustavia kuten kotiin palaavia tai työnsä takia matkustavia. Helsinki-Vantaan lähtöalueella ei juuri ole suomalaisia.

Aniharvat matkustajat yrittävät kiertää toisensa kaukaa. Monilla niistä harvoista ihmisistä, joita täällä näkee, on hengitysmaski kasvoilla, osalla myös suojalasit silmien edessä ja kumikäsineet.

Normaalisti täällä näkee ikkunasta jatkuvasti nousevia ja laskevia sekä kiitotielle rullaavia ja juuri laskeutuneita lentokoneita.

Nyt kiitoteillä on hiljaista. Helsinki-Vantaan kolmesta kiitotiestä yksi on kokonaan suljettuna. Lentokentällä on vain Finnairin koneita. Iso osa lentokentän alueesta on remontissa.

Noin tuntia ennen oman koneeni lähtöaikaa satun näkemään yhden nousevan koneen, se on lento Zürichiin.

Portilla, ennen koneeseen nousua, virkailijat pyytävät todistusta pysyvästä asumisesta kohdemaassa tai muuta lentämiseen oikeuttavaa dokumenttia. Lentokone nousee ilmaan ajallaan. Kyydissä on parikymmentä matkustajaa.