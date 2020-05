Italia purkaa osan tiukoista koronaepidemiaan liittyvistä yhteiskunnan rajoituksistaan maanantaina, mutta monien italialaisten mielestä kyseessä on liian hidas ja suorastaan ”valheellinen avautuminen”, brittilehti The Guardian kertoo.

Vähimmillään monia italialaisia hämmentävät ohjeet, joita on tullut sekä keskushallituksen että alueiden tasolta. Hallitus on joutunut julkaisemaan täydentäviä ohjeita, ja mediassa yritetään auttaa kansaa ymmärtämään, mikä on sallittua ja mikä ei niin sanotussa ”vaiheessa 2”.

Esimerkiksi Corriere della Sera -lehdessä julkaistiin sunnuntaina kuuden sivun lukupaketti ”vaiheeseen 2” siirtymisestä.

”Toivon, että aamun lehti selventää asian. Haluan viedä vanhan äitini rannalle, mutta voinko tehdä niin?” kysyi uutistoimisto AFP:n haastattelema 53-vuotias Pietro Garlanti Roomassa.

Italiassa on todettu toiseksi eniten covid-19-taudin kuolonuhreja maailmassa, noin 29 000:tta. Uusien tartuntojen kasvu on hidastunut merkittävästi, mutta hallitus haluaa avata yhteiskuntaa askel askeleelta välttääkseen epidemian pahenemisen uudestaan.

Noin 210 000 italialaisen tiedetään saaneen koronatartunnan. Italiassa asuu 60 miljoonaa ihmistä.

Kaupunkien välillä voi maanantaista alkaen matkata, mutta vain oman hallinnollisen alueen sisällä. Italiassa on 20 aluetta ja niillä kaikilla omat koronasääntönsä. Esimerkiksi Venetossa ja Calabriassa on jo availtu baareja. Marchessa saa kävellä rannoilla, mutta niille ei saa jäädä ottamaan aurinkoa, uutistoimisto AFP kertoo.

Kukkakauppias valmistautui liikkeensä avaamiseen Roomassa lauantaina. Kuva: Andrea Ronchini / Nurphoto

Sukulaisten luona saa nyt käydä, mutta hyvin tarkkaan rajatuin ohjeistuksin. Italialaisia on hämmentänyt se, kuinka läheisessä ystävyyssuhteessa olevat voivat toisiaan nyt tavata, toimittaja Jouni Kantola kertoi HS:ssä sunnuntaina.

Julkisessa liikenteessä on pakko käyttää kasvosuojuksia. Ravintoloista saa nyt hakea ruokaa, mutta ravintoloissa ei saa vielä istua.

”Meidän on mentävä sisään yksi kerrallaan ja ruoka on nautittava kotona”, pääministeri Giuseppe Conte totesi viime viikon sunnuntaina antamassaan ilmoituksessa, jolla hän valmisteli italialaisia ”vaiheeseen 2”.

Hitaasti avautuvat palvelut kasvattavat entisestään huolta Italian taantumaan vajonneesta taloudesta. Torstaina kerrottiin, että maan bruttokansantuote kutistui 4,7 prosenttia tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli suurin pudotus ainakin neljännesvuosisataan.

Leccen kaupungissa asuva hääasujen suunnittelija Pietro Demita poltti mielenosoitukseksi koko mallistonsa, koska hänen mielestään hallitus viivyttelee liiaksi yhteiskunnan avaamisessa tuhoten talouden.

Jotkut Italian piispat puolestaan ovat protestoineet sitä, että vielä maanantain jälkeen jää voimaan kielto pitää jumalanpalveluksia, BBC-kanava kertoi aiemmin. Hallitus on rajoittanut myös hautajaisten kokoa: niitä saa nyt alkaa pitää, mutta niihin saa osallistua enintään viisitoista ihmistä.

Mikäli tautitilanne pysyy hallinnassa, baarit, ravintolat ja kampaamot saatetaan avata 1. kesäkuuta. Museot, kirjastot ja lisää kauppoja taas on määrä avata 18. toukokuuta.

Pääministeri Conten suosio on kasvanut huomattavasti koronakriisin aikana. Maan pohjoisosan sairaalat ajautuivat kaaokseen kriisin alkuvaiheessa ja maaliskuun puolivälissä jopa 96 prosenttia italialaisista tuki hallituksen ilmoittamia tiukkoja karanteenitoimia, joilla suljettiin koulut, julkiset tilat ja suuri osa työpaikoista.

Lauantaina La Repubblica -lehti kertoi, että hallituksen suosio on viime aikoina laskenut, mutta yhä noin kuusi italialaista kymmenestä tukee sen toimia.

Oppositiopoliitikot ovat haastaneet hallituksen linjauksia. Entinen pääministeri Matteo Renzi totesi parlamentissa torstaina, että koronaan kuolleet haluaisivat hallituksen panevan Italian takaisin käyntiin.

Lääketieteen asiantuntijat taas toivovat, ettei hallitus etene liian nopeasti, koska muuten epidemia voi ryöpsähtää käyntiin uudelleen.

”Saatamme löytää itsemme jälleen lähtöruudusta. Jos niin käy, meillä ei ole välttämättä enää voimia nousta jaloillemme”, totesi palermolainen tartuntauteihin erikoistunut lääkäri Tullio Prestileo The Guardianille.