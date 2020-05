Mies, joka tietää, ettei tiedä: Christian Drosten

Saksan Christian Drosten on julkkistutkijaksi huomiota herättävän epävarma. Tilanteessa, jossa kovin ääni usein voittaa, Drosten lisää vastaukseensa varoituksen: Emme voi tietää, näyttöä ei vielä ole, on liian aikaista sanoa.

Berliiniläinen virologi Christian Drosten on maailman parhaita koronavirusten asiantuntijoita. Kuva: Michael Kappeler / Reuters

Sanomalehti The Guardianille antamassaan haastattelussa Drosten sanoi, ettei ole vielä päättänyt, kannattaisiko Saksan vielä jatkaa rajoituksia, eikä ole varma siitä, kannattaisiko kaikkia ihmisiä testata.

Ja juuri Drosten kuuluu niihin, jotka koko maailmassa tietävät parhaiten. Hän on tutkinut koronaviruksia 17 vuoden ajan alkaen sars-epidemiasta 2003 ja kamelien kautta tarttuneesta mers-epidemiasta 2013. Drosten ei muuten usko, että virus on peräisin Wuhanin eläintorilta.

Sen Drosten tiesi heti, että uusi koronavirus on vaarallinen. Hän varoitteli viruksen uhasta Saksassa jo tammikuussa, mutta toimittajat leikkasivat varoitukset jutuista pois. Drosten soitteli toimittajille perään.

Helmikuussa hän alkoi pitää päivittäistä podcastia, jossa hän vastaili kysymyksiin viruksesta. Keskustelu on rentoa. Maaliskuussa hän esimerkiksi otti kantaa saksalaisille tärkeään kysymykseen oluenjuonnin turvallisuudesta.

”Kun menen baariin, juon olueni pullosta, monta vuotta eteenpäin”, Drosten linjasi.

Drosten ei silti pelkää vaikeita termejä, ja selityksissä on toisinaan vaikea pysyä perässä. Ehkä juuri se on tehnyt Drostenista niin suositun: vaikka kaikkea ei ymmärtäisi, on huojentavaa kuulla, että sentään joku ymmärtää.

Drosten itse ei ole julkisuuteen kaivannut, mutta nyt hän on superjulkkis.

Drosten puhuu liittokansleri Angela Merkelin kanssa säännöllisesti puhelimessa. Hän on kiivaasti kiistänyt vihjaukset, että hänen roolinsa olisi missään määrin poliittinen.

Aina vihjaukset eivät ole olleet hienovaraisia. Zeit-lehti kysyi kansijutussaan: Onko hän uusi kanslerimme?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump (taustalla) on kuunnellut immunologi Anthony Faucin neuvoja ja jopa sietänyt tämän julkisia oikaisuja Trumpin ruusuisiin kuvauksiin tautitilanteesta. Kuva: JONATHAN ERNST / Reuters

Mies, joka sai Trumpin kuuntelemaan: Anthony Fauci

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei tunnetusti kuuntele ketään, ja jos Trump jotain ei siedä, niin julkista arvostelua.

On hätkähdyttävää, miten Anthony Fauci on onnistunut pysymään virassaan korjaamalla presidentti Donald Trumpin lausuntoja suorissa tv-lähetyksissä. Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Fauci on oikaissut Trumpin ruusuisia näkemyksiä useaan otteeseen.

Se on tehnyt hänestä yhden luotetuimmista ihmisistä Yhdysvalloissa – äärimmäisen jakautuneessa ilmapiirissä hänelle toki hurraavat äänekkäimmin presidentin vastustajat.

Fauci, 79, oli jo ennen pandemiaa suunnilleen niin tunnettu kuin immunologi voi olla. Trump on Ronald Reaganista alkaen kuudes presidentti, jonka neuvonantajana Fauci on toiminut.

Fauci on tutkinut muun muassa aidsia. Pandemian iskiessä hän vaati nopeita toimia, jotka Trump ohitti.

Haastattelussa Fauci on silti puhunut Trumpista sovittelevasti.

”Trumpin kunniaksi on sanottava, että hän kuuntelee, vaikka me olemme asioista eri mieltä. Hänellä on tyylinsä. Mutta hän kuuntelee, mitä minulla on sanottavana”, Fauci kommentoi.

”Minä puhun lääketieteellisestä näkökulmasta, ja presidentti halusi antaa ihmisille hieman toivoa.”

Yhdysvallat lähti liikkumisrajoituksiin aivan liian myöhään, mutta Faucin taitava nuorallakävely Trumpin kanssa on saattanut osaksi pelastaa Yhdysvallat vielä pahemmilta seurauksilta.

Faucin diplomaattinen tyyli ei toki ole saanut Trumpilta lopullista hyväksyntää. Viime päivinä Trump on taas ilmaissut tyytymättömyytensä Fauciin.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell on noussut Ruotsissa koronakevään juhlituksi sankariksi huolimatta muita Pohjoismaita suuremmasta kuolonuhrien määrästä. Kuva: Anders Wiklund / TT

”Kuningas Anders I Tegnell”

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell lienee jo planeetan tunnetuimpia tutkijoita. Yhdysvalloissakin on viime viikolla kiistelty Ruotsin mallista, joka henkilöityy voimakkaasti Tegnelliin.

Ruotsi kulkee koronaviruksen torjunnassa omaa polkuaan ja on luottanut ihmisten harkintaan. Ruotsin linja on Tegnellin linja.

Ruotsalaisia on kuollut huomattavasti enemmän kuin suomalaisia ja tanskalaisia. Mutta Tegnell, ja Ruotsi, on järkähtämätön. Linja pitää. Palkinto odottaa myöhemmin, uskotaan.

Rennosti pukeutuva mutta jämäkästi esiintyvä Tegnell on rauhoittanut ruotsalaisia. Kritiikin edessä Tegnell on kaikkea muuta kuin villapaitainen vätys. Puntti ei tutise, käsi ei horju.

Tegnell ei ehkä ole aivan niin uhmakas kuin usein esitetään. Nature-lehden haastattelussa hän sanoo, että Ruotsin malli ei lopulta eroa radikaalisti muista – tavoite on sama, tartuntakäyrän madaltaminen.

Tegnell myös myöntää auliisti, että paljon on epävarmaa. Heti perään suusta lentää kuin tykin suusta sitaatti, joka on kuin tehty otsikkoon.

”Rajojen sulkeminen on naurettavaa, kun virus on jo kaikkialla Euroopassa”, Tegnell laukoi Naturelle.

Sotilaallisten metaforien liikakäyttöä on vaikea välttää, sillä juuri näin Tegnellistä Ruotsissa puhutaan.

”Hän on ollut kriisin ajan kasvot ulospäin. Hän seisoo ryhdikkäänä etulinjassa ja on vain tehnyt työtään hyvin”, ruotsalainen Gustav Lloyd Agerblad, 32, sanoi sanomalehti The New York Timesille – tuoretta Tegnell-tatuointiaan esitellen.

Tegnellin hämmentävä suosio lähenee palvontaa, olkoonkin että siinä on kieli puoliksi poskessa.

Kun Tegnell 17. huhtikuuta täytti 64 vuotta, internet täyttyi onnitteluista. Tegnellin kuvalla myydään t-paitoja, ja häntä on ehdotettu vuoden ruotsalaiseksi.

Toimittaja Malin Wollin kuvaili iltapäivälehti Aftonbladetin kolumnissa valtionepidemiologin torsoa. Wollinin mukaan oli runollista, että Tegnell, jonka rintakehä on kaunis ja järkkymätön, tekee töitä juuri ylähengitystieoireita aiheuttavan taudin parissa.

Milanolainen virologi Roberto Burioni on huonolla menestyksellä varoitellut italialaisia tartuntatautien vaaroista jo vuosia. Kuva: Stefania D’Alessandro / Getty

Virologi, jota ei kuunneltu: Roberto Burioni

Virustutkijat ovat löytäneet itsensä tilanteessa, joissa heillä on hämmentävän paljon valtaa. Valtakuntia suljetaan ja miljoonat ihmiset menettävät työpaikkansa, jos tutkija niin sanoo.

Italian tunnetuin virologi Roberto Burioni ei kuulu tähän joukkoon. Siinä missä Ruotsi seisoo epäröimättä Anders Tegnellin takana, Burioni on huutanut tuuleen vuosikymmenen.

Burionilla ei ole Tegnellin kaltaista virallista asemaa, mutta hän on ollut vakiokasvo Italian televisiossa jo vuosien ajan. Burioni, 57, on Milanon San Raffaelen yliopiston mikrobiologian ja virologian professori, jonka Facebook-sivulla on 600 000 seuraajaa.

Jo helmikuun alussa Burioni sanoi, että italialaisten tulisi heti perua lomansa Alppien laskettelukeskuksissa eikä haaveillakaan rantalomista. Kiinan Wuhanista palaavat siirtotyöläiset pitäisi panna heti karanteeniin, Burioni vaati.

Vaatimukset kuitattiin kohtuuttomina – jälleen kerran. Burioniin suhtaudutaan Italiassa kuin sadun poikaan, joka varoittaa sudesta niin monta kertaa, että häntä ei enää uskota.

Ei sillä, että Burioni olisi aiemminkaan varoitellut turhasta. Italia vain ei halua kuunnella. Burioni on yrittänyt kertoa italialaisille vuosikausien ajan rokotusten tarpeellisuudesta.

Tehtävä on epäkiitollinen. Italiassa on vaihtoehtolääketieteen perinne ja kenties uppiniskainen kulttuuri, joka vastustaa valtakunnallisia auktoriteetteja ja luottaa mieluummin kylän tohtoriin. Burioni on toisinaan kutsuttu keskusteluohjelmiin avoimesti pilkattavaksi.

Italian rokotuskattavuus on pienentynyt, ja Italiassa on nähty tuhkarokkoepidemioita. Tilanne on päässyt niin vakavaksi, että Italiassa yritettiin säätää laki, joka kieltää rokottamattomilta lapsilta pääsyn kouluun.

Maaliskuussa Burioni kehotti Eurooppaa välttämään Italian virheet, tietenkin liian myöhään.

”Ikävä kyllä ihmiset uskovat sen, minkä haluavat tapahtuvan”, Burioni sanoi Julius Caesaria siteeraten.

Ranskalainen mikrobiologi Didier Raoult on kannattanut koronaviruksen hoidossa voimakkaasti malarialääkettä, jonka tehosta ei ole näyttöä. Kuva: Gerard Julien / AFP

Marseillen aikapommi Didier Raoult

Kukaan ei vieläkään tiedä, miten pandemia lopulta talttuu. Asiantuntijat ovat kerta toisensa jälkeen aliarvioineet viruksen voimaa. Voiko kehenkään luottaa?

Epätietoisuus on nostanut parrasvaloihin myös vastarannankiiskiä. Yksi heistä on Marseillen mikrobiologi ja lääkäri Didier Raoult. Häntä on kutsuttu ”tikittäväksi aikapommiksi”, koska oppositio on ottanut Raoultin kyseenalaiset suositukset aseekseen.

Raoult oli aluksi mukana presidentti Emmanuel Macronin koronatiimissä mutta on jättäytynyt pois mielipide-erojen vuoksi.

Raoult puhuu voimakkaasti malarialääke klorokiinin puolesta. Lääkettä onkin käytetty koronapotilaiden hoidossa, mutta asiantuntijoiden valtavirta pitää sitä vain yhtenä potentiaalisista hoitokeinoista.

Ranska sanoutuu irti Raoultin omasta tutkimuksesta, jossa oli vain 24 koehenkilöä. Tutkimusta ei myöskään vertaisarvioitu.

”Minkälainen terveysministeri minä olisin, jos kehottaisin yhden ainoan 24 ihmisen tutkimuksen perusteella ranskalaisia ottamaan lääkettä, joka voi johtaa joillain ihmisillä sydänkomplikaatioihin?” terveysministeri Olivier Véran sanoi.

Youtubessa Raoultilla on siitä huolimatta miljoonayleisö, ja hänen klinikalleen on jonotettu.

Raoult on esimerkki myös siitä, kuinka kriisi pyritään politisoimaan. Ranskassa Raoultille on osoitettu tukea äärioikeistosta ja äärivasemmalta, koska hänen kauttaan voi haastaa hallituksen politiikan.