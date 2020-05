Italia alkoi maanantaina purkaa osaa koronaviruksen aiheuttamista poikkeustoimista, joita on pidetty Euroopan tiukimpina.

Se tarkoitti, että myös milanolaisen Osteria Tajolin emäntä Anna Donnaloja pääsi ensimmäistä kertaa aamulenkille puistoon sitten maaliskuun alun.

”Oli ihan erilaista. Ihmiset ovat varovaisesti palanneet kaduille ja puistoihin”, hän kertoo puhelinhaastattelussa Helsingin Sanomille.

Poliisit valvoivat ihmisten käyttäytymistä milanolaisessa Parco Sempionen puistossa. Kuva: Miguel Medina / AFP

Puistojen lisäksi rakennustyömaat sekä useat tehtaat saatiin avata Italiassa. Osa tehtaista avattiin jo viime maanantaina ja välttämättömiksi luokitellut tehtaat olivat saaneet jatkaa toimintaansa koko ajan.

Tämä tarkoittaa, että yli neljä miljoonaa italialaista sai luvan palata maanantaina työpaikalleen. Yli 70 prosenttia heistä on miehiä, koska rakennustyömaat ja tehdastyö ovat miesvaltaisia aloja.

Rakennusmiehiä työkohteessaan Sisilian Cataniassa maanantaina. Kuva: ANTONIO PARRINELLO / Reuters

Baareista ja ravintoloista voi nyt hakea ruokaa, mutta se pitää syödä kotona tai työpaikalla. Aiemmin takeaway-palveluja ei sallittu, vaan ruoka piti toimittaa erikseen tilaajien koteihin.

”Meillä se tarkoitti vain viittä ruokatilausta vuorokaudessa ja noin sadan euron päivätuloja, kun yleensä pieni ravintolamme on aivan täynnä lounas- ja illallisaikaan joka päivä”, Donnaloja kertoo.

Osteria Tajoli on pystynyt sinnittelemään, sillä perheravintolan työvoima- ja ylläpitokustannukset ovat rajalliset.

”Meillä on vain kuusikymmentä asiakaspaikkaa. Tämä on taistelua, mutta monet isommat ravintolat ovat suuremmissa vaikeuksissa.”

Nainen ja tyttö matkalla lennättämään leijaa Parco Sempionen puistossa Milanossa maanantaina. Kuva: Miguel Medina / AFP

Liikkumisrajoituksia lievennettiin ihmisten asuinpaikoilla ja sukulaiskäyntien osalta. Italiassa on 20 hallintoaluetta, ja hallintoalueelta toiselle siirtyminen on edelleen tiukasti säädeltyä.

Hautajaisiin saa osallistua korkeintaan 15 henkeä. Jumalanpalveluksia ei sallita toistaiseksi, vaikka piispat ovat sitä vaatineet.

Häätilaisuudet on yhä kielletty. HS kertoi sunnuntaina, kuinka Leccen kaupungissa asuva hääasujen suunnittelija Pietro Demita poltti koko mallistonsa protestiksi hallituksen rajoituksia vastaan.

Kasvosuojia täytyy käyttää kaikissa julkisissa sisätiloissa. Julkista liikennettä on, mutta sen käyttöä tulee suosituksen mukaan välttää. Näin on myös tapahtunut.

Milanon metrossa ei ollut maanantaina matkustajaryntäystä. Kuva: Miguel Medina / AFP

Italian hallitus täsmensi näitä ja muita helpotuksia viimeksi lauantaina, koska edelliset muotoilut olivat aiheuttaneet hämmennystä. Niinpä esimerkiksi Corriere della Sera -lehti katsoi aiheelliseksi julkaista sunnuntaina kuuden sivun lukupaketin siitä, mitä ”seuraavaan vaiheeseen” siirtyminen rajoituksissa tarkoittaa.

Tarkennetuissa ohjeissa korostettiin, että ainakin metrin turvaväli täytyy nyt avatuissa puistoissakin säilyttää ja pormestareilla on valta sulkea puistoja väliaikaisesti uudelleen, jos määräyksiä ei noudateta.

Samalla lentoliikenne tehostuu, kun Roomassa avattiin Ciampinon lentokenttä ja Firenzessä Peretolan lentokenttä matkustajaliikenteelle

Kansainvälinen jännitys kohdistuu nyt siihen, ovatko Italian toimet ajoitettu oikein.

Italiassa raportoitiin viikonloppuna vähiten uusia tartuntoja ja kuolemia sitten maaliskuun alun rajoitustoimien. Uusia tartuntoja oli sunnuntaina 1 389 ja kuolemantapauksia 174.

Italiassa koronavirustartunta on diagnosoitu jo yli 210 000 ihmiseltä. Heistä yli 81 000 on sen jälkeen ehditty diagnosoida parantuneiksi, mutta yli 28 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen.

Kuolemia on eniten Euroopassa. Pandemia ehti myös johtaa terveydenhoidon katastrofiin Pohjois-Italiassa, kun hoitopaikkoja saati tehohoitopaikkoja ei löytynyt läheskään kaikille sairaalahoitoa tarvinneille.

Siinä vaiheessa jopa 96 prosenttia kansasta tuki tiukkoja rajoituksia. Nyt hallituksen rajoituslinjaa tukee vielä noin 60 prosenttia kansasta.

Italian hallitus suunnittelee jo seuraavia helpotuksia. Koulut pidetään suljettuna syksyyn, mutta 18. toukokuuta lähtien esimerkiksi kirjastot ja museot on tarkoitus avata ja urheilujoukkueiden harjoitukset sallitaan.

Jos kaikki sujuu odotetusti, 1. kesäkuuta avataan myös esimerkiksi kampaamot ja samana päivänä ravintolat saavat jälleen tarjoilla ruokaa myös omissa tiloissaan.

”Odotamme kovasti kesäkuun alkua. Se voi pelastaa paljon”, Osteria Tajolin Annaa Donnaloja ennakoi.

Esimerkkejä Euroopan rajoitusten lievenemisestä

Samaan aikaan myös muualla Euroopassa poistettiin joitakin rajoituksia, mutta lisättiin samalla kasvosuojien käyttöpakkoja. kuten esimerkiksi BBC ja AFP kertovat.

Espanjassa pienyritykset kuten kampaamot saavat nyt palvella asiakkaita, jotka ovat tehneet ennakkovarauksen. Eräillä viruksesta pitkälti säilyneillä saarilla on suurempia vapauksia. Samalla kasvosuojat määrättiin pakollisiksi julkisessa liikenteessä.

Saksassa osa koululaisista palaa kouluun ja eläintahoja sekä museoita avataan.

Puolassa avataan hotelleita, kirjastoja, museoita ja kauppoja, mutta kampaamot, ravintolat ja leikkipaikat pidetään suljettuna.

Unkarissa rajoituksia helpotetaan Budapestin ulkopuolella.

Serbiassa ravintoloita ja kahviloita saa avata ja julkinen liikenne elpyy.

Italian tapaan myös muiden helpotuksia tekevien maiden päättäjät korostavat, että rajoituksia voidaan tiukentaa uudelleen, jos tartuntojen ja kuolintapausten määrä kääntyy uuteen nousuun.

Matkustajat odottivat juniaan Cardonan asemalla Milanossa maanantaina. Kuva: Miguel Medina / AFP