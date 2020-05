WHO:n epidemiologi Michael Ryan (vas.) ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kuva: WHO & Mandel Ngan / AFP

Maailman terveysjärjestö (WHO) kävi maanantaina vastaiskuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja ulkoministerin Mike Pompeon väitteitä vastaan.

Yhdysvaltain johdon mukaan on ”valtavasti todisteita”, joiden mukaan tuhoisa koronavirus on lähtöisin kiinalaisesta laboratoriosta. Yhtään todistetta ei kuitenkaan esitelty.

”Emme ole saaneet Yhdysvalloilta mitään data tai spesifisiä todisteita tästä. Meidän näkökulmastamme tämä on spekulaatiota”, WHO:n koronavirustoimia johtava epidemiologi Michael Ryan kertoi esimerkiksi AFP:n mukaan.

Vaikuttaa jälleen kerran siltä, että Yhdysvaltain johto ei ole kuunnellut keskeistä virologian neuvonantajaansa eli Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautiviraston johtajaa Anthony Faucia asiassa.

Fauci kertoi maanantaina National Geographicin laajassa haastattelussa, että hän uskoo viruksen syntyneen luonnossa eikä nykyisillä tiedoilla tue myöskään vaihtoehtoista teoriaa, jonka mukaan luonnollinen virus karkasi wuhanilaisesta laboratoriosta, jossa sitä tiettävästi on tutkittu.

Teoria laboratoriosta karanneesta viruksesta sai pontta huhtikuun puolivälissä, kun The Washington Post kertoi Yhdysvaltain suurlähetystön edustajien vierailleen laboratoriossa pari vuotta sitten ja ilmaisseen huolensa laboratorion turvatoimien puutteellisuudesta. Tämä koski erityisesti työtä, jossa tutkitaan lepakkojen kantamaa sarsin kaltaista koronavirusta.

Teoria olisi Trumpille poliittisesti tärkeä, koska Kiinasta saataisiin entistä selkeämpi syntipukki pandemialle.

Kiina on torjunut jyrkästi väitteet laboratoriostaan karanneesta viruksesta. CNN kertoi tiistaina myös raportista, jonka mukaan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten tiedusteluraportti pitää viruksen karkaamista laboratoriosta ”hyvin epätodennäköisenä” ja teoriaa jonka mukaan tartunnat ihmisiin alkoivat villieläimiäkin myyvältä wuhanilaiselta torilta ”hyvin todennäköisenä”.

Ilmakuva Wuhanissa toimivasta virustutkimuslaitoksesta. Kuva: Hector Retamal / AFP

Maailman terveysjärjestön epidemologi Michael Ryan lisäsi hieman sarkastisesti, että ”todisteisiin nojautuvana organisaationa” WHO olisi hyvin halukas saamaan todisteet viruksen alkuperästä Yhdysvalloilta, jos dataa ja todisteita kerran on saatavilla.

Suurin osa tunnetuista koronaviruksista on lähtöisin lepakoista, mutta terveysjärjestön edustajat Michael Ryan ja Maria Van Kerkhove arvioivat maanantaina, että viruksen välittäjänä ihmiseen on voinut toimia jokin toinen tai useampi eläinlaji, ja näiden välittäjien selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

”Silloin voimme kontrolloida ihmisten ja eläinten vuorovaikutusta tavalla, joka estää tätä tapahtumasta uudelleen”, Ryan arvioi.

Maailman terveysjärjestö toivoo yhä Kiinalta kutsua tutkimaan myös mahdollisten välittäjälajien ketjua.

”Voimme oppia kiinalaisilta tutkijoilta”, Ryan lisäsi kohteliaasti.

Samalla Ryan varoitti, että jos kysymykset viruksen alkuperästä liittyvät aggressiiviseen syyllisten etsimiseen, asia politisoituu ja yhteistyö vaikeutuu. Tämä viittaa siihen, että Kiinalle pitäisi Ryanin mukaan olla kohtelias yhteistyön takaamiseksi.

Tämä taas voi lisätä Yhdysvaltojen johdon syytöksiä siitä, kuinka terveysjärjestö olisi liian Kiina-myönteinen ja osittain tämän vuoksi liian hidas toimissaan pandemian alkuvaiheissa. Viimeksi perjantaina presidentti Trump kutsui Maailman terveysjärjestöä ”Kiinan pr-toimistoksi”.

Kiinan johto on kieltämättä reagoinut voimakkaasti varsin asiallisiinkin toiveisiin riippumattomasta tutkimuksesta viruksen alkuperästä.

Kun esimerkiksi Australian ulkoministeri vetosi tällaisen tutkimuksen käynnistämiseksi, Kiinan Australian-lähettiläs Cheng Jingye uhkasi haastattelussa Australiaa epäsuorasti kauppasodalla.

Lähettiläs uhkasi, että australialaiset pihvit ja viinit voivat tätä menoa ”käydä mauttomiksi”. Kiina on toistaiseksi Australian suurin kauppakumppani.

Maanantaiset WHO-lausunnot olivat uusin käänne Maailman terveysjärjestön ja Yhdysvaltain johdon pitkäaikaisessa riidassa, jonka voi pelätä vähentävän kansainvälisesti tärkeää tutkijayhteistyötä pandemian hallitsemisessa.

Huhtikuussa Trumpin päätös jäädyttää Yhdysvaltojen tuki WHO:lle lisäsi terveysjärjestön taloudellista riippuvuutta Kiinasta.

Yhdysvallat on ollut WHO:n suurin tukija yli 360 miljoonalla eurolla vuodessa, mikä vastaa noin viittätoista prosenttia WHO:n vuosibudjetista.

Jäädytyspäätöksen jälkeen Kiina ilmoitti välittömästi 28 miljoonan euron ylimääräisestä lahjoituksesta terveysjärjestölle. Aiemmin Kiina oli kertonut rahoittavansa terveysjärjestöä noin 18,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Myös Suomi päätti viime kuussa lisätä Maailman terveysjärjestön rahoitusta muutamalla miljoonalla eurolla, mikä palauttaa Suomen rahoitusosuuden vuoden 2015 tasolle eli 5,5 miljoonaan euroon.