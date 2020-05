Valko-Venäjällä elämä on jatkunut monin tavoin normaalisti koronaviruksesta huolimatta. Kaupat ja ravintolat ovat auki, ihmiset käyvät töissä ja jalkapallon pääsarja pyörii normaaliin tapaan. Minskiläinen valokuvaaja Andrei Ljankevitš seurasi HS:lle sunnuntaina Minskissä pelattua jalkapallon liiga-ottelua.

Julkaistu: 11:39 , Päivitetty 12:10

Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin Olympijskin jalkapallostadionilla pelattiin sunnuntaina jalkapalloa. Liigapelissä vastakkain olivat Krumkatšy Minsk ja Homel.

Valko-Venäjällä kaikki tietävät, että Krumkatšyn fanit ovat erityisen innokkaita ja intohimoisia.

Ottelu ei tosin kiinnostanut vain heitä, vaan sitä seurattiin laajemminkin. Koronaviruksen vuoksi muut Euroopan pääsarjat on pantu tauolle, mutta Valko-Venäjällä liiga jatkaa normaaliin tapaan. Niinpä monet jalkapallofanit ovat kääntäneet katseensa Valko-Venäjälle, ja liigan televisio-oikeuksia on myyty yli 10 maahan.

Kotijoukkueen fanit kiinnittivät kylttejään ottelun alla Minskissä sunnuntaina. Kuva: Andrei Ljankevitš

Yleisö jonotti lipunmyyntiin ennen ottelua Minskissä sunnuntaina. Kuva: Andrei Ljankevitš

Kotijoukkueen kannattajia saapui jalkapallostadionille sunnuntaina Minskissä. Joukossa oli paljon lapsia. Kuva: Andrei Ljankevitš

Seurat ovat ottaneet uudet ulkomaalaiset fanit selvästi tyytyväisinä vastaan. Moni niistä on lisännyt englanninkielistä viestintää. Useimmat valkovenäläiset fanit jäävät nimittäin nyt kotiin. Aiemmin täysissä katsomoissa on enää pari sataa ihmistä.

Niin oli myös sunnuntaina Krumkatšyn ja Homelin ottelussa.

Kotijoukkueen pelaaja lämmitteli ennen kentälle siirtymistään. Kuva: Andrei Ljankevitš

Jalkapallo-ottelussa järjestystä pitäneet poliisit käyttivät kasvomaskeja sunnuntaina Minskissä. Kuva: Andrei Ljankevitš

Kulmapotku tiivisti tunnelman kotijoukkueen maalilla. Kuva: Andrei Ljankevitš

Krymkatšy Minskin, josta kansainvälisesti käytetään usein joukkueen venäjänkielisen nimen englannin translitterointia NFK Krumkachy ja Homelin, josta vastaavasti käytetään muotoa Gomel, peli päättyi lopulta 1–1.

Yleisö seurasi peliä keskittyneesi Minskissä sunnuntaina. Kuva: Andrei Ljankevitš

Kotijoukkue Krumkatšy Minsk juhlisti maaliaan. Kuva: Andrei Ljankevitš

Nuori fani piteli kotijoukkueen kyltti ottelussa Minskissä sunnuntaina. Kuva: Andrei Ljankevitš

Pelien jatkuminen ei tarkoita, että Valko-Venäjällä ei olisi koronavirusta. Maanantaina virallinen tartuntaluku oli 17 489. Kuolleita oli virallisen luvun mukaan 103.

Luvut ovat varsin isoja alle 10 miljoonan asukkaan maalle, tartuntoja on esimerkiksi enemmän kuin naapurissa sijaitsevassa neljä kertaa isommassa Ukrainassa. Oikeat luvut ovat todennäköisesti virallisia suurempia, kuten ne ovat Ukrainassakin, mutta riippumattomat asiantuntijat eivät usko ainakaan uhrilukuen suureen vääristelyyn.

Maan itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka on pitkään vähätellyt viruksen vaarallisuutta, mikä selittää valittua pehmeää linjaa. Sitä on selitetty pitkälti sillä, että hän pelkää vähänkin pidemmän karanteenin olevan kohtalokas Valko-Venäjän heikolle taloudelle.

Rajoituksia ei siis juuri ole. Valko-Venäjän jalkapalloliitto on sanonut noudattavansa viranomaisten asettamia sääntöjä ja jatkavansa liigaa, ellei sitä kielletä.

Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut Valko-Venäjää tiukentamaan määräyksiään: ohjeistamaan ihmiset pitämään etäisyyttä toisiinsa, perumaan tapahtumat ja määräämään yrityksiä sulkemaan oviaan. EU on esittänyt samoja vaatimuksia lupaamalleen avulle.

Osa ihmisistä yrittää noudattaa muualla annettuja rajoituksia esimerkiksi pitämällä kasvomaskia ja etäisyyttä muihin. Ilmassa on myös ärtymystä, esimerkiksi Facebookissa vallanpitäjien linjan arvostelu on lisääntynyt. Luotettavia mielipidemittauksia ei kuitenkaan ole.

Mies myi kukkia alikulkutunnelissa Minskin keskustassa. Kuva: Andrei Ljankevitš

Minskin keskustassa sijaitsevassa Kamaroukan kauppahallissa oli viikonloppuna vilkasta. Halli on Minskin suurin ja sitä ympäröi torialue. Kuva: Andrei Ljankevitš

Monilla Kamaroukan kauppahallin asiakkailla oli hengityssuojaimet, mutta ne ovat Minskissä silti edelleen varsin harvinaisia. Kuva: Andrei Ljankevitš

Seuraava iso tapahtuma on tämän viikon lauantaina, kun Valko-Venäjällä juhlitaan Voitonpäivää. Lukašenka ilmoitti viikonloppuna, ettei ole perumassa Voitonpäivän suurta sotilasparaatia. Toisen maailmansodan päättymisestä ja natsi-Saksasta saavutetusta voitosta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta, joten paraatista on odotettu erityisen näyttävää.

Esimerkiksi Venäjä kuitenkin on jo ilmoittanut lykänneensä paraatia.

”Minun on sanottava, ettemme voi perua paraatia. Emme yksinkertaisesti voi”, Lukašenka sanoi valtiollisen median mukaan.

Hän jatkoi sanomalla, että ihmisiä kuoli sodan aikana myös viruksiin ja tauteihin, mutta silloin sitä ei ajateltu. Hän ei halua siksi nytkään näyttää pelkäävänsä.

Lukašenka sanoi myös sanoi venäläisten olevan tervetulleita seuraamaan paraatia Minskiin.

WHO kommentoi olevansa huolissaan paraatin seurauksista, erityisesti vanhuksille.

Voitonpäivä ja toinen maailmansota näkyvät nyt Minskin keskustassa. Kyltti sanoo Valko-Venäjän muistavan, millä viitataan sotaan ja siinä saavutettuun voittoon. Kuva: Andrei Ljankevitš

Minskin keskusta on jo koristeltu lauantaita varten. Silloin Valko-Venäjällä juhlitaan Voitonpäivää. Kuva: Andrei Ljankevitš